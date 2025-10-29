English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

धक्कादायक! विमान प्रवासात भारतीय प्रवाशाचा हैदोस; काटा- चमच्यानं किशोरवयीन मुलांवर सपासप वार

Viral News : हल्ला करणाऱ्या व्यक्तीला 10 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होण्याची शक्यता. दंडाची रक्कम असू शकते 250,000 डॉलर... पाहा कुठं घडली ही घटना....   

सायली पाटील | Updated: Oct 29, 2025, 10:35 AM IST
धक्कादायक! विमान प्रवासात भारतीय प्रवाशाचा हैदोस; काटा- चमच्यानं किशोरवयीन मुलांवर सपासप वार

Viral News : विमान प्रवासादरम्यान प्रवाशांसाठी सामान ने- आण करण्याची ठराविक नियमावली असते. इतकंच नव्हे, तर प्रवासादरम्यानचे काही नियमही प्रवाशांनी पालन करणं बंधनकारक असतं. अशाच एका विमानप्रवासादरम्यान घडलेल्या एका खळबळजनक घटनेनं सर्वांनाच हैराण केलं. जिथं शिकागोहून जर्मनीला जाणाऱ्या विमान प्रवासात ही भयावह घटना घडल्याचं वृत्त समोर आलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्राथमिक माहितीनुसार प्रणीत कुमार उसिरिपल्ली नावाच्या 28 वर्षीय भारतीय नागरिकानं विमान प्रवासादरम्यान धातूच्या काटा चमच्यानं दोन किशोरवशीन मुलांवर वार केले, तर सहप्रवाशाला कानशीलात लगावल्याची घटना घडली. मॅसाच्युसेट्समधील अमेरिकी प्राधिकरणाने याबाबत माहिती दिली. ज्यामध्ये प्रणीत कुमार उसिरिपल्लीनं कथित स्वरुपात 17 वर्षांच्या सहप्रवाशाच्या खांद्यावर काटा चमचानं वार केला. तर, दुसऱ्या एका किशोरवयीन प्रवाशावरही त्यानं त्याच काटचा चमच्यानं मागून वार केला. लुफ्तान्सा एअरलाईन्सच्या विमानात हा सर्व धक्कादायक प्रकार घडला. 

शनिवार (24 ऑक्टोबर)ला हा प्रकार घडल्यानंतर हे विमान बोस्टन लोगान आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर वळवण्यात आलं अशी माहिती मॅसेच्युएट जिल्ह्याच्या अमेरिकी अॅटर्नी यांनी दिली. कार्यालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकातील माहितीनुसार प्रणितने 17 वर्षीय तरुणाच्या खांद्यावर काट्या चमच्याने वार केले. यानंतर आणखी एका तरुणाच्या डोक्याच्या मागच्या बाजूला त्याच चमच्याने वार केले. यामध्ये त्याच्या डोक्याला जखम दुखापत झाली. 

नेमकं घडलं काय? 

असं सांगण्यात येत आहे, की पहिला पीडित आसनावरच झोपला होता. तो उठला तोच उसिरिपल्लीला त्याच्यावर पाहून. यानंतर उसिरिपल्लीनं त्याच्या डाव्या खांद्यावर वार केला आणि लगोलग दुसऱ्याही प्रवाशावर त्यानं वार केला. जेव्हा क्रू मेंबर अर्थात विमानावर प्रवाशांच्या सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी हा वाद सोडवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यानं काल्पनिक पिस्तुल दाखवण्यासाठी हात वर करत तोच तोंडाकडे नेत बंदुकीचा चाप ओढण्याची कृती केली. यानंतर तो एका महिला प्रवाशाकडे वळला आणि तिच्या कानशिलात लगावली. इतक्यावरच न थांबता त्यानं क्रू मेंबरलाही कानशिलात लगावण्याचा प्रयत्न केला. 

बातमीची लिंक : 8th Pay Commission : केंद्राचं ठरलं, राज्याचं काय? महाराष्ट्रातील Govt. कर्मचाऱ्यांना कधी मिळणार थकबाकी, वाढीव रक्कम? 

या संपूर्ण गोंधळानंतर विमानाला बोस्टनच्या दिशेनं वळवण्यात आलं जिथं उसिरिपल्लीला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं. ज्यानंतर समोर आलेल्या माहितीनुसार आरोपीकडे सध्याच्या घडीला अमेरिकेत वास्तव्सासाठीची अधिकृत कागदपत्र नाहीत, तर त्याला विद्यार्थी व्हिसाच्या धर्तीवर अमेरिकेत प्रवेश मिळाला होता. ज्यामुळं उसिरिपल्लीला अमेरिकेतील न्यायालयापुढं हजर करत अमेरिकेच्या विशेष हवाई क्षेत्र हद्दीत विमानातून प्रवास करताना धोकादायक शस्त्राने शारीरिक इजा करण्याच्या उद्देशाने हल्ला केल्याचा आरोप करण्यात आला. या संपूर्ण कृत्यासह सदर प्रकरणी दोषी आढळल्यास त्याला त्याला 10 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते आणि शिवाय 250,000 अमेरिकी डॉलरपर्यंत दंडही ठोठावला जाऊ शकतो.

FAQ

ही घटना काय आणि कुठे घडली?
शिकागोहून जर्मनीला (फ्रँकफर्ट) जाणाऱ्या लुफ्थान्सा एअरलाइन्सच्या विमानात 24 ऑक्टोबर 2025 रोजी ही घटना घडली. 28 वर्षीय भारतीय नागरिक प्रणीत कुमार उसिरिपल्लीने धातूच्या काट्याच्या चमच्यानं दोन 17 वर्षीय किशोरवयीन मुलांवर हल्ला केला आणि एका महिला सहप्रवाशाला कानशीलात लगावली. 

नेमकं काय घडलं?
पहिला पीडित झोपला असताना उसिरिपल्लीने त्याच्या डाव्या खांद्यावर काट्याच्या चमच्यानं वार केला. लगेच दुसऱ्या किशोरवयीन मुलाच्या डोक्याच्या मागच्या बाजूला वार करून जखम केली. 

आरोपी कोण आणि त्याची पार्श्वभूमी काय?
आरोपी प्रणीत कुमार उसिरिपल्ली हा 28 वर्षीय भारतीय नागरिक असून, तो विद्यार्थी व्हिसावर अमेरिकेत वास्तव्य करतो. त्याच्याकडे अमेरिकेत कायमस्वरूपी वास्तव्याची अधिकृत कागदपत्रं नाहीत. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
marathi newscrime newsindiaAmericaIndians in US

इतर बातम्या

8th Pay Commission : केंद्राचं ठरलं, राज्याचं काय? महाराष्ट...

महाराष्ट्र बातम्या