37 लाख भरुन शिकारीला गेला, हत्तींनी जंगलात चिरडून मारला! अब्जाधीश शिकाऱ्याच्या मृत्यूचा थरार समोर

Shocking News Hunter Died In Elephant Attack: जंगलातील हिशेब वेगळे असतात. जंगलामध्ये जंगलराज चालतो असं म्हटलं जातं. याचीच प्रचिती नुकतीच एका विचित्र घटनेमधून समोर आली आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत शिकाऱ्यांपैकी एकाची शिकार हत्तींने केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. शिकारीसाठी विशेष सफारीवर गेलेल्या या व्यक्तीचा हत्तींनी केलेल्या हल्ल्यात दुर्देवी मृत्यू झाला आहे. ही व्यक्ती कोण आणि तिच्यासोबत नक्की काय घडलं जाणून घेऊयात...
हत्तींनी चिरडून मारलेल्या या शिकाऱ्याचं नाव आहे, अर्नी डोसियो! अर्नी हे 75 वर्षांचे होते. अब्जाधीश असलेल्या अर्नी यांना शिकार करायला फार आवडायचं. खरं तर अमेरिकेतली कॅलिफोर्नियातील लोडी येथे 12 हजार एकरांवर त्यांनी वायनरी असून ते वाईन उद्योगात आहेत. मात्र शिकारीसाठी ते जगातील वेगवेगळ्या देशांमध्ये फिरायचे. आफ्रिकेतील गॅबॉन देशामधील लोपी ओकानादा जंगलामध्ये शिकारीसाठी गेलेल्या अर्नी यांच्यावर हत्तींच्या कळपाने हल्ला केला. या हल्ल्यामध्ये हत्तींनी चिरडल्याने अर्नी यांचा मृत्यू झाला. विशेष म्हणजे या शिकारीच्या सफारीसाठी त्यांनी तब्बल 40 हजार अमेरिकी डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनानुसार, 37 लाख रुपयांहून अधिक पैसे भरले होते.
अर्नी हे व्यावसायिक गाइडसोबत येलो-बॅक्ड ड्यूकर हे एक अत्यंत दुर्मीळ छोट्या आकाराच्या हरणाच्या शिकारीसाठी गेले होते. घनदाट जंगलातून अर्नी आणि त्यांचा गाइड जात असताना अचानक पाच मादी जंगली हत्ती आणि त्यांच्या कळपातील एक छोटं पिल्लू अशा कळपाशी त्यांचा सामना करतात. हत्ती झुडुपात लपले होते. "हत्ती कोठेच दिसत नव्हते," मात्र अचानक शिकारीसाठी निघालेली अर्नी यांची गाडी येताना दिसली आणि हत्तींच्या कळपाला धोका जाणवल्याने त्यांनी तात्काळ या दोघांच्या गाडीवर हल्ला चढवला. अर्नी यांच्यासोबतच्या गाइडकडे मोठ्या प्राण्यांनी हल्ला केल्यास वापरायची रायफल घेऊन हल्ला करणार इतक्यात त्याच्यावर हत्तींनी हल्ला केला ज्यात तो गंभीर जखमी झाला. हत्तीने दिलेल्या दणक्यामुळे त्याची रायफल हरवली.
अर्नी यांच्याकडे फक्त छोट्या प्राण्यांना मारण्यासाठी वापरली जाणारी शॉटगन होती. पण हत्तींनी दिलेले दाणका एवढ्या जोरात होता की अर्नी खाली पडले आणि त्यांच्या हातातील गन गवतात हरवली. हत्तींनी अर्नी यांना उचलून फेकले. त्यानंतर आपल्या कळपावर हल्ला होईल या भितीने हत्तींनी अर्नी यांना पायांखाली चिरडून मारलं. अर्नी यांचा जागीच मृत्यू झाला. या हल्ल्यामध्ये अर्नी यांचा गाइड गंभीर जखमी झाला असला तरी हत्तींनी अर्नींकडे आपला मोर्चा वळवल्याने गाइड बचावला. अर्नी यांचा मृतदेह अमेरिकी दुतावासाच्या माध्यमातून कॅलिफॉर्नियामध्ये पाठवण्यात आल्याचं वृत्त 'फॉक्स न्यूज'ने दिलं आहे.
Millionaire US big-game hunter TRAMPLED to DEATH by five elephants during safari
Ernie Dosio, 75, was killed after walking into herd while tracking antelope in dense Gabon jungle, with elephants charging and trampling him instantly
He leaves behind a home full of trophies pic.twitter.com/C9Hx30jIBM
April 24, 2026
अर्नी यांनी आयुष्यभर मोठ्या प्राण्यांची शिकार केली. त्यांच्या घरात सिंह, हत्ती यांसारख्या प्राण्यांची शीरं म्हणजेच ट्रॉफी हेड्सचा अर्थात छाटलेल्या मुंडक्यांचा मोठा संग्रह आहे. अर्नी यांचा शिकारी दरम्यान मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताला ' कलेक्ट आफ्रिका' या सफारी आयोजित करणाऱ्या कंपनीने दिला आहे.