'माझ्या 4 मुलांचे 3 वडील', महिला हे काय बोलून गेली? स्वतःच केला खुलासा

एका महिलेने अजब दावा केला आहे. तिचं म्हणणं आहे की, तिच्या चारही मुलांचे 3 वेगवेगळे वडील आहेत. यामुळे तिने आपल्या चारही मुलांना वेगवेगळं नाव दिले आहेत. असं तिने का केलं? असा प्रश्न विचारल्यावर तिने हा खुलासा केलेला आहे.
मिरर रिपोर्टनुसार, वेस्ट ससेक्सच्या लिटिल हॅम्पनच्या लॉराने सांगितलं की, लोकांच्या टोमणे आणि विचित्र नजरांमुळे मला असं वाटायचं की, मी वाईट पालक आहे. पण जस जशी माझी मुलं मोठी झाली त्यांना या सगळ्या गोष्टी दुय्यम वाटू लागल्या. लोकांना काय वाटतं हे त्यांच्यासाठी महत्त्वाच ठरलं नाही.
लाराने सांगितलं की, तिला चार मुलं आहेत. ज्यांचे तीन वेगवेगळे वडील आहेत. दोन मुलांचे एक वडील आणि इतर दोन मुलं दोन वेगवेगळ्या वडीलांची आहेत. 36 वर्षांच्या लॉराने सांगितलं की, पहिली मुलगी जॉर्जिया जी आता 20 वर्षांची आहे. तिचा जन्म झाला तेव्ही ती अवघ्या 16 वर्षांची होती.
जॉर्जियाच्या जन्मानंतर एका वेगळ्या व्यक्तीकडून तिला एमची जन्म झाला. तेव्हा ती 17 वर्षांची होती. त्यानंतर तिला 31 वर्षांपासून पतीपासून 10 वर्षांची ओलिविया आणि 6 वर्षांचा जॅकब झाला. लॉराने सांगितलं की, तिच्या अशा आयुष्यामुळे अनेकदा लोकांचे टोमणे ऐकायला लागले.
लॉराने सांगितलं की, अशा टोमण्यांना तिने कडाडून विरोध केला. तिने घेतलेल्या निर्णयाचा तिला अजिबात पश्चाताप नाही. तिचं म्हणणं आहे की, आता मला लोकांचा विचार पडत नाही. हे माझं आयुष्य आहे आणि मला माहित आहे मी, काय केलंय? मी जे करतेय ते चांगलं करतेय. माझी मुलं आनंदी आहेत आणि मी एक चांगली आई आहे.
लॉरा 15 वर्षांची होती तेव्हा ती पहिल्यांदा गरोदर राहिली. गरोदरपणा दरम्यान ती GCSE परीक्षा देणार होती. तिने सांगितलं की, माझ्या मुलांना खूप कठोर शब्दांचा सामना करावा लागला. एवढंच नव्हे तर मला 16 व्या वर्षी पहिली मुलगी झाली हे सांगण कठीण होतं.
लॉरा सांगते की, मी जेव्हा गरोदर होते तेव्हा मला शाळेचा युनिफॉर्म घालण्यास जबरदस्ती केली जात असे. माझ्या बाळाला त्रास देतील अशी धमकी मला मिळायची. पण तिने या सगळ्यांपासून खूप मोठा धडा शिकला आहे.