Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /विश्व
  • /Explianer : भूंकपाचे काही संकेत आधीच मिळतात? पहिल्यांदाच सॅटेलाईट फोटोमध्ये असे काही दिसले की शास्त्रज्ञ झाले अचंबित

Explianer : भूंकपाचे काही संकेत आधीच मिळतात? पहिल्यांदाच सॅटेलाईट फोटोमध्ये असे काही दिसले की शास्त्रज्ञ झाले अचंबित

भूकंप कधी येणार याबाबत कुणीच ठोस सांगू शकत नाही. मात्र, एका संशोधनातून अत्यंत  महत्वाची माहिती समोर आली आहे. भूकंपाचे संकेत आधीच मिळतात असे संशोधनातून समोर आले आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 15, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:16 PM IST
Explianer : भूंकपाचे काही संकेत आधीच मिळतात? पहिल्यांदाच सॅटेलाईट फोटोमध्ये असे काही दिसले की शास्त्रज्ञ झाले अचंबित

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Sugar Daddy म्हटल्यानंतर गोविंदा पत्नी सुनितावर संतापला; म्हणाला, 'तुझी मर्यादा...'
2
3
4
5