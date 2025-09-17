तब्बल 16 वर्षे सुट्टीवर... तरी मिळाले 11 कोटींपेक्षा जास्त वेतन! 'या' शिक्षिकेची आहे अजब कहाणी

Teacher Earns Millions on 16 Year Sick Leave: जर्मनीत एक आश्चर्यचकित करणारा प्रकार समोर आला आहे. येथील एका शिक्षिकेने तब्बल 16 वर्षे सतत आजारपणाची रजा घेतली, मात्र तरीदेखील प्रत्येक महिन्याला तिला पूर्ण वेतन मिळत राहिलं. एवढंच नाही तर या काळात तिने 11 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पगाराच्या स्वरूपात घेतली आहे. या घटनेची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर जोरदार सुरू आहे.
नॉर्थ राईन वेस्टफेलिया येथील एका व्यावसायिक महाविद्यालयातील ही शिक्षिका 2009 पासून सिक लीव्हवर आहे. आश्चर्य म्हणजे 16 वर्षांपासून तिने कॉलेजमध्ये एकही दिवस अध्यापन केलं नाही, पण दर महिन्याला तिला सुमारे 6,174 युरो (सुमारे 6.3 लाख रुपये) पगार मिळत राहिला. म्हणजेच एका वर्षात 74 लाखांच्या आसपास उत्पन्न आणि 16 वर्षांत तब्बल 11.6 कोटी रुपये तिने कमावले.
जर्मनीत शिक्षकांना शासकीय सेवकांचा दर्जा असल्याने, त्यांना अनिश्चितकाळासाठी आजारपणाची रजा घेण्याचा आणि त्यादरम्यान पगार मिळवण्याचा हक्क असतो. हाच कायद्याचा ‘फायदा’ घेत या शिक्षिकेने तब्बल 16 वर्षे पगार घेतला. मात्र, नव्या कॉलेज प्रशासकाने ऑडिट दरम्यान हे प्रकरण उघड केले आणि शिक्षिकेला वैद्यकीय तपासणीसाठी आदेश दिले.
शिक्षिकेने तपासणीला नकार देत कोर्टात धाव घेतली. तिचा दावा होता की, हा आदेश तिच्या अधिकारांचे उल्लंघन करतो. मात्र, न्यायालयाने हे प्रकरण फेटाळून लावत कॉलेज प्रशासनाला तपासणी मागण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचं स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर शिक्षिकेला 2,500 युरो (सुमारे 2.2 लाख रुपये) न्यायालयीन खर्च भरायला सांगितलं.
या वादात अजून एक धक्कादायक गोष्ट उघडकीस आली आहे. इतकी दीर्घ रजा घेऊन बसलेल्या या शिक्षिकेने स्वतःचा मेडिकल स्टार्टअप सुरू केला होता. जर तपासणीत हे सिद्ध झालं की तिला खरोखर कुठलाही गंभीर आजार नव्हता, तर तिची नोकरी, पगार आणि पेन्शन तिनं गमवावी लागेल.