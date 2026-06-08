/NASA ला चिंता! पृथ्वीच्या दिशेनं येतंय तप्त वादळ; अंधाऱ्या रात्री नेमकं काय घडणार? आभाळातील लाल रंग ठरतोय धोक्याचा

Solar Storm Towards Earth Weather News : (Sun) सूर्य, सूर्यमालेतील अतिशय तेजस्वी आणि एकमेव तारा. याच सूर्याच्या एका सक्रिय क्षेत्रामध्ये प्रचंड ताकदीचा स्फोट झाला आहे. ज्यामुळं अवकाशात मोठ्या प्रमाणात उर्जा आणि चुंबकीय कणांचं उत्सर्जन झालं आहे. संशोधकांच्या निरीक्षणानुसार ही सामान्य सौर हालचालींहून ही घटना अधिक प्रभावी असून, त्यामुळं अमेरिकी अवकाश संशोधन संस्था नासाकडूनही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
सूर्यावर झालेल्या स्फोटानंतर उत्सर्जित होणारा प्लाझ्मा आणि चुंबकीय कणांपासून तयार होणारे ढग अतिशय वेगानं पृथ्वीच्या दिशेनं पुढे येत असून, याचा वेग प्रति सेकंद 1400 किमी इतका असून त्यांचा प्रभाव अतिशय गंभीर असेल असं म्हटलं जात आहे. सूर्यावर एकंदर होणारे हे बदल पाहता अवकाशापासून अगदी पृथ्वीवरील हवामानातही यामुळं मोठे बदल दिसून येतील. ज्यामुळं उपग्रहांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होणार असून, हवाई प्रवासाची सुरक्षिततासुद्धा धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सूर्यापासून निघणारे कण पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्रावर आदळतात आणि त्यातूनच जिओमॅग्नेटीक स्टॉर्मची निर्मिती होते. यामुळं पृथ्वीच्या अवतीभोवती असणाऱ्या चुंबकीय क्षेत्रावर परिणाम होऊन अनेकदा दूरसंचार, वीजपुरवठा, जीपीएस, रेडिओ सिग्नल आणि तांत्रिक प्रणालीत बदल पाहायला मिळतात. वरील घडामोडींवर नासासह हवामान यंत्रणासुद्धा लक्ष ठेवत असून, पृथ्वीवर आणि भारतावरही या सौरहालचालींचा परिणाम होईल असं म्हटलं जात आहे.
सोमवार, 8 जून 2026 च्या रात्री भारतासह जगातील अनेक देशांमध्ये आकाशातील हालचाली या सौरवादळाचे परिणाम दाखवून देतील असं म्हटलं जात आहे. उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये ऑरोरा आणि वादळांची निर्मिती होताना दिसेल. सहसा असं दृश्य ध्रुवीय क्षेत्रांमध्ये पाहायला मिळतं, मात्र सध्याच्या सौर वादळाचे परिणाम अधिक तीव्र असल्यामुळं पृथ्वीवर दूरपर्यंत त्याचे परिणाम पाहायला मिळतील.
आभाळात एकाएकी आलेली लालबुंद छटा ही निसर्गाचा आविष्कार नसून, सौर कण आणि वातावरणातील वायूमध्ये होणारी टक्कर यामुळं हा रंग तयार होईल. ज्यादरम्यान हिरवा, लाल, गुलाबी अशा रंगांच्या लाटा जणू आभाळात उसळतील.
'आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज'चे माजी अध्यक्ष आणि संशोधक डॉ. वहाबउद्दीन यांच्या माहितीनुसार सूर्य एक असा दुवा आहे जो संपूर्ण सौरमालेवर परिणाम करतो, ज्यामुळं त्यावर संशोधकांचंही लक्ष असतं. नासा, इस्रोसुद्धा सूर्याच्या या हालचालींवर लक्ष ठेवत असून, बर्मिंघम सोलर ऑसिलेशन नेटवर्कच्या नव्या निरीक्षणांनुसार सूर्याच्या एकंदर हालचालींमध्ये बदल होत असून ते अनाकलनीय आहेत. सदर संशोधनामध्ये चार दशकांच्या आकड्यांचं निरीक्षण करण्यात आलं जिथं सूर्याच्या हालचालींचे आकडे लक्षपूर्वकरित्या पाहत त्यांच्या परिणामांचं अध्ययन करण्यात आलं.