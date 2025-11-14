English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
हिमयुग येणार! सर्वप्रथम गोठणार 'हा' सुंदर देश; भारतावर कसा होणार परिणाम?

Ice Age ahead : पृथ्वी हा आतापर्यंत संशोधकांकडून सिद्ध झालेला एकमेव असा ग्रह आहे, ज्या एकुलत्या एका ग्रहावर जीवसृष्टीचं अस्तित्वं आहे. मात्र याच ग्रहावर दर दिवशी असंख्य बदल होत आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Nov 14, 2025, 10:22 AM IST
Ice Age ahead : पृथ्वीवर दर दिवशी काही भौगोलिक आणि काही नैसर्गिक बदल होत असून, या ग्रहावर आता एका अशा युगाची सुरुवात होण्याची चिन्हं आहेत, जे अनेकांसाठीच अनपेक्षित आहे. अटलांटिक महासागराचा मुख्य सागरी प्रवाह अर्थात Ocean Current आता धीम्या गतीनं लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहे. हा तोच प्रवाह आहे, ज्यामुळं युरोपासह कैक खंडांच्या तापमानात संतुलन राखलं जातं. थोडक्यात हा सागरी प्रवाह गोठण्यास सुरुवात झाली आहे. ज्यामुळं युरोपात एका मोठ्या धोक्याचे संकेत मिळत आहेत. जर हा प्रवाह थांबला, तर संपूर्ण युरोपात पुन्हा एकदा हिमयुग येणार असून, नजर जाईल तिथं फक्त आणि फक्त बर्फ, असंच काहीसं चित्र पाहायला मिळणार आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम आईसलँड या सुंदर देशावर अतिप्रचंड प्रमाणात पाहायला मिळेल.

आईसलँड येथील पर्यावरण मंक्री जोहान पाल जोहान्सन यांच्या माहितीनुसार देशासाठी हा एक मोठा धोका असून, सरकार आता सर्वात वाईट परिस्थितीचा सामना करण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. ज्यासाठी आता उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. आईसलँड हे एक असं ठिकाण आहे ते पृथ्वीच्या अतीव उत्तर ध्रुवावर स्थित असून, सर्वाधिक वाईट परिणाम याच देशावर होणार असल्याची धोक्याची आणि सतर्क करणारी सूचना देण्यात येत आहे. 

अटलांटिक प्रवाह इतका महत्त्वाचा का आहे? 

अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) नावाचा हा सागरी प्रवाह गरम पाण्याला उष्णकटिबंदिय क्षेत्रातून आर्क्टिकच्या दिशेनं पुढे नेते. ज्यामुळं युरोपातील हिवाळ्याची तीव्रता कमी होते. मात्र पर्यावरणात सातत्यानं होणाऱ्या बदलांमुळं आर्क्टिकमधील बर्फ अतिशय वेगानं वितळू लागला आहे. ज्यामुळं ग्रीनलँड इथून बर्फाच्या चादरीवरूनच हाडं गोठवणारं थंड पाणी समुद्राच्या दिशेनं वाहत आहेत. 

संशोधकांच्या निरीक्षणानुसार हेच थंडगार पाणी अटलांटिक प्रवाहाला प्रभावित करू शकतं. जर, AMOC अर्थात हा प्रवाह पूर्णपणे कोलमडला तर युरोपातील हिवाळा आणखी तीव्र होईल. हिमवर्षावात वाढ होईल, जागोजागी बर्फच असेल आणि हिमवादळांची संख्या वाढेल. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार हा प्रवाह आता जवळपास कोलमडला आहे, ज्यामुळं येणारं संकट थांबवता येणार नाही. साधारण 12000 वर्षांपूर्वी अखेरच्या हिमयुगाचा अंत झाला. या हिमयुगाच्या सुरुवातीला अशीच स्थिती कारणीभूत ठरली होती आणि आता याचीच पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे. 

इतर देशांसह भारतावरही होणार परिणाम... 

अटलांटिक प्रवाहातील या बदलांमुळं युरोमधील देशांसह इतर देशसुद्धा सतर्क आहेत. आयर्लंडच्या हवामान विभागानं पंतप्रधानांपासून संसदीय समितीला याबाबतची माहिती दिली आहे, तर नॉर्वेनंही या स्थितीवर संशोधन सुरू केलं आहे. ब्रिटनकडून याबाबतच्या संशोधनासाठी 81 मिलियन पाऊंडहून अधिक रक्कम खर्च केली आहे. युरोपात हिमयुग आल्यास भारतावरही याचा परिणाम दिसून येणार असून, दक्षिण अमेरिकासुद्धा इथं अपवाद नसेल. या भागांमध्ये पाऊस, मान्सूनची संरचना बदलून शेतकरी वर्गावर संकट ओढावणार आहे. ज्यामुळं आता हे हिमयुगाचं संकट नेमकं किती दूर आहे याचीच फेरपडताळणी जगभरातील संशोधक करताना दिसत आहेत. 

FAQ

AMOC म्हणजे काय आणि ते इतके महत्त्वाचे का आहे?
AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) हा अटलांटिक महासागरातील मुख्य सागरी प्रवाह आहे, जो उष्णकटिबंधीय भागातील गरम पाणी उत्तरेकडे आर्क्टिककडे नेतो. यामुळे युरोपातील हिवाळा मवाळ राहतो आणि जागतिक हवामान संतुलित राहते. 

AMOC सध्या कमकुवत होत आहे का? सध्याची स्थिती काय आहे?
होय, संशोधकांच्या निरीक्षणानुसार AMOC कमकुवत होत आहे, परंतु पूर्णपणे कोलमडण्याची शक्यता तातडीची नाही. नवंबर 2025 पर्यंतच्या अभ्यासानुसार, ग्रीनलँड आणि आर्क्टिकमधील वितळणाऱ्या बर्फामुळे थंड पाणी वाढल्याने हा प्रवाह प्रभावित होत आहे.

AMOC कोलमडल्यास युरोपात हिमयुग येईल का?
पूर्ण हिमयुग नाही, परंतु उत्तर युरोपात तीव्र थंडी आणि हिमवर्षाव वाढू शकतो, ज्याला 'मिनी आयस एज' म्हणता येईल. उदाहरणार्थ, उत्तर युरोपातील हिवाळ्यातील तापमान खूप कमी होऊ शकते, हिमवादळे वाढतील आणि पाऊस कमी होईल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

