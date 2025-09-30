लंडनमध्ये महात्मा गांधींच्या पुतळ्याची विटंबना; भारतानं घेतली दखल

Mahatma Gandhi Statue Vandalized In London: परदेशात मुक्कामी असणाऱ्या भारतीयांना मिळणारी वागणूक आणि त्यांच्यावर होणारे हल्ले एक अतिशय गंभीर बाब ठरत असतानाच आता एक धक्कादायक वृत्त लंडनमधून समोर आलं आहे. सोमवार 29 सप्टेंबर 2025 ला लंडनमध्ये एक अशी घटना घडली, जिनं भारताचंही लक्ष वेधलं आणि उच्चायुक्तालयाकडून यासंदर्भात दखल घेत तीव्र शब्दांत या लज्जास्पद कृत्याबाबत नाराजीचा तीव्र सूर आळवण्यात आला.
लंडनस्थित टॅविस्टॉक स्क्वेअर इथं असणाऱ्या भारताचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याची विटंबना केल्याची धक्कादायक घटना घडली. इतकंच नव्हे, तर ही मूर्ती ज्या चौथऱ्यावर आहे, तिथं अतिशय खेदजनकरित्या तोडफोडसुद्धा करम्यात आली. ही बाब लक्षात येताच तिथं वास्तव्यास असणाऱ्या अनेक भारतीय नागरिकांनीही या घटनेचा निषेध केला. सदर घटनेनंतर लंडनमधील भारचीय उच्चायुक्तालयानं कठोर शब्दांत निंदा केल्याचं स्पष्ट झालं. इतकंच नव्हे, तर हा मुद्दा स्थानिक उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांसमोरही मांडण्यात आला.
'X' पोस्टमध्ये उच्चायुक्तालयानं या घटनेबाबत लिहिल, 'लंडनस्थित भारतीय उच्चायुक्तालयानं टॅविस्टॉक स्क्वेअर येथील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याच्या झालेल्या विटंबनेची तीव्र शब्दांत निंदा करतं. हे एक घृणास्पद कृत्य नसून, आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिनाच्या 3 दिवसांआधाधीच अंहिसेला प्रोत्साहन देणारे विचार आणि महात्मा गांधी यांनी दिलेल्या शिकवणीवर एक हिंसक हल्ला आहे.'
या अतिशय खेदजनक घटनेनंतर हा मुद्दा स्थानिक अधिकाऱ्यांसमोर उच्चायोगानं उचलून धरला असून सदर यंत्रणेचं एक पथक घटनास्थळी तातडीनं दाखल झालं ज्यानंतर मूर्तीची मूळ गरिमा बहाल करण्यासाठी तिथं अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधण्यात येत होता.
1968 मध्ये भारतीय लीगच्या मदतीनं महात्मा गांधी यांची एक कांस्य धातूपासून तयार करण्यात आलेली मूर्ती स्थापित करण्यात आली होती. या मूर्तीमध्ये गांधीजींचं लक्ष ध्यानमुद्रेत बसल्याचं पाहायला मिळत होतं. ही मूर्ती लंडनमधील त्या दिवसांची आठवण करून देते जेव्हा खुद्द महात्मा गांधी लंडनमध्ये बॅरिस्टरकीचं शिक्षण घेत होते. या मूर्तीखाली त्यांच्याविषयीची माहितीसुद्धा देण्यात आली आहे. मात्र याच पुतळ्याची विटंबाना झाल्यानं आता हा मुद्दा जागतिक स्तरावरील राजकीय पटलावर चर्चेत आला आहे.
युकेमध्ये भारतीयांचा विरोध आणि तत्सम घटनांची ही पहिली वेळ नाही. यंदाच्याच वर्षी मार्च महिन्यात खलिस्तान समर्थक आंदोलकांनी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्या युके दौऱ्यादरम्यान चॅथम हाऊसनजीक विरोधाचा सूर आळवला होता. जिथं या इमारतीबाहेर ते ध्वज घेऊन एकवटले होते.
लंडनमध्ये महात्मा गांधींच्या पुतळ्याची विटंबना कशी घडली?
29 सप्टेंबर 2025 रोजी लंडनच्या टॅविस्टॉक स्क्वेअर येथील महात्मा गांधींच्या पुतळ्याची विटंबना करण्यात आली. पुतळ्याच्या चौकटीवरही तोडफोड करण्यात आली होती. ही घटना आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिनाच्या (2 ऑक्टोबर) तीन दिवस आधी घडली, ज्यामुळे ती अधिक संवेदनशील ठरली.
भारतीय उच्चायुक्तालयाने या घटनेची निंदा कशी केली?
लंडनस्थित भारतीय उच्चायुक्तालयाने (HCI London) या घटनेची तीव्र शब्दांत निंदा केली. त्यांनी X वर पोस्ट करून म्हटलं की, "हे फक्त विटंबना नाही, तर अहिंसेच्या कल्पनेवर आणि महात्मा गांधींच्या वारशावर हिंसक हल्ला आहे."
या घटनेवर भारतीय नागरिक आणि इतरांची प्रतिक्रिया काय होती?
घटनास्थळी उपस्थित भारतीय नागरिकांनी तीव्र निषेध केला. उच्चायुक्तालयाने हा मुद्दा स्थानिक उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांसमोर मांडला.