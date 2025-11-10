जगातील श्रीमंत देशाने जमिनीखाली काय दडवलं? हिंदी भाषिकाच्या VIDEO मुळे आलं जगासमोर!

Souq Waqif AC Streets: जगात सर्वत्र तापमान वाढ हा चिंतेचा विषय बनलाय. वाढत्या तापमानापासून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी नवंनवे संधोशन पाहायला मिळतायत. जगातील एका श्रीमंत देशाने आश्चर्य करणारं संशोधन शहरात आणलंय. काय आहे नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया.
कतारने 55° सेल्सिअस तापमानाला गुडबाय म्हटलंय. आता रस्तेच नव्हे तर संपूर्ण उद्याने, बाजारपेठा आणि फूटपाथ पूर्णपणे वातानुकूलित पाहायला मिळणार आहे. जमिनीखालच्या पाइप्समधून थंड हवा फवारली जाते, ज्यामुळे रस्त्याचे तापमान 20° ने खाली येते. हिंदी यूट्यूबरने यासदर्भातील व्हिडीओ बनवला असून त्याची जगभरात चर्चा होतेय. व्हायरल केलेला व्हिडिओ खरा आहे. एसी युनिट्स खरोखरच रस्त्याखाली दडलेले आहेत. कतार सरकारने 2009 पासून हा 'कूल रेव्होल्यूशन' सुरू केलंय. आज कतारला जगातील 'उन्हाळ्यातही थंड देश' म्हणून ओळखले जाते.
दोहातील उम्म अल सनीम पार्कमध्ये 1143 मीटर लांबीचा जगातील सर्वात लांब वातानुकूलित जॉगिंग ट्रॅक आहे. त्यामुळे त्यांचे गिनीज बुकमध्ये नाव आहे. सकाळी 5 ते रात्री 11 पर्यंत तापमान 23° सेल्सिअस ठेवले जाते. अल घराफा पार्कमध्ये 657 मीटरचा दुसरा ट्रॅक, तर रौदत अल हमामा पार्क लवकर उघडणार आहे. "आता कतारी लोक उन्हाळ्यातही मैदानी व्यायाम करतात. आमच्या आउटडोअर जिम्स २४ तास चालू असतात, अशी माहिती पार्क्स डायरेक्टर मोहम्मद अल सादा यांनी दिली.
अल हझम मॉल हा जगातील पहिला पूर्णपणे ओपन-एअर पण एसी मॉल आहे. 80% पर्यटक याच मॉलसाठी येतात. यावर छत नाही, तरी तापमान 21°! कतार कल्चरल व्हिलेजचा रस्ता जगातील पहिला एसी रस्ता 2009 पासून सुरु आहे. "आता लग्नाची खरेदी करतानाही घाम गळावा लागत नाही, असे सीईओ मोहम्मद अल इमादी सांगतात.
"वातानुकूलित रस्त्यांमुळे जून-जुलै-ऑगस्टमध्ये पर्यटक 30-40% वाढले. पूर्वी उन्हाळ्यात हॉटेल्स 20% बुकिंग्स असायच्या आता 95% इतक्या आहेत" फिफा वर्ल्डकपनंतर कतारने 'समर डेस्टिनेशन' म्हणून नवे नाव कमावले. यात भारतीय पर्यटकांचा आकडा दुप्पट झालाय. कारण आता रात्री 12 वाजताही पर्यटकांना आनंदात फिरता येते.
जमिनीखाली 8 इंच पाइप्स, त्यातून 18° थंड पाणी फिरते. वर स्पेशल कोटिंग असलेले दगड आहेत, जे उष्णता शोषत नाहीत. सौरऊर्जेवर चालणारे 500 हून अधिक मिनी-चिलर्स आहेत. एका किमी रस्त्यासाठी 2 कोटी डॉलर इतका खर्च आला. पण पर्यटक आणि नागरिकांचा आनंद हाच खरा नफा असे कतार जगाला सांगतो. आता दुबईतही या सौदर्य तंत्रज्ञानाची कॉपी होताना दिसतेय.
उत्तर: हो, १००% खरे! कतारने जमिनीखाली ८ इंचांच्या पाइप्स टाकल्या आहेत, ज्यातून १८° सेल्सिअस थंड पाणी सतत फिरते. वर सौरऊर्जेवर चालणारे ५००+ मिनी-चिलर्स थंड हवा फवारतात. रस्त्यावर स्पेशल व्हाईट कोटिंग आहे जे सूर्याची उष्णता ७०% कमी करते. परिणामी, ५५° बाहेर असतानाही रस्त्यावर तापमान फक्त २३-२५° राहते! भारतीय यूट्यूबरचा व्हिडीओ लाखो व्ह्यूज घेतोय कारण हे जगातील पहिलेच 'वातानुकूलित रस्ते' आहेत.
उत्तर: दोहातील उम्म अल सनीम पार्कमध्ये १.१४३ किलोमीटर (म्हणजे १,१४३ मीटर) लांबीचा जगातील सर्वात लांब वातानुकूलित जॉगिंग ट्रॅक आहे – गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड! सकाळी ५ ते रात्री ११ पर्यंत तापमान नेहमी २३° ठेवले जाते. अल घराफा पार्कमध्ये ६५७ मीटरचा दुसरा ट्रॅक आहे. येथे कतारी लोक उन्हाळ्यातही मोकळ्या हवेत धावतात, सायकल चालवतात, अगदी रात्री १२ वाजता सुध्दा!
उत्तर: हो! पूर्वी जून-जुलैत हॉटेल्स २०% बुक, आता ९५% हाउसफुल्ल! पर्यटन तज्ज्ञ अहमद हुसेन म्हणतात, "वातानुकूलित रस्त्यांमुळे उन्हाळ्यात पर्यटक ४०% वाढले. भारतीयांचा आकडा दुप्पट झाला!" आता फक्त विश्वचषक नाही तर 'समर इन कतार' साठी लोक येतात. मुंबई-दोहा फ्लाइट्स दररोज १८+, तिकीट फक्त ₹१८,००० पासून. रात्री १२ वाजता सुकात फिरायचे असेल तर कतार हा एकमेव देश जो उष्णतेतही 'आइस-क्यूब' अनुभव देतो!