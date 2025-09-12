English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

2,600 वर्षं बंद असलेले थडगे उघडले अन्... आतमध्ये जे मिळाले ते बघून बसेल धक्का

Scientists opened a tomb sealed for 2,600 years : पुरातत्वशास्त्रज्ञांनी इटलीच्या सॅन गिउलियानो जवळ 2,600 वर्षे जुने एट्रस्कन थडगे उघडले आणि ते शाबूत असल्याचे आढळले. 

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 12, 2025, 01:12 PM IST
2,600 वर्षं बंद असलेले थडगे उघडले अन्... आतमध्ये जे मिळाले ते बघून बसेल धक्का

Scientists opened a tomb sealed for 2,600 years : इटलीमधील सॅन जुलियानो परिसरात पुरातत्त्वतज्ज्ञांना 2,600 वर्षांपूर्वीची एट्रस्कन थडगे अखंड स्थितीत आढळली आहे. अनेक शतकं सुरू असलेल्या दफनभूमीतील लुटालुटीच्या काळातही हे थडगे  कुणीही उघडली न्हवते. त्यामुळे आत मिळालेली साधनं, भांडी आणि मानवी अवशेष जवळपास मूळ स्वरूपात सापडले.

Add Zee News as a Preferred Source

थडग्यामध्ये काय सापडलं? 

या शिळेवर कोरलेल्या दगडी खाटांवर चार जणांचे सांगाडे ठेवलेले होते. त्यांच्या भोवती शंभरहून अधिक वस्तू – मातीची भांडी, शस्त्रं, कांस्याचे अलंकार, अगदी चांदी गुंडाळण्यासाठी वापरले जाणारे छोटे स्पूल्स सापडले. यामध्ये तब्बल 74 भांडी अखंड अवस्थेत असल्याची नोंद झाली आहे.

या शोधाचं महत्त्व

ही मोहीम अमेरिकेतील बायलर युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक डेविडे झोरी यांच्या नेतृत्वाखाली सॅन जुलियानो आर्कियॉलॉजिकल रिसर्च प्रोजेक्ट (SGARP) आणि इटालियन वारसा विभाग यांच्या सहकार्याने पार पडली. बहुतेक समाध्या पूर्वीच लुटल्या गेल्या असल्यामुळे वस्तू आणि सांगाडे कुठे व कसे ठेवले होते याचा संदर्भ मिळत नाही. पण हे थडगे पूर्णपणे सीलबंद असल्याने वस्तूंचा नेमका संदर्भ जपला गेला आहे.

एट्रस्कन संस्कृतीची झलक

रोमन साम्राज्य उभारण्यापूर्वी मध्य इटलीत एट्रस्कन लोकांची समृद्ध संस्कृती फुलली होती. त्यांची घरासारखी दिसणारी समाधी, शिळांवर कोरलेली खाटं व सजावट हे त्यांच्या दफनसंस्कृतीचं वैशिष्ट्य होतं. समाध्यांमध्ये अन्नपदार्थ ठेवण्यासाठी भांडी, शस्त्रं, अलंकार, दैनंदिन वापराच्या वस्तू अशा अनेक गोष्टी ठेवण्याची प्रथा होती. त्यामुळे त्या काळातील आहार, व्यापार आणि सामाजिक स्थान याबाबत माहिती मिळते.

पुढील अभ्यास कसा होणार?

संशोधकांनी प्रत्येक वस्तू व हाडं हलवण्याआधी त्याचं छायाचित्रण, मॅपिंग व नोंद करून ठेवली. सांगाड्यांवरून वय, लिंग, आरोग्य व रोगांचा अभ्यास होणार आहे. दात व हाडांवरून आहार व स्थलांतराची माहिती मिळेल. मातीची भांडी व धातूंचं विश्लेषण करून त्यांचा वापर व व्यापारमार्ग ओळखले जातील.

स्थानिकांचा सहभाग

या उत्खननात विद्यार्थ्यांबरोबर स्थानिक लोकांनीही सहभाग घेतला. वस्तू स्वच्छ करणं, नोंदणी करणं या टप्प्यांमध्ये सर्वांना प्रत्यक्ष अनुभव देण्यात आला. त्यामुळे संशोधन पारदर्शक राहिलं आणि वारसा जपण्याबाबत जनजागृतीही झाली. सॅन जुलियानोतील ही समाधी एट्रस्कन इतिहासाच्या अभ्यासासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. अखंड स्वरूपात सापडलेले सांगाडे आणि वस्तू भविष्यातील अनेक अनुत्तरित प्रश्नांची उत्तरं देण्यास मदत करतील.

FAQ

प्रश्न 1: हे थडगे कुठे सापडले? 

उत्तर: इटलीतील सॅन जुलियानो या ठिकाणी, रोमपासून सुमारे 70 किलोमीटर अंतरावर हे थडगे  सापडली.

प्रश्न 2: थडगे किती जुनी आहे?

उत्तर:  हे​ थडगे  अंदाजे 2600 वर्षं जुनी असून एट्रस्कन संस्कृतीशी संबंधित आहे.

प्रश्न 3: थडग्यामध्ये  काय आढळलं?

उत्तर: चार सांगाडे, शंभरहून अधिक वस्तू – ज्यामध्ये मातीची भांडी, शस्त्रं, कांस्य व चांदीचे अलंकार, तसेच दगडी खाटांवर ठेवलेले अवशेष मिळाले.

प्रश्न 4: या शोधाचं महत्त्व काय आहे?

उत्तर: बहुतेक समाध्या लुटल्या गेल्यामुळे मूळ संदर्भ मिळत नाही. पण  हे​ थडगे पूर्णपणे सीलबंद असल्यामुळे वस्तू व सांगाड्यांचा नेमका संदर्भ जपला गेला आहे. त्यामुळे अभ्यासासाठी ती अत्यंत मौल्यवान ठरते.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Shocking newstombscientists

इतर बातम्या

ऐन सणा-सुदीच्या काळात सोनं-चांदीने गाठला उच्चांकी दर; चांदी...

भारत