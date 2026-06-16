/बंजी जंपिंग करताना 130 फूट खाली पडल्यानंतरही तरुणी जिवंत होती; ब्राझीलमधील दुर्घटनेत धक्कादायक ट्विस्ट

Brazil Bungee Jumping : बंजी जंपिंग करताना एक तरुणी 130 फूट खाली पडल्याची धक्कादायक घटना ब्राझीलमध्ये घडली होती. ब्राझीलमधील या दुर्घटनेत धक्कादायक ट्विस्ट आला आहे. बंजी जंपिंग करताना 130 फूट खाली पडल्यानंतरही तरुणी जिवंत होती असा दावा करण्यात आला आहे. घटनास्थळी असलेल्या एका नर्सने आता ती महिला जिवंत असल्याचे उघड केले आहे.
ब्राझीलमध्ये 130 फूट उंच पुलावरून बंजी जंपिंग करताना झालेल्या अपघातात एका 21 वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. या तरुणीने दोरीशिवाय 130 फूट उंच पुलावरून बंजी जंपिंग केल्याचा दावा केला जात आहे. एका नर्सने दावा केला आहे की ती मुलगी जिवंत होती आणि खाली पडल्यानंतर तिच्याशी बोललीसुद्धा होती. नर्सच्या म्हणण्यानुसार, पुलावरून पडल्यानंतर मुलगी काही काळ जिवंत होती.
न्यूयॉर्क पोस्टने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
रायझा डायस असे या नर्सचे नाव आहे. जेव्हा ही दुरघटना घडली तेव्हा रायझा डायस तेथे उपस्थित होती. तरुणी पडल्याचे कळताच ती लगेच तिच्या मदतीला धावून आली. रायझाने एका ब्राझिलियन टीव्ही नेटवर्कला नेमकं काय घडलं ते सांगितले. खाली उतरण्याचा मार्ग अत्यंत कठीण होता. उतार तीव्र होता आणि खाली उतरण्यासाठी फक्त एकच दोरी होती. संपूर्ण मार्ग चिखलाने भरलेला होता. तिने सांगितले की, शक्य तितक्या लवकर तरुणीपर्यंत पोहोचण्याच्या प्रयत्न केला. या दरम्यान मला देखील दुखापत झाल्याचे रायझा डायस हिने सांगितलेय तेव्हा मी 21 वर्षीय मारिया एडुआर्डा रॉड्रिग्स डी फ्रेटास जवळ पोहचली तेव्हा ती जिवंत होती असा दावा तिने केला आहे.
13 जून 2026 रोजी 21 वर्षीय मारिया एडुआर्डा रॉड्रिग्स डी फ्रेटासने ब्राझीलमधील साओ पावलोजवळच्या एका निर्जन पुलावर बंजी जंपिंग करण्यासाठी गेली होती. हा पूल स्थानिकांमध्ये 'स्केलेटन ब्रिज' (सांगाड्याचा पूल) म्हणून ओळखला जातो. तिथे बेकायदेशीर बंजी जंपिंग होत असल्याचे वृत्त आहे. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये मारियाला सुमारे 13 फूट उंच पुलावरून खाली ढकलले जात असल्याचे दिसत आहे. पण तिच्या शरीराला कोणतीही सुरक्षा दोरी बांधलेली नव्हती. सेफ्टी दोर शिवाय तिला बंजी जंपींगसाठी सोडण्यात आले. व्हिडिओ पाहून सगळे शॉक झाले आहेत.
हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर व्हिडिओ मागची धक्कादायक स्टोरी समोर आली. बंजी जंप करणारे गार्ड सुरक्षा दोर बांधायला विसरले होते. या घटनेनंतर गार्ड फरार झाले. पोलिसांनी नंतर लष्करी हेलिकॉप्टरच्या मदतीने त्यांचा शोध घेतला. मिळालेल्या माहितीनुसार, बंजी जंपिंगच्या कारवाईत सहभागी असलेल्या तिघांना अटक करून त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. इतर तिघांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्यात आली, परंतु नंतर सोडून देण्यात आले. या घटनेमुळे साहसी खेळाच्या ठिकाणी घेतली जाणारी खबरदारी तसेत सुरक्षेच्या उपययोजनंसदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.