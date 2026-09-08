/12000 फूट उंचीवर हवेतच बेशुद्ध झाली महिला, पॅराशूटही उघडलं नाही! अन् पुढे...; स्कायडायव्हर नेमकं काय घडलं?

स्कायडायव्हिंग म्हटलं की थरार, वेग आणि आकाशात उडण्याचा रोमांच डोळ्यांसमोर येतो. मात्र ब्रिटनमधील 35 वर्षीय होली विफन यांच्यासाठी एका स्कायडायव्हिंग जंपने काही क्षणांतच जीवघेणं रूप घेतलं. तब्बल 12 हजार फूट उंचीवरून उडी घेतल्यानंतर हवेतच दुसऱ्या स्कायडायव्हरची त्यांच्या डोक्याला धडक बसली. या धडकेनंतर होली बेशुद्ध झाल्या आणि सर्वात गंभीर बाब म्हणजे त्यांचं पॅराशूटही उघडलं नाही. यानंतर जवळपास 10 हजार फूट अंतर त्या उघड्या पॅराशूटशिवाय खाली कोसळत राहिल्या. शेवटी त्या एका झाडावर आदळल्या. झाडामुळे त्यांच्या पडण्याचा वेग काही प्रमाणात कमी झाला आणि त्यांचा जीव वाचला. या अपघातात त्यांना गंभीर दुखापत झाली असली, तरी एवढ्या उंचीवरून पॅराशूट न उघडता खाली पडल्यानंतरही त्या जिवंत राहिल्याने हा प्रकार अक्षरशः थरारक ठरला.
होली नॉटिंगहॅमजवळील लॅंगर एअरफिल्ड येथे एका ग्रुपसोबत स्कायडायव्हिंग करत होत्या. या जंपदरम्यान स्कायडायव्हर्स 'ट्रॅकिंग' तंत्राचा वापर करत होते. या पद्धतीत शरीराची विशिष्ट स्थिती ठेवून वेगाने खाली उतरण्यात येतं. सुरुवातीला सर्व काही व्यवस्थित सुरू होतं. मात्र सुमारे 12 हजार फूट उंचीवर अचानक एका दुसऱ्या स्कायडायव्हरचा पाय होली यांच्या डोक्याला जोरात धडकला. धक्का इतका जबरदस्त होता की होली हवेतच बेशुद्ध झाल्या.
बेशुद्ध झाल्यामुळे स्वतःचं पॅराशूट उघडण्याची त्यांची क्षमताच राहिली नाही. त्यामुळे त्या कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय वेगाने खाली येत राहिल्या.
होली बेशुद्ध अवस्थेत खाली कोसळत असल्याचं लक्षात येताच एका सहकारी स्कायडायव्हरने त्यांचा पाठलाग सुरू केला. त्याचा प्रयत्न होता की हवेतच होली यांच्या जवळ पोहोचून त्यांना पकडता यावं आणि त्यांचा जीव वाचवता यावा. मात्र हजारो फूट उंचीवर वेगाने खाली येणाऱ्या बेशुद्ध व्यक्तीपर्यंत पोहोचणं अत्यंत कठीण होतं. तो सहकारी सुमारे 3 हजार फूट उंचीपर्यंत त्यांच्या मागे राहिला. त्यानंतर त्याला स्वतःचं पॅराशूट उघडणं आवश्यक होतं. या घटनेतील काही क्षण हेल्मेटला लावलेल्या कॅमेऱ्यात कैद झाल्याचंही सांगितलं जातं.
या अपघातातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे होली जवळपास 10 हजार फूट उंचीपर्यंत पॅराशूट न उघडताच खाली येत राहिल्या. या संपूर्ण घटनेची त्यांना फारशी आठवण नाही. बेशुद्ध झाल्यानंतर त्यांच्या स्मरणात मोठी पोकळी निर्माण झाली. नंतर त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, त्यांना हा सगळा अनुभव एखाद्या स्वप्नासारखा वाटत होता. आपण अजूनही स्कायडायव्हिंग करत आहोत, असंच त्यांना भासत होतं. यानंतरची त्यांची स्पष्ट आठवण म्हणजे जमिनीवर आल्यानंतर डोळे उघडल्याची.
