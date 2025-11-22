हा आहे नरकाचा दरवाजा! आतापर्यंत 200 जणांना गिळून केलीय वाफ; तरीही संशोधक या मृत्यूच्या दाढेत का जातायत?

Portal of Hell : जगभरात अनेक अशी रहस्यमयी ठिकाण आहेत, ज्या ठिकाणांवर असणाऱ्या रहस्यांचा उलगडा पृथ्वीच्या उत्पत्तीनंतर अगदी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पुढे आलं असूनही होऊ शकलेला नाही. मात्र तरीही संशोधकांना प़डणारे प्रश्न आणि त्या प्रश्नांची उकल करण्यासाठीचे त्यांचे प्रयत्न मात्र कुठंही कमी पडताना दिसत नाहीयेत. अशाच एका भयावह ठिकाणी पुन्हा एकदा डोकावण्यासाठी संशोधक सज्ज झाले असून, ते 'नरकाचा दरवाजा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या ठिकाणी जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
शतकभराहून अधिक काळाासून टायटॅनिक या जलसमाधी मिळालेल्या जहाजाचे अवशेष पाहण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी 'ओशनगेट' नावाची पाणबुडी समुद्राच्या तळाशी गेली होती. मात्र दुर्दैवानं ही पाणबुडी आणि त्यात असणाऱ्या व्यक्ती भूतलावर येऊ शकल्या नाहीत आणि त्यांनाही सागरी तळाशीच जलसमाधी मिळाली. याच ओशनगेट पाणबुडीच्या कंपनीचे माजी सहसंस्थापक गिलर्मो सोहेनलीन आता आणखी एका घातक अशा मोहिमेसाठी सज्ज झाले आहेत. बहामास इथं असणाऱ्या 'पोर्टल ऑफ हेल' अर्थात नरकाचा दरवाजा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रचंड खोल असणाऱ्या, अंतच नसणाऱ्या विवरात सममर्सिबल पाठवण्यास कंपनी सज्ज झाली आहे. मागील वर्षी मृत पावलेल्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठीचा हा एक योग्य मार्ग असल्याचं मत सोहेनलीन यांनी मांडलं.
ओशनगेट कंपनीतून काढता पाय घेतल्यानंतर सोहेनलीन यांनी 'ब्लू मार्बल एक्सप्लोरेशन' नावानं आपली वेगळी कंपनी सुरू केली होती. या कंपनीच्या संकेतस्थळावर एका अशा मोहिमेचा उल्लेख करण्यात आला होता ज्यामध्ये बहामास येथील 'डीन ब्लू होल'च्या तळाशी पोहोचण्यासंदर्भातील मोहमेचा उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र पुढं ही पोस्ट हटवण्यात आली. हे तेच ठिकाण त्याला म्हणतात, 'नरकाचा दरवाजा'.
उपलब्ध माहितीनुसार बहामास येथील हे विवर जगातील सर्वाधिक खोली असणाऱ्या सिंकहोलपैकी एक असून, ते अतिशय घातक अशा स्थितीसाठी संशोधकांच्या मनातसुद्धा भीतीचं वातावरण निर्माण करताना दिसतं. येथील अनियंत्रित जलप्रवाह, पाण्याचा प्रचंड दबाव, उजेडाची कमतरचा आणि दूरवरचा प्रदेश यामुळं हा भाग कायमच आव्हानातमक ठरला असून, हल्लीचीच काही वर्ष मागे वळून पाहिलं असता या एकट्या विवरानं 200 जणांना गिळून त्यांचे अवशेषही मागे सोडलेले नाहीत.
सोहेनलीन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सदर मोहिमेसाठी फक्त उच्चप्रशिक्षित पाणबुड्यांनाच समाविष्ट केलं जाणार आहे. रॉयटर्सशी संवाद साधताना त्यांनी याबाबतची सखोल माहिती देत मागील वर्षी अपघाती मृत्यू ओढावलेल्यांना श्रद्धांजली देण्याचा योग्य मार्ग असेल. 'चला माहिती करून घेऊया की नेमकं काय चुकलं. सर्वकाही शिकून तिथं परत जाऊ... अशी निरीक्षणपण मोहिम आपण सुरू ठेवली पाहिजे', असं ते म्हणाले. यावेळी इथं वापरण्यात येणारी पाणबुडी मोहिमेच्या दृष्टीनं सुसज्ज् असून ती प्रमाणित असेल. ओशनगेटच्या पाणबुडीमध्ये कार्बन फायबरचा वापर केला जात होता, ज्यामुळं तिचा पाण्याच्या दाबानं स्फोट झाल्याचं म्हटलं जातं याचाही पुनरुच्चार त्यांनी केला. त्यामुळं आता ही घातक मोहिम नेमकी कशी पार पडते आणि त्यात कोणाचा सहभाग असतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.