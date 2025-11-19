हा कसला निसर्गाचा खेळ? ही मुलगी जन्माला येताच झाली म्हातारी? 'या' मुलीची कहाणी तुम्हाला करेल दंग

Shocking Medical Mystery: ब्रिटनमधील यॉर्कशायर येथे राहणारी जारा हार्टशोर्न… नाव गोंडस, पण तिचं बालपण मात्र संघर्षानं भरलेलं. शाळेला जाताना तिच्या समोरच्यांनी तिला ‘आली दादी, आली नानी!’ अशी हाक मारून चिडवणं जणू रोजचंच झालं होतं. रस्त्यावर चालताना लोक तिला एक टक लागून बघत. एवढंच नव्हे तर, अनेकदा लोकांनी तिच्या आईलाच तिची मोठी बहीण समजलं! ही विचित्र परिस्थिती का निर्माण झाली, यामागचं कारण तितकंच दुर्मिळ आहे.
जारा एका अत्यंत दुर्मिळ आजारामुळे त्रस्त होती लिपोडिस्ट्रॉफी (Lipodystrophy). जगात 10 लाख लोकांमध्ये फक्त 1 व्यक्तीला हा आजार होतो. या आजारात शरीरातील चरबीची संरचना बिघडते आणि व्यक्ती प्रत्यक्ष वयापेक्षा खूपच मोठी दिसू लागते. जारा फक्त 4 वर्षांची असताना तिची त्वचा ढिली पडू लागली होती. आणि 8 वर्षांची होताच, ती चेहऱ्यावरच्या सुरकुत्यांमुळे जवळपास 60 वर्षांच्या महिलेसारखी दिसू लागली!
जारा अनेकदा आरशात पाहून रडायची. तिला वाटायचं की, “मी इतकी वेगळी का दिसते? माझ्याशी कोणी बोलतही नाही… आयुष्यभर असंच राहायचं का? माझ्याशी कोण लग्न करणार?” तिची आई ट्रेसीलाही हा आजार होता, परंतु लक्षणं तुलनेत कमी होती.
हा आजार केवळ चेहरा बदलत नाही, तर हळूहळू हृदय, किडनी आणि लिव्हरवर गंभीर परिणाम करतो. जारा फक्त 14 वर्षांची असतानाच तिच्या किडनीची स्थिती बिघडू लागली होती. त्यामुळे परिस्थिती अधिक चिंताजनक झाली.
जारा ची कथा जेव्हा मीडियातून जगभरात पोहोचली, तेव्हा काही तज्ज्ञ डॉक्टरांनी तिच्यावर फेसलिफ्ट सर्जरी करण्याची तयारी दाखवली. 8 तास चाललेल्या या सर्जरीमध्ये तिच्या शरीरावरून जवळपास 3 किलो अतिरिक्त त्वचा काढण्यात आली. सर्जरीनंतर जेव्हा चेहऱ्यावरची पट्टी काढली, तेव्हा तिच्या आईच्या डोळ्यांतून अश्रू थांबत नव्हते… कारण तिची मुलगी आता एकदम सामान्य किशोरीसारखी दिसत होती.
जारा आणि तिच्या आई दोघींनीही सर्जरी करून घेतली आहे आणि आता त्या पूर्वीसारखे भेदभाव, चिडवणूक यापासून दूर, सामान्य आयुष्य जगत आहेत. जारा आज आत्मविश्वासाने भरलेली आहे.
ही कथा दाखवते की, कितीही कठीण परिस्थिती असली तरी योग्य वेळी मदत आणि हिम्मत मिळाली, तर आयुष्य पुन्हा सुंदर होऊ शकतं.