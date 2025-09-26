English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

3,600 वर्षांपूर्वीचं तब्बल 23 फूट जमिनीत दडलेलं थडगं सापडले अन्...पुरातत्त्वीय उत्खननाने उलगडला इतिहास

Scientists opened a tomb sealed for 3,600 years:  पुरातत्त्वीय उत्खननात अज्ञात राजाचा शोध लागला आहे. पुरातत्त्वज्ञांना प्राचीन राजघराण्याचा नवा पुरावा मिळाला आहे.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 26, 2025, 01:05 PM IST
3,600 वर्षांपूर्वीचं तब्बल 23 फूट जमिनीत दडलेलं थडगं सापडले अन्...पुरातत्त्वीय उत्खननाने उलगडला इतिहास
Photo Credit: (Dr. Josef Wegner/Penn Museum)

Scientists opened a tomb sealed for 3,600 years: इजिप्तमधील अबिडॉस या ऐतिहासिक स्थळी उत्खनन करताना पुरातत्त्वज्ञांना एका प्रचंड दफनगृहाचा शोध लागला आहे. तब्बल 23 फूट जमिनीत दडलेलं हे थडगं सुमारे 3,600 वर्षांपूर्वीचं असल्याचं मानलं जातं. या अज्ञात राजाच्या समाधीने संशोधकांना पुन्हा एकदा 'सेकंड इंटरमीडिएट पिरियड' या धूसर कालखंडाबद्दल नवे धागेदोरे समोर आणले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

भित्तिचित्रे उद्ध्वस्त, नाव नष्ट

या कक्षाच्या प्रवेशद्वारावर देवी आयसिस व नेफ्थिस यांची चित्रे आणि शिलालेख होते. मात्र प्राचीनकाळी झालेल्या लुटमारीत ते मोठ्या प्रमाणावर खराब झाले. त्यामुळे या राजाचं नाव कायमचं नष्ट झालं आहे.

हे ही वाचा: 2,600 वर्षं बंद असलेले थडगे उघडले अन्... आतमध्ये जे मिळाले ते बघून बसेल धक्का

 

उत्खननाचं नेतृत्व

पेन्सिल्वेनिया विद्यापीठातील प्राध्यापक डॉ. जोसेफ वेगनर यांच्या नेतृत्वाखाली या शोधकार्याची मोहीम सुरू आहे. त्यांनी सांगितलं की हा कक्ष केवळ एका उच्चपदस्थ शासकाचाच असू शकतो. या रचनेची मांडणी आणि प्रचंड आकार यावरून त्याची भावत्या स्पष्ट होते. विद्यमान पुराव्यांनुसार सेनईब आणि पेन्टजेनी ही दोन संभाव्य नावे समोर येत आहेत.

अबिडॉसचं महत्त्व

अबिडॉस हे प्राचीन इजिप्तमधील राजघराण्यांचं एक प्रमुख दफनस्थळ. याच ठिकाणी ओसिरिस देवतेची उपासना केली जात असे. त्यामुळे स्थानिक शासकांनी आपली सत्ता मजबूत करण्यासाठी येथे स्मारकं बांधली. नव्याने उघड झालेलं थडगं अबिडॉसच्या वाळवंट भागातल्या एका मोठ्या समाधी समूहाचा भाग आहे.

पूर्वीचे शोध

2014 मध्ये याच भागात 'सेनेबके' नावाच्या राजाची समाधी सापडली होती. त्यानंतर संशोधकांनी “अबिडॉस डायनॅस्टी” नावाची स्थानिक राजवंशाची कल्पना मांडली. आता सापडलेलं थडगं त्यापेक्षा मोठं असून कालखंडानं कदाचित आधीचं मानलं जातं. यावरून अजून कित्येक राजांची समाधी या वाळवंटात दडलेली असण्याची शक्यता आहे.

वास्तुशिल्पात धागेदोरे

थडग्यातील चुनखडीचे कक्ष, उंच मातीच्या विटांचे कमानी, तसेच सजवलेलं प्रवेशद्वार हे सर्व वैशिष्ट्यं 13व्या वंशातील नेफरहोतेप पहिल्याच्या कालखंडाशी मिळतीजुळती आहेत. वास्तुरचना अभ्यासून संशोधक त्या काळातील राजकीय नाती, कारागीरांचे कौशल्य आणि अंत्यसंस्कार पद्धती शोधत आहेत.

पुढील संशोधन

सध्या दफनगृहाची नोंद, संरक्षण आणि भित्तिचित्रांचा अभ्यास सुरू आहे. उत्खननादरम्यान सापडणारे मातीचे तुकडे, कॅनोपिक जारचे अवशेष किंवा एखादं नाव कोरलेलं तुकडा यामुळे या राजाची खरी ओळख पटू शकते. आधुनिक तंत्रज्ञान जसे मॅग्नेटोमेट्री आणि फोटोग्रामेट्री वापरून या समाधी परिसराचा त्रिमिती आराखडा तयार केला जात आहे.

इतिहासातली नवी कडी

सेकंड इंटरमीडिएट पिरियड (इ.स.पू. 1640 ते 1540) हा इजिप्तमध्ये राजकीय तुकडेबाजीचा काळ मानला जातो. या काळात थिब्स, हिक्सॉस आणि अबिडॉससारखे स्थानिक शासक सत्ता सांभाळत होते. या नव्या थडग्यामुळे त्या अस्थिर काळातील राजवंशांचा गोंधळलेला इतिहास अधिक स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ancient egyptShocking newstombscientists

इतर बातम्या

DMart Secret: मॅगी, साबण ते कपड्यांपर्यंत सर्व स्वस्त; तरी...

Lifestyle