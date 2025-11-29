जगभरातून तब्बल 6,000 विमाने परत बोलवली, भारतात 250 विमानांचे उड्डाण रद्द, तिकीट विक्री तात्काळ थांबवली; कारण जाणून शॉक व्हाल

Solar Radiation risk Airbus Recalls 6000 Planes : युरोपियन विमान कंपनी एअरबसने त्यांच्या A320-मालिकेतील 6,000 विमाने परत मागवली आहेत. सॉफ्टवेअरमध्ये तात्काळ दुरुस्तीची आवश्यकता असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. याचा परिणाम भारतासह जगभरातील प्रमुख विमान कंपन्यांच्या उड्डाणांवर झाला आहे. एअरबसने एका निवेदनात म्हटले आहे की A320- मालिकेतील विमानाशी झालेल्या अलीकडील अपघातातून असे दिसून आले आहे की तीव्र सौर किरणोत्सर्ग उड्डाण नियंत्रणात अडथळा आणत आहे. तीव्र सौर किरणोत्सर्गामुळे फ्लाईट कंट्रोलसिस्टममधील महत्त्वाचा डेटा खराब होऊ शकतो.
जगातील सर्वात मोठी A320 ऑपरेटर अमेरिकन एअरलाइन्सने सांगितले की 340 विमानांना अपडेट करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु बहुतेक काम शनिवारपर्यंत पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे, असे रॉयटर्सने वृत्त दिले आहे. जर्मन एअरलाइन लुफ्थांसानेही काही उड्डाणे रद्द आणि विलंबाचा इशारा दिला आहे. कोलंबियाची सर्वात मोठी एअरलाइन आणि दक्षिण अमेरिकेतील दुसऱ्या क्रमांकाची एअरलाइन असलेल्या एवियान्काने 8 डिसेंबरपर्यंत तिकीट विक्री स्थगित केली आहे. त्यांच्या 70% पेक्षा जास्त विमानांना या समस्येचा फटका बसला आहे.
विझ एअर, एअर फ्रान्स, एअर न्यूझीलंड, एअर इंडिया, व्होलारिस आणि इतर अनेक विमान कंपन्यांनी या आठवड्याच्या शेवटी उड्डाणे विलंब किंवा रद्द झाल्याची तक्रार नोंदवली. ब्रिटिश एअरवेज, इझीजेट, टर्किश एअरलाइन्स आणि एअर लिंगस सारख्या काही विमान कंपन्यांनी सांगितले की त्यांच्या कामकाजावर फारसा परिणाम झाला नाही. दरम्यान, युनायटेड एअरलाइन्स आणि ब्राझीलच्या अझुलने सांगितले की त्यांच्या उड्डाणांवर कोणताही परिणाम झाला नाही.
एअरबसने म्हटले आहे की त्यांच्या परत बोलावण्याच्या निर्णयामुळे प्रवाशांना आणि ग्राहकांना गैरसोय होईल. शेकडो विमानांना हार्डवेअर बदलण्याची आवश्यकता असू शकते, ज्यामुळे ते आठवडे सेवेबाहेर राहतील. 30 ऑक्टोबर रोजी मेक्सिकोतील कॅनकुनहून नेवार्कला जाणाऱ्या विमानात ही समस्या उद्भवली. फ्लाइट कंट्रोल सिस्टममध्ये समस्या आल्यामुळे विमानाचे फ्लोरिडातील टाम्पा येथे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले.
विमानाचे सॉफ्टवेअर बिघडल्याने ते अचानक खाली येऊ लागले, ज्यामुळे प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली. वैमानिकांनी तातडीने परिस्थितीचा सामना केला आणि विमान सुरक्षितपणे उतरवले. ही घटना सूर्यप्रकाशामुळे, अंतराळातून येणाऱ्या धोकादायक किरणांमुळे घडली. जेव्हा हे किरण विमानाच्या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीमवर आदळतात तेव्हा ते डेटा खराब होऊ शकतो, ज्यामुळे उड्डाण नियंत्रणासारख्या महत्त्वाच्या सिस्टीमवर परिणाम होऊ शकतो.
एअरबस ही समस्या गांभीर्याने घेत आहे आणि भविष्यात अशाच प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी सर्व प्रभावित विमानांची शक्य तितक्या लवकर दुरुस्ती केली जाईल याची खात्री करत आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या सॉफ्टवेअर अपडेटमुळे अनेक प्रवाशांना त्यांच्या प्रवासाच्या योजना बदलण्यास भाग पाडले आहे. झालेल्या गैरसोयीबद्दल एअरलाइन्स दिलगीर आहेत आणि प्रवाशांना शक्य तितक्या लवकर त्यांचा प्रवास पुन्हा सुरू करण्यास मदत करण्यासाठी काम करत आहेत.
दरम्यान, विमान वाहतूक नियामक DGCA ने EASA निर्देशांनुसार आवश्यक बदल होईपर्यंत भारतीय विमान कंपन्यांना A320 विमानांचे उड्डाण थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. DGCA ने एका निवेदन जारी केले आहे. "अनिवार्य सुधारणा/लागू विमान योग्यता निर्देशांच्या आवश्यकतांचे पालन करणाऱ्यांशिवाय, अनिवार्य सुधारणा लागू असलेल्या उत्पादनाचा वापर कोणीही करत नाही याची खात्री करावी." "या क्षेत्रातील सर्व संबंधित ऑपरेटर्सना अनिवार्य सुधारणा/तपासणीची माहिती दिली जाईल आणि तुमच्या कार्यालयात ठेवली जाणारी मूळ अनिवार्य सुधारणा यादी अपडेट केली जाईल याची पुष्टी केली जाऊ शकते. एअरवर्थिनेस प्रोसिजर मॅन्युअल भाग-प्रकरण 7 नुसार अनुपालन कारवाईची पुष्टी करण्याची विनंती तुम्हाला करण्यात येत आहे."