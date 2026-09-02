शॉकिंग! नेपाळच्या विध्वंसाचे 17 वर्ष जुनं कनेक्शन; '2012' चित्रपटात जसं दाखवलं होतं तसचं अगदी सेम टू सेम प्रत्यक्षात घडलयं

नेपाळ महाप्रलय : नेपाळमधील भोटेकोशी नदीला अचानक आलेल्या पुरामुळे तीन जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस झाला. पाण्याच्या प्रचंड प्रवासह हजारो लोक, घरं, इमरती रस्ते वाहून गेले. यात हजारो लोकांचा बळी गेला. हजारो लोक बेपत्ता झाले. नेपाळच्या महाप्रलयाची अनेक भीषण दृष्य सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत. अशातच आता 2012 साली प्रदर्शित झालेल्या हॉलिवूड चित्रपटातील दृश्य चर्चेचा विषय बनले आहे. 2012 सालच्या चित्रपटात जसं दाखवलं होतं तसचं अगदी सेम टू सेम प्रत्यक्षात नेपाळमध्ये घडलयं. या चित्रपटाने नेपाळमधील या विध्वंसाची भविष्यवाणी 17 वर्षे आधीच केली होती असा दावा केला जात आहे.
नेपाळमधील आपत्तीच्या व्हिडिओंशी तुलना या चित्रपटातील दृष्यांसह केली जात आहे. नेपाळमधील सध्याची दृष्य या चित्रपटात चित्रित केलेल्या दृश्यांशी मिळतीजुळती असल्याचे दिसत आहे. जॉन क्युसॅक, अमांडा पीट आणि चिवेटेल इजिओफोर यांची भूमिका असलेल्या '2012' चित्रपटातील ही व्हिडिओ क्लिप सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर शेअर केली जात आहे.
नेपाळच्या डोंगराळ प्रदेशातून वेगाने वाहणाऱ्या पुराच्या पाण्याचे असंख्य फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. एका व्यक्तीने एक व्हिडिओ क्लिप शेअर करत म्हटले आहे की, "जणू काही '2012' या चित्रपटात याचे भाकीत केले होते." चित्रपटाच्या एका प्रसिद्धी पोस्टरनेही लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे, ज्यामध्ये प्रचंड त्सुनामी लाटा पर्वतांना उद्ध्वस्त करत असताना एक बौद्ध भिक्षू पर्वताच्या शिखरावर उभा असल्याचे दाखवले आहे. या पोस्टरवर "आम्हाला इशारा देण्यात आला होता" अशी टॅगलाइनही आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओवर प्रतिक्रिया देताना लोकांनी म्हटले आहे की, "नेपाळमधील ही दृश्ये 2012 सालच्या एखाद्या चित्रपटातील दृश्यासारखी दिसतात. "तिबेट-नेपाळ सीमेवरील विनाशकारी पुराचे सीसीटीव्ही फुटेज हृदयद्रावक आहे! हे 'द डे आफ्टर टुमॉरो' किंवा '2012' सारख्या चित्रपटातून थेट घेतलेल्या प्रलयंकारी दृश्यासारखे दिसते."
तिबेटच्या काही भागांमध्ये डोंगराएवढ्या उंचीचे पूर आले आहेत, तर नेपाळमध्येही विनाशकारी पूर आला आहे. सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे 2012 या चित्रपटात अशीच दृष्य दाखवण्यात आली आहेत.
2012 या चित्रपटात प्रचंड भूवैज्ञानिक बदलांमुळे होणाऱ्या जागतिक आपत्ती तसेचत संकटांचे काल्पनिक चित्रण दाखवण्यात आले आहे. या चित्रपटात एक प्रचंड भूस्खलन दाखवले गेले आहे. ज्यामुळे समुद्राची पातळी वाढते आणि एक प्रचंड त्सुनामी येते, ज्यामुळे हजारो मीटर उंच पाण्याच्या लाटा अखेरीस हिमालयावर आदळतात.
That’s crazy, they already predicted it in the movie 2012 #nepal pic.twitter.com/f5RD62jKsA— anonymousesr23 (@prisutner) August 26, 2026
पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहात उंच इमारती पत्त्यांच्या घराप्रमाणे कोसळल्याचे चित्रपटात दाखवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे आता नेपाळमध्येही अशीच दृष्य पहायला मिळत आहेत. चित्रपटात, लोकांना वाचवण्यासाठी तिबेटच्या पर्वतांमधून एक बोट गुप्तपणे पाठवली जाते अशी ही कथा आहे.
भोटेकोशी नदीची उपनदी असलेल्या ल्हेंडे नदीचा प्रवाह हिमस्खलनामुळे अडवल्याने पूर आला. त्याचा पहिला तडाखा रसुवागढी येथील नेपाळ-चीन सीमेजवळील तिमुरे भागाला बसला असे वृत्त 'द काठमांडू पोस्ट'ने दिले आहे. या वृत्तानुसार, त्या भागात पावसाचा कोणताही अंदाज वर्तवण्यात आला नव्हता. त्यामुळे लोकांना या आपत्तीची पूर्वसूचना मिळाली नाही. पूर आला तेव्हा ते आपापल्या दैनंदिन कामात व्यस्त होते.