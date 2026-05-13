/शुकशुकाट! मुलंबाळं होणारच नाहीत, प्राणीसुद्धा होतील नष्ट; अस्तित्वं धोक्यात येईल म्हणत संशोधकांचा धास्ती वाढवणारा इशारा

World Fertility Crisis: सजीवसृष्टीचं अस्तित्वं, त्यांची दिनचर्चा ते अगदी त्यांचा होणारा विकास या सर्व गोष्टी सृष्टीचं हे चक्र सुरळीतपणे सुरू ठेवण्यात हातभार लावतात. मात्र यातचं काहीच अस्तित्वात नसेल तर?
What is Fertility Crisis: सजीवसृष्टीचं अस्तित्वं असणारा एकमेव ग्रह अशी पृथ्वीची ओळख. मात्र हीच पृथ्वी एक ना एक दिवस नष्टही होणार असं संशोधकांचं मत. या क्रियेसाठी कैक वर्षांचा कालावधी असला तरीही ते अतिशय भीषण पर्व असेल हेसुद्धा तितकंच खरं. विविध माध्यमांतून जगाच्या पाठीवर विविध देशांचे संशोधक या पृथ्वीसह जीवसृष्टीबाबतची संशोधनं करत आहेत. त्यातच उलगडा झाला आहे एका अशा घटकाचा ज्यामुळं जीवसृष्टीचं अस्तित्वं येत्या काळात धोक्यात येणार आहे. 'सायलेंट किलर' म्हणून गणले जाणारे हे घटक प्राण्याच्या प्रजनन क्षमतेवर परिणाम करत आहेत. यामध्ये प्रदूषण, तापमानवाढ आणि प्लास्टीकचा समावेश आहे. ज्यांच्या एकत्रिकरणातून एक असं समीकरण तयार होत आहे जे येत्या पिढ्यांसाठी घातक असेल.
Susan Brander Study चा हवाला देत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वृत्तानुसार पेस्टिसाइड, माइक्रोप्लास्टिक आणि PFAS सारखी रसायनं मानवी शरीरात जाऊन हार्मोन असंतुलित करत आहे. शास्त्रीय भाषेक या प्रक्रियेला 'एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स' असं म्हणतात. सोप्या भाषेतच सांगावं तर, हे घटक शरीरासाठी खलनायकी भूमिका बजावत आहेत. ज्यामुळं शरीरातील अंतर्गत प्रणाली पेचात पडते आणि पुरुषांमध्ये याचा परिणाम शुक्राणूंच्या संख्येत तर, महिलांमध्ये ओव्यूलेशनवर दिसून येत आहे. ज्यामुळं मागील 50 वर्षांमध्ये वन्यजीवांच्या संख्येत 70 टक्क्यांची घट झाली असून, मानवामध्येसुद्धा अपत्यप्राप्तीच्या प्रमाणात लक्षणीयरित्या घट झास्याचं दिसत आहे.
हे संकट फक्त मानवी अस्तित्वापुरताच सिमीत आहे, असं नाही. तर, खोल समुद्रात असणाऱ्या जलचरांपासून ते अगदी आकाळात उडणाख्या पक्ष्यांवरही या परिस्थितीचा थेट परिणाम पाहायला मिळत आहे. काही रासायनिक प्रक्रियांमुळं किडे- किटकांमध्ये लिंगपरिवर्तन होत आहे, तर काही पक्ष्यांनी दिलेल्या अंड्यांवरील कवचाची जाडीसुद्धा इतकी पातळ होत आहे की त्यातून पिलं बाहेर पडण्याआधीत ती फुटत आहेत. तर, मानवाच्या प्रजनेंद्रियांमध्ये मायक्रोप्लास्टीकच्या कणांमुळं येत्या काळात लोकसंख्येवरही याचा परिणाम दिसून येईल अशी भीती संशोधकांनी व्यक्त केली आहे.
काही संकटं ही मानवनिर्मित असून काही संकटं नैसर्गिकही आहेत, ज्यामुळं सजीवसृष्टीच धोक्यात आली आहे. यामधील सर्वात मोठी भीती आहे ती म्हणजे जागतिक तापमानवाढीची. जागतिक स्तरावर वाढणाऱ्या तापमानामुळं रसायनं आणि उष्णतेचा संपर्क होऊन त्याचाही परिणाम प्रजनन क्षमतेवर होत आहे. अनावधानानं वापरात असणारी कृत्रिम रसायनं येणाऱ्या पिढ्यांचा नायनाट करण्यास कारणीभूत ठरत आहेत.
