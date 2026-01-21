English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • 60 लाख KM प्रती तास महाप्रचंड वेगाने पृथ्वीवर धडकले सौरवादळ; 20 वर्षातील सूर्याचा सर्वात शक्तीशाली विस्फोट, GPS ठप्प, ब्लॅकआऊटचा धोका

जगभरातील संशोधक सध्या चिंतेत आहेत. 60 लाख KM प्रती महाप्रचंड वेगाने सौरवादळ पृथ्वीवर धडकले आहे. 20 वर्षातील सूर्याचा सर्वात शक्तीशाली विस्फोट असल्याचे बोलले जात आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Jan 21, 2026, 04:03 PM IST
Solar Flare 2026:  60 लाख KM प्रती महाप्रचंड वेगाने सौरवादळ  पृथ्वीवर धडकले आहे. 20 वर्षातील सूर्याचा सर्वात शक्तीशाली विस्फोट मानला आहे. या सौरदवादळामुळे जगभरातील वैज्ञानिक चिंतेत आहेत. या वादळाचा मानवावर प्रत्यक्षात परिणाम होणार नसला तरी, तांत्रिकदृष्ट्या याचा मोठा धोका आहे.  GPS, सिग्नल, पॉवर ग्रिडवर याचा परिणाम होऊ शकतो. 

18 जानेवारी 2026 रोजी, सूर्याच्या सूर्यबिंदू प्रदेश AR4341 मधून एक विनाशकारी X1.9-वर्ग सौर ज्वाला उद्रेक झाला. कोरोनल मास इजेक्शन (CME) लाट 149  दशलक्ष किलोमीटर प्रवास करत होती. साधारणपणे, अशा लाटा पृथ्वीवर पोहोचण्यासाठी तीन ते चार दिवस लागतात. तथापि, यावेळी, सूर्यापासून निघालेला आगीचा गोळा फक्त 25 तासांत पृथ्वीवर आदळला. त्याची गती प्रति सेकंद 1,660 किलोमीटर तर ताशी 5,976,000 किमी इतकी मोजली गेली. गेल्या 30 वर्षांतील सर्वात जलद सौर ज्वालांपैकी एक ठरली आहे. 19 जानेवारी रोजी झालेल्या त्याच्या प्रभावामुळे पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्रात मोठा अडथळा निर्माण झाला. यामुळे NOAA ने G4 श्रेणीतील तीव्र भूचुंबकीय वादळ घोषित केले. सूर्यापासून होणाऱ्या या धोकादायक स्फोटाच्या वेगाने शास्त्रज्ञांना का धक्का बसला आहे? अवकाश हवामान तज्ञांसाठी, ही घटना एक भयानक घटनाआहे. कोरोनल मास इजेक्शन (CME) म्हणजे सूर्याच्या बाह्य वातावरणातून प्लाझ्माचा एक प्रचंड स्फोट. 

G4 श्रेणीतील सौर वादळाचा पृथ्वीवर काय परिणाम होईल?

जेव्हा सौर लाटा पृथ्वीच्या संरक्षक कवचाशी आदळतात तेव्हा भूचुंबकीय वादळ निर्माण होते. G4 वादळ हे पाच-स्तरीय स्केलवर दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च पातळी आहे. या परिणामामुळे उत्तरेकडे अरोरा लाईट पहायला मिळाली. जर्मनी आणि फ्रान्ससारख्या युरोपीय देशांमध्ये रात्रीचे आकाश हिरव्या आणि जांभळ्या रंगांनी भरलेले होते.  18  जानेवारी रोजी झालेला X1.9 फ्लेअर हा एक वरच्या पातळीचा स्फोट होता. त्यामुळे पृथ्वीच्या दिवसाच्या बाजूला आधीच जोरदार R3-स्तरीय रेडिओ ब्लॅकआउट झाला आहे, ज्यामुळे युनायटेड स्टेट्सच्या अनेक भागांमध्ये तात्पुरते संपर्क तुटला आहे. अशा घटना जीपीएस नेव्हिगेशन आणि विमान वाहतूक सेवांसाठी एक मोठे आव्हान निर्माण करतात. जर या लाटांचे चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणेकडे झुकले असेल तर नुकसान आणखी वाढू शकते.

 पृथ्वीला मोठ्या तांत्रिक आपत्तीचा धोका का?

आतापर्यंत या वादळामुळे कोणतेही मोठे नुकसान झालेले नाही. तथापि, शास्त्रज्ञांनी विमान वाहतूक आणि उपग्रह ऑपरेटर्सना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे. हे वादळ २० जानेवारीपर्यंत पृथ्वीच्या वातावरणावर परिणाम करू शकते. जीपीएस प्रणालीतील व्यत्ययांमुळे सागरी आणि हवाई वाहतुकीत समस्या निर्माण होऊ शकतात. शिवाय, अवकाशात फिरणाऱ्या अंतराळवीरांच्या सुरक्षिततेचाही विचार केला जात आहे. सूर्य त्याच्या शिखरावर पोहोचत असताना, अशा घटना वाढू शकतात. भविष्यातील सौर वादळे टाळण्यासाठी आपण प्रगत अंदाज प्रणाली विकसित केल्या पाहिजेत.

 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

