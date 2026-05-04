World News : जगाच्या पाठीवर सध्या जी शहरं आणि देश अस्तित्वात आहेत, त्याहून वेगळी स्थिती कैक वर्षांपूर्वी पाहायला मिळाली असेल. पण, याच नकाशावरून एखादं शहर नाहीसं झालं तर?   

सायली पाटील | Updated: May 4, 2026, 02:24 PM IST
2,00,00,000 नागरिक धोक्यात! जगातून रहस्यमयीरित्या नाहीसं होईल 'हे' शहर; दर महिन्याला 2 सेंटीमीटरनं जातंय पाताळात
World News : जगाचा नकाशा पाहिला, की त्यावर दिसणारे देश, त्या देशातील शहरं कायमच लक्ष वेधतात. कधी त्या देशाचं नाव, किंवा अमुक एका शहराचं नाव त्यामागचं मुख्य कारण असतं. मात्र, त्याहीपेक्षा त्या जागेचं अस्तित्वंसुद्धा तितकंच महत्त्वाचं कारण ठरतं. अशाच एखाद्या ठिकाणाचं अस्तित्वं रहस्यमयीरित्या नाहीसं झालं तर? धक्का बसेल ना? पण असं होऊही शकतं. नासा आणि इस्रोच्या संयुक्त मोहिमेतून नुकतीच त्याबाबतची माहिती समोर आली आहे. जिथं काही अशी छायाचित्र समोर आली आहेत, ज्यांमध्ये एक शहर अतिशय वेगानं पृथ्वीत सामावून जात असल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

इस्रो आणि नासाच्या संयुक्त NISAR मोहमेअंतर्गत जगातील खचणाऱ्या शहरांची माहिती समोर आली आहे. ज्यामध्ये मेक्सिको सिटी या शहराचंही नाव आहे. हे शहर जमिनीखाली जात असल्याचा नकाशासुद्धा या मोहिमेअंतर्गत समोर आला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार ज्या उपग्रहाच्या माध्यमातून ही दृश्य टीपण्यात आली तो प्रचंच ताकदीचा आणि अफाट कार्यक्षम रडारचा उपग्रह असल्याचं सांगण्यात येतं. ज्यामाध्यमातून पाऊस, वृक्ष, वेली किंवा तत्सम कोणत्याही अडचणीशिवाय पृथ्वीच्या पृष्ठाची झलक टीपता येते आणि त्यातील बदलांचीहबी नोंद यामध्ये होत राहते. 

2 कोटी नागरिक धोक्यात? 

मेक्सिको सिटी या शहरात जवळपास 2 कोटींइतकी लोकसंख्या असून, हे शहर मुख्यत्वे एका प्राचीन तलावाच्या कोरड्याठाक तळाशी वसलं आहे. वाढती लोकसंख्या आणि उभारल्या जाणाऱ्या इमारतींमुळं येथील भूजलपातळी धोक्यात आली असून, त्यामुळं जमीन खचण्यास सुरुवात झाली आहे. 1925 मध्ये एका इंजिनिअरनं या समस्येबाबत सर्वप्रथम माहिती दिली होती. 1990 आणि 2000 या दशकामध्ये शहराता काही भाग 35 सेंटीमीटरनं खचला. यामध्ये मेट्रो ट्रॅक, रस्ते आणि इमारतींचंही नुकसान झालं. दरम्यान, भविष्यातही मेक्सिको सिटी आणखी खचणार असल्याची भीती तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. 

मेक्सिको सिटीच्या ऑक्टोबर 2025 ते जानेवारी 2026 दरम्यान टीपण्यात आलेल्या माहितीनुसार काही भागांमध्ये हे शहर अर्था इंच म्हणजेच 2 सेंटीमीटरहून अधिक खचलं आहे. यामध्ये गडद निळ्या रंगांची क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावी असल्याचं पाहायला मिळत आहे. तर, पिवळ्या आणि लाल क्षेत्रांमध्ये या हालचाली दिसू शकतात. शहरातील प्रसिद्ध ठिकाण एंजेल ऑफ इंडिपेंडन्सची मूर्ती याचंच प्रमाण देते. 1910 मध्ये साकारण्यात आलेली ही 36 मीटर उंच मूर्ती चारही बाजूंची जमीन सरकल्यानं तिथं 14 वाढीव पायऱ्या जोडण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून नागरिकांना तिथवर पोहोचता यावं. 

काय आहे निसार उपग्रह मोहिम? 

जुलै 2025 मध्ये निसार उपग्रह मोहिम अवकाशात झेपावली, ज्यामध्ये L बँड सिंथेटिक एपर्चर रडारचा वापर केला जातो. दिवस-रात्र, ऊन पाऊस अगदी कोणत्याही स्थितीत हे रडार काम करतं. किंबहुना कैकदा त्यात जागेवरून जातना तो त्या ठिकाणच्या सूक्ष्म हालचालींवरही लक्ष ठेवत त्या हेरतो. ज्यामध्ये जमीन खचणं, हिमखंड वितळणं किंवा त्यांचं मूळ स्थान बदलणं, शेतपिकांमध्ये वाढ किंवा घट अशा निरीक्षणांचा समावेश आहे. 

ही माहिती मेक्सिको सिटीसंदर्भात असली तरीही त्याचप्रमाणे जगातील इतर शहरांनाही धोका आहे. त्यामुळं वेळीच या समस्येकडे लक्ष दिलं नाही तर मोठाल्या इमारती ढासळतील. पाण्याची भीषण टंचाई भासेल, कोट्यवधी नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा परिणाम होईल. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

