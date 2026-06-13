कोरोनापेक्षा... मानवी अस्तित्व धोक्यात? जगाच्या नरजेआड अमेरिका करतेय 'नको ते काम'; 120 प्रयोगशाळांमध्ये काय सुरुय?

USA Secret Biolab: इराणसोबतचा संघर्ष आणि सामंजस्य करारावर अमेरिकेला या आखाती देशानं फटकारलं असतानाच आता ट्रम्प यांच्या देशाबाबत नवा उलगडा झाला आहे. संपूर्ण जगाला एका भ्रमाच्या विश्वास मग्न ठेवत अमेरिकेनं असं काम केलं आहे, ज्याची कोणालाच कुणकूणही नव्हती. USA च्या नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर (DNI) तुलसी गबार्ड यांनीच त्याबाबतची माहिती देत नजरा वळवल्या. गबार्ड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 30 हून अधिक देशांमध्ये 120 हून अधिक जैविक प्रयोगशाळा अमेरिकेकडून चालवण्यात आला, ज्यासाठी अब्जावधींची रक्कमही मोजली गेली. यामधील कैक प्रयोगशाळा अशा होत्या, जिथं अतिशय घातक आणि प्रचंड वेगानं संक्रमण होणाऱ्या विषाणूंचं गोपनीय स्तरावर परीर्षण सुरू होतं. ज्यामध्ये 'गेन ऑफ फंक्शन' संशोधनाचाही समावेश असल्याचं सांगण्यात आलं.
सदर प्रकरणी आता एकूण किती प्रयोगशाळा आहेत याची माहिती ODNI सरकार मिळवणाल असून, त्यामध्ये कोणत्या विषाणूचा जगावर नेमका कसा परिणाम होईल याबाबतची माहितीसुद्धा मिळवण्यात येईल. या संपूर्ण कारवाईमध्ये अमेरिकसह जगभराती मानवी जीवसृष्टीचा धोक्यात आणणाऱ्या गेन ऑफ फंक्शनच्या संशोधनालाही संपुष्टात आणलं जाईल असं गबार्ड म्हणाल्या.
गबार्ड यांनी सोशल मीडियावर जारी केलेल्या एका व्हिडीओ संदेशाच्या माध्यमातून ज्या विषाणूंवर प्रयोगशाळांमध्ये संशोधन सुरू होतं, त्यामुळं संपूर्ण जग संकटात येऊ शकत होतं. हा धोका ओळखूनही नेते, डॉ. फाऊची अशा कथित आरोग्य तज्ज्ञांसह बायडेन प्रशासनातील काही सदस्यांनी अमेरिकी जनतेपासूनही प्रयोगशाळांबाबतचं सत्य लपवून ठेवलं. त्यासंदर्भातील आरोप नाकारत त्यांचा खुलासा करणाऱ्यांना धमकावलंसुद्धा.
खेरसॉन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीचं उदाहरण देत या प्रयोगशाळेला 17 लाख 28 हजार 822 अमेरिकी डॉलर इतक्या प्रचंड प्रमाणात आर्थिक पाठबळ देत तिथं संशोधनासाठीची परवानगीही नसल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आणली. बायडेन प्रशासनानं जनतेच्या नजरेत धूळफेक केल्याचा आरोप करत आता सरकार अशा सर्व प्रयोगशाळा शोधून कोरोनासारख्या संकटापासून जगाला वाचवण्याचा प्रयत्न केला जाईल असं म्हटलं. अधिकाऱ्यांना त्यांनी याबाबतचे निर्देश दिले असून, घातक विषाणूंसाठीच्या संशोधनांना कोणतीही आर्थिक मदत दिली जात नसून आता त्यांचे सर्व आर्थिक स्त्रोत बंद केल्याचंसुद्धा सांगितलं.
'गेन-ऑफ-फंक्शन' (Gain-of-Function) हे एक प्रकारचं संशोधन असून, यामध्ये विषाणूच्या अनुवांशिक स्वरुपात बदल करून त्याला अधिक घातक किंवा कोणा दुसऱ्याला संक्रमण होण्याइतकं सक्षम केलं जातं. भविष्यातील महामारीचा धोका ओळखण्यासाठी, त्या विषाणूचा प्रभाव आणि तत्सम अध्ययनासह त्यावरील लसी विकसित करण्यासाठी हे संधोधन केलं जातं. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते जिथं अशी संशोधनं होतात तिथं प्रचंड सावधगिरी, देखरेख गरजेची असते, ज्याचा बऱ्याचदा अभाव पाहायला मिळो. ज्यामुळं अशा धोक्याच्या ठिकाणांमुळं संपूर्ण जगापुढं नव्या संकटांची लाट येऊ शकते आणि लाखो नागरिकांना जीव गमवावा लागू शकतो ही बाब नाकारता येत नाही.
Today, I’m releasing never before seen intelligence revealing new evidence of past US government funding for more than 120 biolabs in over 30 countries, including Ukraine.— DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) June 12, 2026
In support of President Trump‘s Executive Order to end federal funding of dangerous gain of function… pic.twitter.com/RkPHnAbka9
अमेरिकेकडे असणाऱ्या अधिकृत तपशीलातून मिळालेल्या माहितीनुसार 120 पैकी 40 प्रयोगशाळा अतिशय गोपनीय स्तरावर युक्रेनमध्ये सुरू होत्या. रशियासारख्या देशाला जैविक युद्धात मात देण्यासाठी तिथं संशोधनं सुरू होती. ज्या विषाणूंवर या बायोलॅबमध्ये संशोधन सुरू होतं, त्यामध्ये 'एंथ्रेक्स', 'इबोला', 'मर्स', 'सार्स' आणि 'प्लेग'चा समावेश आहे.