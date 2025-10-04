English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'माझ्या 4 मुलांचे 3 वडील', महिला हे काय बोलून गेली? स्वतःच केला खुलासा

एका महिलेने धक्कादायक खुलासा केला आहे. महिलेचा असा दावा आहे की, तिच्या चारही मुलांचे वेगवेगळे वडील आहेत. काय आहे हा प्रकार?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 4, 2025, 02:46 PM IST
'माझ्या 4 मुलांचे 3 वडील', महिला हे काय बोलून गेली? स्वतःच केला खुलासा
AI फोटो

एका महिलेने अजब दावा केला आहे. तिचं म्हणणं आहे की, तिच्या चारही मुलांचे 3 वेगवेगळे वडील आहेत. यामुळे तिने आपल्या चारही मुलांना वेगवेगळं नाव दिले आहेत. असं तिने का केलं? असा प्रश्न विचारल्यावर तिने हा खुलासा केलेला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मिरर रिपोर्टनुसार, वेस्ट ससेक्सच्या लिटिल हॅम्पनच्या लॉराने सांगितलं की, लोकांच्या टोमणे आणि विचित्र नजरांमुळे मला असं वाटायचं की, मी वाईट पालक आहे. पण जस जशी माझी मुलं मोठी झाली त्यांना या सगळ्या गोष्टी दुय्यम वाटू लागल्या. लोकांना काय वाटतं हे त्यांच्यासाठी महत्त्वाच ठरलं नाही. 

ही मुलं कुणाची? 

लाराने सांगितलं की, तिला चार मुलं आहेत. ज्यांचे तीन वेगवेगळे वडील आहेत. दोन मुलांचे एक वडील आणि इतर दोन मुलं दोन वेगवेगळ्या वडीलांची आहेत. 36 वर्षांच्या लॉराने सांगितलं की, पहिली मुलगी जॉर्जिया जी आता 20 वर्षांची आहे. तिचा जन्म झाला तेव्ही ती अवघ्या 16 वर्षांची होती. 

दुसऱ्या बाळाचा जन्म असा झाला

जॉर्जियाच्या जन्मानंतर एका वेगळ्या व्यक्तीकडून तिला एमची जन्म झाला. तेव्हा ती 17 वर्षांची होती. त्यानंतर तिला 31 वर्षांपासून पतीपासून 10 वर्षांची ओलिविया आणि 6 वर्षांचा जॅकब झाला. लॉराने सांगितलं की, तिच्या अशा आयुष्यामुळे अनेकदा लोकांचे टोमणे ऐकायला लागले. 

अनेक वर्षांपासून... 

लॉराने सांगितलं की, अशा टोमण्यांना तिने कडाडून विरोध केला. तिने घेतलेल्या निर्णयाचा तिला अजिबात पश्चाताप नाही. तिचं म्हणणं आहे की, आता मला लोकांचा विचार पडत नाही. हे माझं आयुष्य आहे आणि मला माहित आहे मी, काय केलंय? मी जे करतेय ते चांगलं करतेय. माझी मुलं आनंदी आहेत आणि मी एक चांगली आई आहे. 

गरोदरपणात घेतलं शिक्षण 

लॉरा 15 वर्षांची होती तेव्हा ती पहिल्यांदा गरोदर राहिली. गरोदरपणा दरम्यान ती GCSE परीक्षा देणार होती. तिने सांगितलं की, माझ्या मुलांना खूप कठोर शब्दांचा सामना करावा लागला. एवढंच नव्हे तर मला 16 व्या वर्षी पहिली मुलगी झाली हे सांगण कठीण होतं. 

पहिल्या मुलीच्या जन्मानंतर दिली परीक्षा 

लॉरा सांगते की, मी जेव्हा गरोदर होते तेव्हा मला शाळेचा युनिफॉर्म घालण्यास जबरदस्ती केली जात असे. माझ्या बाळाला त्रास देतील अशी धमकी मला मिळायची. पण तिने या सगळ्यांपासून खूप मोठा धडा शिकला आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Mother with four kids from different fathersChildren with different surnames storyUK mom multiple fathers childrenLaura Monery Littlehampton storyMother criticized for kids surnames

इतर बातम्या

अनिल परबांच्या आरोपांनंतर रामदास कदमांनी सांगितली पत्नीच्या...

महाराष्ट्र बातम्या