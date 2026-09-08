Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /विश्व
  • /12000 फूट उंचीवर हवेतच बेशुद्ध झाली महिला, पॅराशूटही उघडलं नाही! अन् पुढे...; स्कायडायव्हर नेमकं काय घडलं?

12000 फूट उंचीवर हवेतच बेशुद्ध झाली महिला, पॅराशूटही उघडलं नाही! अन् पुढे...; स्कायडायव्हर नेमकं काय घडलं?

Skydiver Mid Air Unconscious Survives: एका ३५ वर्षीय महिलेने स्कायडाइव्हिंगसाठी मारलेली एक उडी अचानक जीव वाचवण्याच्या संघर्षात बदलली. नेमकं तिच्यासोबत काय घडलं हे जाणून घ्या. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 08, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 02:18 PM IST
12000 फूट उंचीवर हवेतच बेशुद्ध झाली महिला, पॅराशूटही उघडलं नाही! अन् पुढे...; स्कायडायव्हर नेमकं काय घडलं?
Image Credit: Image Created by AI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
बापरे... तब्बल ₹15000 चा वडापाव, मुंबईतल्या Video मुळे देशभरात ही तरुणी चर्चेत; नेमकं तिच्यासोबत घडलं काय?
2
3
4
5