'ओमानी सह-वैमानिकाला ज्यूंना मारायचे होते,' सोशल मीडिया पोस्टमधून धक्कादायक खुलासे

दुबईहून तेल अवीवला जाणाऱ्या फ्लायदुबईच्या विमानात घडलेल्या घटनेनंतर, आता वैमानिकाबाबत एक मोठा दावा केला जात आहे. एका इस्रायली अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्यावर चाकूने हल्ला करत विमानाचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सह-वैमानिकाच्या सोशल मीडिया अकाऊंट्सची पाहणी करण्यात आली असता, उघड झालं आहे की, त्याचे विचार अतिरेकी होते आणि त्याने ज्यूंविरुद्ध द्वेष भडकवणाऱ्या पोस्टचं समर्थन केलं होतं आणि त्यांना ठार मारण्याचा उल्लेख करणारे पोस्ट लिहिले होते.
द टाइम्स ऑफ इस्रायलच्या एका रिपोर्टनुसार, त्या अधिकाऱ्याने सांगितले, "हल्ला करणाऱ्याने यूएईच्या कर्मचाऱ्यांना त्याला ठार मारण्यास सांगितले होते. तो आत्महत्या करण्यास तयार होता. तो जिहादी मानसिकतेने खूप प्रभावित होता आणि ज्यूंना ठार मारण्याबद्दल बोलत होता."
ओमानचा रहिवासी असलेल्या या सह-वैमानिकाला सौदी अरेबियामध्ये अटक करण्यात आली. विमानात असलेल्या प्रवाशांच्या आणि ड्युटीवर नसलेल्या वैमानिकांच्या धैर्यामुळे विमानाचे सुरक्षितपणे आपत्कालीन लँडिंग करणे शक्य झाले. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या म्हणण्यानुसार, ताब्यात घेतल्यानंतर आरोपीने आत्महत्या करण्याबद्दल भाष्य केले. त्याच्या वैयक्तिक सामानातील आणि सोशल मीडियावरील काही पुरावे मिळाले आहेत ज्यात तो जिहादी विचारसरणीने प्रभावित झाला होता. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्याचा इराणशी काही संबंध असू शकतो, याबद्दल संशय व्यक्त केला आहे.
'फॉक्स न्यूज'ला दिलेल्या मुलाखतीत इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी सांगितले की, "आरोपी सह-वैमानिक हा आत्महत्या करण्याच्या आणि विमान नष्ट करण्याच्या उद्देशानेच आला होता. पकडले गेल्यानंतर तो 'मला मारा, मला मारा' असे ओरडत होता."
या घटनेनंतर, इस्रायलच्या परिवहन मंत्री मिरी रेगेव्ह यांनी सुरक्षेचा आढावा पूर्ण होईपर्यंत 'फ्लायदुबई'च्या (Flydubai) विमानसेवा स्थगित केल्या. आरोपीने कॉकपिटमध्ये धारदार शस्त्र कसे नेले, याचाही तपास सुरू आहे. सौदी अरेबिया, इस्रायल, अमेरिका आणि ओमानमधील यंत्रणांच्या सहकार्याने संयुक्त अरब अमिरातीचे 'प्रॉसिक्युटर जनरल' कार्यालय या तपासाचे नेतृत्व करत आहे. सौदी अरेबियाने आरोपीला संयुक्त अरब अमिरातीच्या ताब्यात दिले आहे.