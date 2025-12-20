हॉटेल रुम भरुन टॉयलेट पेपरचा ढिगारा, सर्वत्र घाण अन् दुर्गंधी; ऑनलाइन गेमिंगच्या नादात...किळसवाण्या व्हिडीओची जगभर चर्चा!

Shocking Hotel Scene: हल्लीच्या तरुण पिढीमध्ये ऑनलाईन व्हिडीओ गेम खेळण्याचा ट्रेण्ड वाढलाय. पण याचे व्यसनात रुपांतर होते तेव्हा गोष्टी गंभीर होऊ लागतात. एका तरुणाने ऑनलाईन व्हिडीओ गेमिंगच्या नादाक किळसवाणा प्रकार केलाय. काय घडलाय नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया.
चीनमधील चांगचुन शहरात एक तरुण गेमिंग व्यसनाधीनतेमुळे सतत दोन वर्षे एका हॉटेलच्या खोलीत राहिला. ऑनलाइन गेमिंगचा नाद त्याला इतका लागला होता की तो खोलीच्या बाहेरगी पडला नव्हता. त्याने कधीच खोली सोडली नाही. हे हॉटेल विशेषतः ई-स्पोर्ट्स खेळाडूंसाठी आहे, जिथे फास्ट इंटरनेट, गेमिंग खुर्च्या आणि इतर सुविधा उपलब्ध असतात. दोन वर्षांनंतर जेव्हा तो खोली सोडून गेला, तेव्हा खोलीची अवस्था पाहून सर्वजण स्तब्ध झाले.
A young Chinese man addicted to video games lived in a hotel room for two years and never left it, ordering his food through delivery apps.
After two years, he decided to move to another place, and when cleaning workers entered, they discovered mountains of waste… pic.twitter.com/FtxipRnBZp
— RussiaNews (@mog_russ) December 19, 2025
तरुणाच्या खोलीत कचरा आणि घाणीचा ढिगारा होता. जेवणाच्या रॅपर्स, रिकाम्या बॉटल्स, डबे आणि टेकअवे फूडच्या बॉक्सेसने सर्व कोपरे भरले होते. दोन गेमिंग खुर्च्या आणि टेबल अर्धवट कचऱ्याखाली गाडले गेले होते. बाथरूममध्ये तर तीन फूट उंच टॉयलेट पेपरचा ढिगारा होता. शेकडो ओले आणि वापरलेले टॉयलेट पेपर जमिनीवर पसरलेले होते. ज्यामुळे टॉयलेट आणि बेसिन पूर्णपणे झाकले गेले होते. सर्वत्र घाण आणि दुर्गंधीचा थर होता.
हा प्रकार एका व्हिडिओत कैद झाला. जो एक्सवर 18 डिसेंबर 2025 रोजी व्हायरल झाला. व्हिडिओमध्ये खोलीची ही भयावह अवस्था दिसतेय. हॉटेलच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना खोली स्वच्छ करण्यासाठी आणि निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी पूर्ण तीन दिवस लागले. त्यानंतरही खोली पुन्हा भाड्याने देण्याजोगी करण्यासाठी मोठी दुरुस्ती आणि नूतनीकरण करावे लागले.अशी अवस्था आम्ही यापूर्वी कधी पाहिली नव्हती, असे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
गेमरने खोली सोडताना 10 दिवसांपेक्षा जास्त रक्कम थकीत ठेवली होती. जी सुमारे 300 पौंड म्हणजेच अंदाजे 33 हजार रुपये इतकी होती. हॉटेल व्यवस्थापनाने याबाबत माहिती दिली. गेमिंग व्यसनामुळे तो इतका मग्न झाला होता की दैनंदिन जीवन आणि जबाबदाऱ्या विसरला. अशा हॉटेल्समध्ये ई-स्पोर्ट्स खेळाडूंसाठी विशेष सुविधा असल्याने दीर्घ मुक्काम असणं सामान्य असतं. पण हा प्रकार अतिशयोक्तीपूर्ण ठरला.
व्हिडिओ पाहून नेटिझन्सनी आश्चर्य आणि घृणा व्यक्त केली. काहींनी म्हटले, 'इतकी सफाई केल्यानंतरही त्या खोलीत राहायला कोण तयार होईल?' तर काहींनी विचारले, 'इतका दुर्गंध येत असतानाही कोणालाच कळले नाही का? अनेकांनी गेमिंग व्यसनाच्या धोक्यावर भाष्य केले. ही घटना व्यसनाच्या अतिरेकाचे विदारक उदाहरण आहे. आरोग्य, स्वच्छता आणि आर्थिक स्थिरतेला कसा धोका पोहोचू शकतो, हे यातून दिसते.