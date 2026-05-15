/रस्त्यावर पडलेल्या एका आंब्याची किंमत पावणेचार लाख रुपये; कारण वाचून सगळेच थक्क | पाहा Video

₹3 Lakh 75000 Fine For Mango: महिलेने केलेल्या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट करुन आपआपल्या प्रतिक्रिया मांडल्या असून असा नियम भारतामध्येही असायला हवा असं म्हटलं आहे. नेमका हा सारा प्रकार काय आहे जाणून घ्या सविस्तरपणे...
₹3 Lakh 75000 Fine For Mango: जगातील वेगवगेळ्या देशांमध्ये वेगवेगळे कायदे आहेत हे तर सर्वांनाच ठाऊक आहे. मात्र काही देशांमध्ये या कायद्यांचं अगदी कठोरपणे पालन केलं जात तर काही देशांमध्ये कायद्यांना पायदळी तुडवलं जातं. भारतीयांना तर परदेशात गेल्यावर तेथील शिस्त आणि कायद्याबद्दल कमालीचं आश्चर्य वाटतं. असाच एक प्रकार एका भारतीय महिलेने आपल्या सोशल मिडिया अकाऊंटवरुन शेअर केला असून तिची पोस्ट व्हायरल झाली आहे. एक आंबा उचलल्याने तब्बल पावणे चार लाख रुपयांचा फटका बसू शकतो असं या महिलेने नमूद केलं असून ते वाचून भारतीयांना मोठा धक्काच बसलाय.
ज्या महिलेने ही पोस्ट शेअर केलीये तिचं नाव प्रिया सिन्हा असं आहे. प्रिया सिंगापूरमध्ये वास्तव्यास आहेत. या देशामध्ये सार्वजनिक ठिकाणावरील संपत्तीसंदर्भातील कायदा आणि नियम किती कठोर आहेत याबद्दलची प्रिया यांची पोस्ट व्हायरल झालीये. प्रिया यांनी सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या अंब्याच्या झाडावरुन पडलेला पिकलेला अंबा जमीनीवरुन उचलला तरी 5 हजार सिंगापूर डॉलर्सचा दंड होतो असं म्हटलं आहे. एक सिंगापूर डॉलरची भारतीय चलनानुसार किंमत 75.15 रुपये इतकी आहे. म्हणजेच 5 हजार सिंगापूर डॉलर्सची भारतीय चलनामधील किंमत पावणे चार लाख रुपये इतकी होते.
प्रिया यांची ही पोस्ट वाचून भारतीयांना आश्चर्य वाटत असून पिकलेलं फळ सार्वजनिक ठिकाणावरुन उचलण्यावर एवढा मोठा दंड आकारला जाणं खरोखरच धक्कादायक असल्याचं अनेकांनी म्हटलं आहे. प्रिया यांनी आपला अनुभव सांगताना, सिंगापूरमध्ये रस्त्याच्या दुतर्फा सार्वजनिक ठिकाणी लावलेल्या झाडांना आलेली फळं ही सरकारी संपत्ती समजली जाते. अशा झाडांची फळं तोडणं किंवा पडलेली फळं उचलणं हा कायद्याने गुन्हा मानला जातो. या झाडांची फळं तोडण्यासाठी किंवा ती खाली पडली असतील तर उचलण्यासाठीही परवानगी घ्यावी लागते. न विचारता अशी फळं उचलणं म्हणजे सरकारी संपत्तीवर डल्ला मारणं असं समजलं जातं.
अनेकांनी या पोस्टवरुन कमेंट करुन भारतात तर सार्वजनिक ठिकाणी लावलेल्या झाडांची फळं मालकीची असल्यासारखी तोडली जातात असं म्हटलं आहे. अनेकांनी असा नियम भारतातही लागू केला पाहिजे असं म्हटलं आहे. तर काहींनी या नियमावरुनच सिंगापूरमधील कायदा किती कठोर आहे याचं हे उत्तम उदाहरण असल्याचं नमूद केलं आहे.
राष्ट्रीय विकास मंत्रालयाने (एमएनडी) सार्वजनिक ठिकाणी सरकारने लावलेल्या झाडांबद्दलचे नियम आपल्या वेबसाईटवर स्पष्टपणे नमूद केले आहेत. "सिंगापूरमधील शासकीय जमिनीवरील झाडे आणि त्या झाडांना लागलेली फळे ही शासनाच्या मालकीची आहेत. शासकीय जमिनीवरील बहुतांश झाडांचे व्यवस्थापन 'एनपार्क्स' या संस्थेकडे आहे. शासकीय जमिनीवरील झाडांची फळे तोडू इच्छिणाऱ्या, अथवा झाडांवरून खाली पडलेली फळे गोळा करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी, तशी परवानगी मिळवण्यासाठी 'एनपार्क्स'शी संपर्क साधावा. सार्वजनिक उद्यानामध्ये परवानगीशिवाय फळे तोडणाऱ्या किंवा गोळा करणाऱ्या व्यक्तींना, 'पार्क्स अँड ट्रीज ॲक्ट'अंतर्गत 5 हजार सिंगापूर डॉलर्सपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. निसर्ग राखीव क्षेत्रात किंवा राष्ट्रीय उद्यानात असे कृत्य करणाऱ्या व्यक्तींना 50 हजार सिंगापूर डॉलर्सपर्यंतचा दंड, आणि/किंवा सहा महिन्यांपर्यंतचा कारावास भोगावा लागू शकतो," असा उल्लेख एमएनडीच्या वेबसाईटवर आहे.