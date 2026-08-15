/Explianer : भूंकपाचे काही संकेत आधीच मिळतात? पहिल्यांदाच सॅटेलाईट फोटोमध्ये असे काही दिसले की शास्त्रज्ञ झाले अचंबित

भूंकप : भूंकप ही सर्वात विनाशकारी नैसर्गिक घटनांपैकी एक आहे. अद्याप आधीच भूंकपाचे संकेत मिळू शकतात अशी यंत्रणा सक्रिय झालेली नाही. जगभरातील अनेक संशोधक यावर काम करत आहेत. मात्र, पहिल्यांदाच भूंकपाचे काही संकेत आधीच मिळतात अळी माहिती समोर आली आहे. पहिल्यांदाच सॅटेलाईट फोटोमध्ये असे काही दिसले की शास्त्रज्ञ अचंबित झाले आहेत.
इराणमधील सहा मोठ्या भूकंपांचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्रज्ञांच्या संशोधनाला मोठे यश आले आहे. भूंकप येण्याआधी काही संकेत मिळतात असा दावा या संशोधनातून करण्यात आला आहे. संशोधकांनी अभ्यास केलेल्या या भूकंपांची तीव्रता 6.0 ते 7.3 पर्यंत होती. हे सर्व भूकंप 2014 ते 2021 दरम्यान झाले. भूकंप होण्याच्या काही महिने आधी पृथ्वीच्या आत दाब वाढल्याची चिन्हे होती. याच काळात पृथ्वीच्या वरची चुंबकीय हालचालही वाढली होती अशी प्रमुख निष्कर्ष या संशोधनात आहेत.
भूंकपाचा अभ्यास करणाऱ्या संशोधकांनी युरोपियन स्पेस एजन्सीच्या (ESA) 'स्वॉर्म' मोहिमेतील उपग्रह डेटाचा वापर केला. शास्त्रज्ञांनी भूकंपाच्या केंद्रापासून सुमारे 300 किलोमीटरच्या त्रिज्येतील चुंबकीय बदलांचे निरीक्षण केले . त्यानंतर या बदलांची तुलना त्या भागातील भूकंपाच्या हालचालींशी करण्यात आली. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की उपग्रह आता भूकंपाची नेमकी तारीख किंवा ठिकाण सांगू शकतात.
6 भूकंपांमध्ये असेच बदल दिसून आले. या संशोधनात सहा मोठ्या भूकंपांचा अभ्यास करण्यात आला. 18 ऑगस्ट 2014 रोजीचा 6.2 तीव्रतेचा मुरमुरी भूकंप, 1 डिसेंबर 2017 रोजीचा 6.2 तीव्रतेचा होगेदाक भूकंप, 12 नोव्हेंबर 2017 रोजीचा 7.3 तीव्रतेचा अझगालेह भूकंप, 2021 मधील 6.4 तीव्रतेचा फिन भूकंप आणि अफगाणिस्तानजवळचा 6.01 तीव्रतेचा सेफिदसांग भूकंप.
शास्त्रज्ञांनी 'बी-व्हॅल्यू' नावाच्या एका गोष्टीचाही अभ्यास केला, जी एखाद्या क्षेत्रातील लहान आणि मोठ्या भूकंपांचे प्रमाण मोजते. कमी 'बी-व्हॅल्यू' खडकांमधील वाढलेल्या दाबाचे संकेत देऊ शकते. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, कमी 'बी-व्हॅल्यू' सोबत उपग्रहाद्वारे शोधलेली चुंबकीय क्रिया वाढलेली आढळली.
मुरमुरी भूकंपाच्या काही दिवस आधी 'बी-व्हॅल्यू' 105 वरून 20 पर्यंत खाली आली. या काळात तिन्ही उपग्रहांनी चुंबकीय बदलांची नोंद केली. एका डेटा सेटमध्ये भूकंपाच्या सुमारे 64 दिवस आधी, एकाच दिवशी पाच चुंबकीय बदलांची नोंद झाली. होजेडाक भूकंपात हा बदल आणखी ठळकपणे दिसून आला. येथे, भूकंपाच्या सुमारे 200 ते 100 दिवस आधी 'बी-व्हॅल्यू'मध्ये तीव्र घट झाली. हाच तो काळ होता जेव्हा चुंबकीय क्रियाकलाप वाढला होता. याचा अर्थ असा की, या प्रकरणात, भूकंपाच्या सुमारे 3 ते 6 महिने आधीच काही बदल दिसू लागले होते.
जेव्हा भूगर्भातील खडकांवर दाब वाढतो, तेव्हा त्यांच्यामध्ये सूक्ष्म भेगा पडू शकतात. यामुळे खडकांमधील विद्युत आणि चुंबकीय गुणधर्म बदलू शकतात. या भेगांमधून वायू आणि इतर पदार्थही बाहेर पडू शकतात. शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की या बदलांचा परिणाम वरच्या वातावरणावर आणि आयनावरणावर होऊ शकतो.
आयनावरणातील प्रत्येक चुंबकीय गडबड भूकंपामुळे होत नाही. सौर क्रियाकलाप आणि भूचुंबकीय वादळे देखील असे बदल घडवून आणू शकतात. त्यामुळे, शास्त्रज्ञांनी सूर्य आणि पृथ्वीची चुंबकीय क्षेत्रे अधिक सक्रिय असलेल्या कालावधीतील माहिती वगळली.
शास्त्रज्ञांच्या मते, हे संशोधन केवळ एक संभाव्य संबंध दर्शवते. उपग्रह निरीक्षणांद्वारे भूकंपाची तारीख, ठिकाण किंवा तीव्रता यांचा अंदाज वर्तवता येतो की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. यासाठी वेगवेगळ्या देशांतील आणि प्रदेशांतील भूकंपांविषयी अधिक माहितीची आवश्यकता असेल.
या अभ्यासाचे मुख्य वैशिष्ट्य हे आहे की, या सहा मोठ्या भूकंपांपूर्वी अनेक वेळा भूगर्भातील वाढता दाब आणि पृष्ठभागावरील चुंबकीय क्रियाकलाप यांच्यात एक समान नमुना आढळून आला होता. जर पुढील संशोधनाने या निष्कर्षाला दुजोरा दिला, तर भूकंपांपूर्वी होणारे बदल समजून घेण्यासाठी उपग्रह डेटा आपल्याला मदत करू शकेल.