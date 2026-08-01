/2 ऑगस्टला दिवसाढवळा 6.23 मिनिटांसाठी जग काळोखात जाणार! 75 वर्षानंतर...; काय आहे कारण?

तब्बल 75 वर्षानंतर आणि यावर्षातील सर्वात मोठं खग्रास सूर्यग्रहण 2 ऑगस्ट 2026 ला होणार आहे. यामुळे जगभरात दिवसाढवळा तब्बल 6 मिनिटे 23 सेकंद अंधार होणार आहे. म्हणजे सूर्यला ग्रहण लागणार आहे. हे दुर्मिळ सूर्यग्रहण असून सौदी अरेबिया या खगोलीय घटनेचा साक्षीदार होणार आहे. या सूर्यग्रहणामुळे सूर्याचे वलय पूर्णपणे झाकले जाणार आहे. शास्त्रज्ञांनी सांगितलं की, 2 ऑगस्ट 2026 चं सूर्यग्रहण हे 21 व्या शतकातील सर्वात जास्त काळ राहणारं ग्रहण आहे. तब्बल 75 वर्षानंतर सौदी अरेबियामध्ये हे ग्रहण पाहता येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एकाच महिन्यात सूर्यग्रहण आणि चंद्रग्रहण 15 दिवसांच्या अंतराने असणार आहे. हे अतिशय दुर्मिळ योगायोग आहे.
या ग्रहणाच्या वेळी सूर्य, चंद्र आणि पृथ्वी एकाच रेषेत येणार आहे. अटलांटिक महासागरात हे ग्रहण सुरू होणार असून तांबडा समुद्र ओलांडू तो उत्तर आफ्रिका, मोरोक्को, इजिप्त, सोमालिया आणि मग सौदी अरेबियामध्ये एन्ट्री करणार आहे. हे सूर्यग्रहण युरोप, उत्तर आफ्रिका आणि अरबस्तानच्या काही भागात दिसणार आहे. हे सूर्यग्रहण 275 किलोमीटर रूंद असणार आहे. पण हे सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही. या सूर्यग्रहणामुळे जग सहा मिनिटांसाठी अंधारात बुडणार आहे.
हे सूर्यग्रहण अटलांटिक महासागरापासून सुरू होणार असून जिब्राल्टरच्या सामुद्रधुनी, दक्षिण स्पेन, उत्तर आफ्रिका इथे अरबी द्वीपकल्पापर्यंत जाणार आहे. या सूर्यग्रहणामुळे हिंदी महासागरावर काळोख पसरणार आहे. हे पूर्ण सूर्यग्रहण प्रथम दक्षिण स्पेन, जिब्राल्टर आणि मोरोक्कोमध्ये पाहिला मिळणार आहे.