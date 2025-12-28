13 वर्षे नवरा करत राहीला बलात्कार; नशेचा पदार्थ द्यायचा अन्... एकामागोमाग पतीचे 5 मित्र

ज्या पुरूषासोबत तिने जगण्याची आणि मरण्याची शपथ घेतली होती तो राक्षस निघाला तर? 48 वर्षांच्या एका महिलेला १३ वर्षे असा "नरक" सहन करावा लागला. तिच्या पतीने तिच्या इच्छेविरुद्ध तिच्यावर वारंवार बलात्कार केला, तिला ड्रग्ज पाजले, तिला छळले आणि जेव्हा तो स्वतःवर नियंत्रण ठेवू शकला नाही तेव्हा त्याने तिला त्याच्या मित्रांसमोर फाडून टाकण्यासाठी सादर केले.
या महिलेचे नाव जोन यंग आहे. या 48 वर्षीय महिलेने एक धाडसी निर्णय घेतला, तिची ओळख लपवण्याचा तिचा अधिकार सोडून दिला आणि सत्य उघड केले. तिने वर्षानुवर्षे तिला त्रास देणाऱ्या राक्षसांचाही पर्दाफाश केला.
पोलिस नदीत मृतदेह शोधत होते. तज्ञ डायव्हिंग टीमला काम पूर्ण करण्यासाठी १० तास लागतील अशी अपेक्षा होती. म्हणून, जोन आणि आणखी एका व्यक्तीने मदत करण्याचा निर्णय घेतला आणि नदीत उडी मारली. धाडस दाखवत, यंगने एव्हॉन नदीतून बेपत्ता झालेल्या पुरूषाचा मृतदेह शोधण्यास पोलिसांना मदत केली. यंगला विशेष पदक देण्यात आले आहे आणि यासाठी तिचे व्यापक कौतुक होत आहे. ब्रिटनमध्ये तिला "नायक" म्हणून गौरवले जात आहे.
A former Swindon councillor, Philip Young, has been charged with 56 offences linked to allegations spanning more than a decade, after his ex-wife Joanne Young waived her right to anonymity.
जेव्हा जोन यंगने बिझनेस कन्सल्टंट फिलिप यंगशी लग्न केले तेव्हा तिला काय सामोरे जावे लागेल याची कल्पना नव्हती. त्यांना तीन मुले आहेत आणि त्यांनी २००५ मध्ये एकत्र मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी सुरू केली. पण हळूहळू त्याने त्याची क्रूर बाजू उघड केली. १३ वर्षे तो जोनवर अत्याचार करत राहिला. त्याने तिला ड्रग्ज दिले आणि नंतर तिच्यावर बलात्कार केला. शिवाय, त्याने त्याच्या मित्रांनाही या घृणास्पद कृत्यात सहभागी करून घेतले आणि त्यांच्यासोबत आक्षेपार्ह फोटो शेअर केले.
फिलिप यंगवर त्याच्या माजी पत्नीवर ५६ आरोप आहेत, ज्यात ११ बलात्काराचे, ७ लैंगिक अत्याचाराचे आणि ४ अनुचित स्पर्शाचे आरोप आहेत. नॉर्मन मॅककोस्नी, डीन हॅमिल्टन, कॉनर सँडरसन-डायल, रिचर्ड विल्किन्स आणि मोहम्मद हसन यांच्यावरही अनेक गंभीर आरोप आहेत. आरोपांनुसार, जोनवर २०१० ते २०२३ पर्यंत लैंगिक शोषण आणि अमानुष वागणूक देण्यात आली. या पुरूषांवर अश्लील प्रतिमा बाळगणे, बलात्कार आणि अनुचित स्पर्श करणे यासारखे गंभीर आरोप आहेत. सध्या, सर्वांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे, परंतु दोषी आढळल्यास त्यांना कठोर शिक्षा होऊ शकते. यंगवर दृश्यमानता आणि मुलांच्या अश्लील प्रतिमा बाळगण्याचे अनेक आरोप आहेत.