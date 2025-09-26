3,600 वर्षांपूर्वीचं तब्बल 23 फूट जमिनीत दडलेलं थडगं सापडले अन्...पुरातत्त्वीय उत्खननाने उलगडला इतिहास

Scientists opened a tomb sealed for 3,600 years: इजिप्तमधील अबिडॉस या ऐतिहासिक स्थळी उत्खनन करताना पुरातत्त्वज्ञांना एका प्रचंड दफनगृहाचा शोध लागला आहे. तब्बल 23 फूट जमिनीत दडलेलं हे थडगं सुमारे 3,600 वर्षांपूर्वीचं असल्याचं मानलं जातं. या अज्ञात राजाच्या समाधीने संशोधकांना पुन्हा एकदा 'सेकंड इंटरमीडिएट पिरियड' या धूसर कालखंडाबद्दल नवे धागेदोरे समोर आणले आहेत.
या कक्षाच्या प्रवेशद्वारावर देवी आयसिस व नेफ्थिस यांची चित्रे आणि शिलालेख होते. मात्र प्राचीनकाळी झालेल्या लुटमारीत ते मोठ्या प्रमाणावर खराब झाले. त्यामुळे या राजाचं नाव कायमचं नष्ट झालं आहे.
पेन्सिल्वेनिया विद्यापीठातील प्राध्यापक डॉ. जोसेफ वेगनर यांच्या नेतृत्वाखाली या शोधकार्याची मोहीम सुरू आहे. त्यांनी सांगितलं की हा कक्ष केवळ एका उच्चपदस्थ शासकाचाच असू शकतो. या रचनेची मांडणी आणि प्रचंड आकार यावरून त्याची भावत्या स्पष्ट होते. विद्यमान पुराव्यांनुसार सेनईब आणि पेन्टजेनी ही दोन संभाव्य नावे समोर येत आहेत.
अबिडॉस हे प्राचीन इजिप्तमधील राजघराण्यांचं एक प्रमुख दफनस्थळ. याच ठिकाणी ओसिरिस देवतेची उपासना केली जात असे. त्यामुळे स्थानिक शासकांनी आपली सत्ता मजबूत करण्यासाठी येथे स्मारकं बांधली. नव्याने उघड झालेलं थडगं अबिडॉसच्या वाळवंट भागातल्या एका मोठ्या समाधी समूहाचा भाग आहे.
2014 मध्ये याच भागात 'सेनेबके' नावाच्या राजाची समाधी सापडली होती. त्यानंतर संशोधकांनी “अबिडॉस डायनॅस्टी” नावाची स्थानिक राजवंशाची कल्पना मांडली. आता सापडलेलं थडगं त्यापेक्षा मोठं असून कालखंडानं कदाचित आधीचं मानलं जातं. यावरून अजून कित्येक राजांची समाधी या वाळवंटात दडलेली असण्याची शक्यता आहे.
थडग्यातील चुनखडीचे कक्ष, उंच मातीच्या विटांचे कमानी, तसेच सजवलेलं प्रवेशद्वार हे सर्व वैशिष्ट्यं 13व्या वंशातील नेफरहोतेप पहिल्याच्या कालखंडाशी मिळतीजुळती आहेत. वास्तुरचना अभ्यासून संशोधक त्या काळातील राजकीय नाती, कारागीरांचे कौशल्य आणि अंत्यसंस्कार पद्धती शोधत आहेत.
सध्या दफनगृहाची नोंद, संरक्षण आणि भित्तिचित्रांचा अभ्यास सुरू आहे. उत्खननादरम्यान सापडणारे मातीचे तुकडे, कॅनोपिक जारचे अवशेष किंवा एखादं नाव कोरलेलं तुकडा यामुळे या राजाची खरी ओळख पटू शकते. आधुनिक तंत्रज्ञान जसे मॅग्नेटोमेट्री आणि फोटोग्रामेट्री वापरून या समाधी परिसराचा त्रिमिती आराखडा तयार केला जात आहे.
सेकंड इंटरमीडिएट पिरियड (इ.स.पू. 1640 ते 1540) हा इजिप्तमध्ये राजकीय तुकडेबाजीचा काळ मानला जातो. या काळात थिब्स, हिक्सॉस आणि अबिडॉससारखे स्थानिक शासक सत्ता सांभाळत होते. या नव्या थडग्यामुळे त्या अस्थिर काळातील राजवंशांचा गोंधळलेला इतिहास अधिक स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे.