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शॉकिंग! नेपाळच्या विध्वंसाचे 17 वर्ष जुनं कनेक्शन; '2012' चित्रपटात जसं दाखवलं होतं तसचं अगदी सेम टू सेम प्रत्यक्षात घडलयं

नेपाळमधील विध्वंसाची भविष्यवाणी 17 वर्षे आधीच  केल्याचा दावा केला जात आहे.  2012 सालच्या चित्रपटात जसं दाखवलं होतं तसचं अगदी सेम टू सेम प्रत्यक्षात नेपाळमध्ये घडल आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 02, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:57 PM IST
शॉकिंग! नेपाळच्या विध्वंसाचे 17 वर्ष जुनं कनेक्शन; '2012' चित्रपटात जसं दाखवलं होतं तसचं अगदी सेम टू सेम प्रत्यक्षात घडलयं

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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