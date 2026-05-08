/Hanta Virus: जगाला धडकी भरवायला आला कोरोनासारखा महाभयंकर विषाणू, WHO कडून 12 देशांना अलर्ट

Hantavirus: जग अजूनही कोरोनाच्या जखमांतून सावरत असतानाच, आता 'हंताव्हायरस' (Hantavirus) नावाच्या एका जुन्या पण घातक विषाणूने पुन्हा एकदा डोकं वर काढलं आहे. सोशल मीडिया आणि जगभरातील आरोग्य वर्तुळात या विषाणूबाबत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, "हा विषाणू पुढची महामारी ठरणार का?" असा प्रश्न विचारला जात आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) या संदर्भात नुकतेच एक महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले असून 12 देशांना विशेष अलर्ट जारी केलाय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
हंताव्हायरस हा काही नवीन विषाणू नाही, मात्र अलीकडच्या काळात काही क्रूझ जहाजांवर आणि विशिष्ट देशांमध्ये याचे रुग्ण आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. जरी हा विषाणू घातक असला तरी तो कोरोनासारखा 'हवेतून' वेगाने पसरत नाही, असे जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) स्पष्ट केले आहे. मात्र, याच्या मृत्यूदराचा विचार करता गाफील राहून चालणार नाही. ज्या 12 देशांमध्ये उंदरांचा सुळसुळाट आणि वन्यजीवांचा मानवी वस्तीशी संपर्क वाढला आहे, तिथे या विषाणूचा धोका अधिक असल्याचे WHO ने म्हटले आहे.
हंताव्हायरसचा प्रसार प्रामुख्याने उंदीर आणि घूस (Rodents) यांच्या माध्यमातून होतो. जेव्हा मानवाचा संपर्क उंदरांच्या लघवीशी, विष्ठेशी किंवा लाळेशी येतो, तेव्हा हा विषाणू शरीरात प्रवेश करतो. विशेषतः उंदरांच्या विष्ठेचे कण हवेत मिसळल्यास आणि ते श्वासावाटे शरीरात गेल्यास 'हंताव्हायरस पल्मोनरी सिंड्रोम' (HPS) होण्याची शक्यता असते. कोरोनाप्रमाणे हा विषाणू एका माणसाकडून दुसऱ्या माणसाकडे सहजासहजी पसरत नाही, ही एक दिलासादायक बाब आहे, परंतु दक्षिण अमेरिकेत याच्या मानवी प्रसाराचे काही दुर्मिळ पुरावे सापडले आहेत.
लोकांच्या मनात सर्वात मोठी भीती ही आहे की, हंताव्हायरस हा कोरोनाची जागा घेईल का? तज्ज्ञांच्या मते, कोरोना हा 'रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स'द्वारे अत्यंत वेगाने पसरणारा विषाणू होता. त्याउलट, हंताव्हायरसचा प्रसार मर्यादित आहे. मात्र, धोक्याची घंटा ही आहे की, हंताव्हायरसचा मृत्यूदर (Fatality Rate) कोरोनापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. हंताव्हायरसची लागण झालेल्या १०० रुग्णांपैकी साधारण 38 रुग्णांचा मृत्यू होऊ शकतो, ज्यामुळे हा विषाणू अधिक 'डेडली' ठरतो.
हंताव्हायरसची लक्षणे सुरुवातीला सामान्य फ्लू सारखीच वाटतात, ज्यामुळे रुग्ण गोंधळून जातो. यामध्ये प्रामुख्याने:
तीव्र ताप आणि थंडी वाजणे.
स्नायूंमध्ये प्रचंड वेदना (विशेषतः कंबर, मांड्या आणि खांदे).
सतत थकवा आणि डोकेदुखी.
उलट्या होणे किंवा पोटात दुखणे.
संक्रमण वाढल्यास फुफ्फुसांत पाणी भरते (Pulmonary Edema) आणि रुग्णाला श्वास घेण्यास प्रचंड त्रास होतो. ही स्थिती जीवघेणी ठरू शकते.
WHO ने प्रामुख्याने दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका आणि आशियातील काही भागांमधील 12 देशांना सतर्क राहण्यास सांगितले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे बदलत्या हवामानामुळे उंदरांची वाढलेली संख्या. शहरीकरणामुळे मानवी वस्ती जंगलांच्या जवळ पोहोचली आहे, परिणामी वन्य उंदीर आणि मानवाचा संपर्क वाढला आहे. क्रूझ जहाजांवर देखील स्वच्छतेच्या अभावामुळे आणि उंदरांच्या वास्तव्यामुळे पर्यटकांना धोका निर्माण झाल्याचे काही अहवालात समोर आले आहे.
या विषाणूवर अद्याप कोणतीही विशिष्ट लस किंवा ठोस उपचार उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे 'प्रतिबंध' हाच एकमेव मार्ग आहे.
स्वच्छता: आपल्या घरात किंवा परिसरात उंदीर होणार नाहीत याची काळजी घ्या.
सुरक्षित सफाई: उंदरांचा वावर असलेल्या जागा साफ करताना मास्क आणि हातमोजे वापरा. ती जागा थेट झाडण्याऐवजी जंतुनाशकाने ओळी करून पुसा, जेणेकरून धूलिकण हवेत उडणार नाहीत.
अन्न सुरक्षा: अन्नपदार्थ नेहमी झाकून ठेवा जेणेकरून उंदीर त्याला स्पर्श करू शकणार नाहीत.
लक्षणे दिसताच डॉक्टरांशी संपर्क: ताप किंवा श्वास घेण्यास त्रास झाल्यास त्वरित तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
शेवटी, हंताव्हायरस हा कोरोनाप्रमाणे जागतिक लॉकडाऊनची स्थिती आणण्याची शक्यता सध्या तरी कमी आहे. मात्र, त्याचा उच्च मृत्यूदर पाहता आरोग्य यंत्रणांनी सतर्क राहणे गरजेचे आहे. WHO चा इशारा हा भीती पसरवण्यासाठी नसून, पूर्वतयारी करण्यासाठी आहे. आपण आपल्या सभोवतालची स्वच्छता ठेवली आणि उंदरांच्या त्रासापासून मुक्त राहिलो, तर या विषाणूचा धोका सहज टाळता येतो.
(Desclaimer: हा लेख केवळ माहितीसाठी असून कोणत्याही आरोग्यविषयक समस्येसाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणे अनिवार्य आहे. आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या नियमांचे पालन करा.)