एवढ्या उंचीवरून खाली येताना होली नियोजित लँडिंगच्या ठिकाणी पोहोचल्या नाहीत. त्याऐवजी त्या एका झाडावर जाऊन आदळल्या. हेच झाड त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाचं 'बफर' ठरलं. झाडाच्या फांद्या आणि खोडामुळे त्यांच्या शरीरावर होणारा आघात काही प्रमाणात कमी झाला. त्यामुळे थेट जमिनीवर आदळण्यापेक्षा त्यांना कमी तीव्रतेचा धक्का बसला आणि त्यांचा जीव वाचण्याची शक्यता वाढली. मात्र त्यांना गंभीर दुखापती झाल्या. त्यांच्या डाव्या पायाला फ्रॅक्चर झालं, तर मणक्यालाही दुखापत झाली. शरीराच्या अनेक भागांवर जखमा आणि मोठे काळेनिळे व्रण झाले.
झाडावर आदळल्यानंतर होली यांना तातडीने वैद्यकीय उपचारांसाठी रुग्णालयात नेण्यात आलं. एवढ्या उंचीवरून पॅराशूटशिवाय पडूनही त्या जिवंत राहिल्याने हा अपघात अनेकांसाठी आश्चर्याचा विषय ठरला. त्यांच्या दुखापती गंभीर होत्या आणि त्यांना पुढील उपचार व रिकव्हरीसाठी वैद्यकीय देखरेखीची गरज होती. पाय आणि मणक्याला झालेल्या दुखापतींसोबतच त्यांच्या शरीरावर अनेक ठिकाणी मार लागला होता.
या संपूर्ण घटनेतील आणखी एक अस्वस्थ करणारी बाब म्हणजे होली यांना अपघाताचा मोठा भाग आठवतच नाही. त्यांची शेवटची स्पष्ट आठवण स्कायडायव्हिंगची आहे. त्यानंतर डोक्याला धडक बसून त्या बेशुद्ध झाल्या आणि पुढची स्पष्ट आठवण थेट जमिनीवर शुद्धीवर आल्यानंतरची आहे. यामुळे त्या हजारो फूट खाली कशा आल्या, पॅराशूट का उघडलं नाही आणि झाडावर नेमक्या कशा आदळल्या, या घटनांची संपूर्ण माहिती त्यांना स्वतःला आठवणीतून सांगता येत नाही.
स्कायडायव्हिंगमध्ये पॅराशूट योग्य वेळी उघडणं हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा असतो. मात्र होली यांच्या बाबतीत परिस्थिती पूर्णपणे उलटी होती. हवेत धडक, त्यानंतर बेशुद्धावस्था आणि पॅराशूट न उघडणं असं सगळंच घडलं होतं. सहकारी स्कायडायव्हरने त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण तोही वेळेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकला नाही. अशा परिस्थितीत शेवटी एका झाडानेच त्यांच्या जीवाला आधार दिला. झाडावर आदळल्यामुळे पडण्याची तीव्रता काही प्रमाणात कमी झाली आणि एका अत्यंत जीवघेण्या अपघातातून होली विफन बचावल्या.
12 हजार फूट उंचीवरून उडी, हवेत दुसऱ्या स्कायडायव्हरची धडक, त्यानंतर बेशुद्धावस्था, पॅराशूट न उघडता हजारो फूट खाली पडणं आणि शेवटी झाडावर आदळून जीव वाचणं हे होली विफन यांची ही कहाणी एखाद्या सिनेमातील प्रसंगासारखी वाटते. मात्र हा कोणताही काल्पनिक प्रसंग नाही. काही क्षणांत रोमांचक स्कायडायव्हिंग जंपचं रूपांतर जीवघेण्या अपघातात झालं आणि एका झाडामुळे होली यांना दुसरं आयुष्य मिळालं.