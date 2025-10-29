धक्कादायक! विमान प्रवासात भारतीय प्रवाशाचा हैदोस; काटा- चमच्यानं किशोरवयीन मुलांवर सपासप वार

Viral News : विमान प्रवासादरम्यान प्रवाशांसाठी सामान ने- आण करण्याची ठराविक नियमावली असते. इतकंच नव्हे, तर प्रवासादरम्यानचे काही नियमही प्रवाशांनी पालन करणं बंधनकारक असतं. अशाच एका विमानप्रवासादरम्यान घडलेल्या एका खळबळजनक घटनेनं सर्वांनाच हैराण केलं. जिथं शिकागोहून जर्मनीला जाणाऱ्या विमान प्रवासात ही भयावह घटना घडल्याचं वृत्त समोर आलं.
प्राथमिक माहितीनुसार प्रणीत कुमार उसिरिपल्ली नावाच्या 28 वर्षीय भारतीय नागरिकानं विमान प्रवासादरम्यान धातूच्या काटा चमच्यानं दोन किशोरवशीन मुलांवर वार केले, तर सहप्रवाशाला कानशीलात लगावल्याची घटना घडली. मॅसाच्युसेट्समधील अमेरिकी प्राधिकरणाने याबाबत माहिती दिली. ज्यामध्ये प्रणीत कुमार उसिरिपल्लीनं कथित स्वरुपात 17 वर्षांच्या सहप्रवाशाच्या खांद्यावर काटा चमचानं वार केला. तर, दुसऱ्या एका किशोरवयीन प्रवाशावरही त्यानं त्याच काटचा चमच्यानं मागून वार केला. लुफ्तान्सा एअरलाईन्सच्या विमानात हा सर्व धक्कादायक प्रकार घडला.
शनिवार (24 ऑक्टोबर)ला हा प्रकार घडल्यानंतर हे विमान बोस्टन लोगान आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर वळवण्यात आलं अशी माहिती मॅसेच्युएट जिल्ह्याच्या अमेरिकी अॅटर्नी यांनी दिली. कार्यालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकातील माहितीनुसार प्रणितने 17 वर्षीय तरुणाच्या खांद्यावर काट्या चमच्याने वार केले. यानंतर आणखी एका तरुणाच्या डोक्याच्या मागच्या बाजूला त्याच चमच्याने वार केले. यामध्ये त्याच्या डोक्याला जखम दुखापत झाली.
असं सांगण्यात येत आहे, की पहिला पीडित आसनावरच झोपला होता. तो उठला तोच उसिरिपल्लीला त्याच्यावर पाहून. यानंतर उसिरिपल्लीनं त्याच्या डाव्या खांद्यावर वार केला आणि लगोलग दुसऱ्याही प्रवाशावर त्यानं वार केला. जेव्हा क्रू मेंबर अर्थात विमानावर प्रवाशांच्या सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी हा वाद सोडवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यानं काल्पनिक पिस्तुल दाखवण्यासाठी हात वर करत तोच तोंडाकडे नेत बंदुकीचा चाप ओढण्याची कृती केली. यानंतर तो एका महिला प्रवाशाकडे वळला आणि तिच्या कानशिलात लगावली. इतक्यावरच न थांबता त्यानं क्रू मेंबरलाही कानशिलात लगावण्याचा प्रयत्न केला.
या संपूर्ण गोंधळानंतर विमानाला बोस्टनच्या दिशेनं वळवण्यात आलं जिथं उसिरिपल्लीला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं. ज्यानंतर समोर आलेल्या माहितीनुसार आरोपीकडे सध्याच्या घडीला अमेरिकेत वास्तव्सासाठीची अधिकृत कागदपत्र नाहीत, तर त्याला विद्यार्थी व्हिसाच्या धर्तीवर अमेरिकेत प्रवेश मिळाला होता. ज्यामुळं उसिरिपल्लीला अमेरिकेतील न्यायालयापुढं हजर करत अमेरिकेच्या विशेष हवाई क्षेत्र हद्दीत विमानातून प्रवास करताना धोकादायक शस्त्राने शारीरिक इजा करण्याच्या उद्देशाने हल्ला केल्याचा आरोप करण्यात आला. या संपूर्ण कृत्यासह सदर प्रकरणी दोषी आढळल्यास त्याला त्याला 10 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते आणि शिवाय 250,000 अमेरिकी डॉलरपर्यंत दंडही ठोठावला जाऊ शकतो.
