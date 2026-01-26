English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • खोल समुद्रात सापडलं नरकाचं दार; सूर्यकिरणांचा लवलेशही नाही तरीही इथं जीवसृष्टीचं वास्तव्य....

खोल समुद्रात सापडलं 'नरकाचं दार'; सूर्यकिरणांचा लवलेशही नाही तरीही इथं जीवसृष्टीचं वास्तव्य....

Dragon Hole: खोल समुद्रात संशोधकांना असं रहस्य सापडलं आहे ज्यामुळं सारं जग हैराण झालं असून, या ठिकाणाला आता सर्वजण 'नरकाचं दार' म्हणून संबोधलं जात आहे.   

सायली पाटील | Updated: Jan 26, 2026, 12:51 PM IST
खोल समुद्रात सापडलं 'नरकाचं दार'; सूर्यकिरणांचा लवलेशही नाही तरीही इथं जीवसृष्टीचं वास्तव्य....
South Sea Mysteries dragon hole scientists found huge 1000 deep blue hole in south china sea 1700 virus alive

Dragon Hole Mystry : जगाच्या पाठीवर दर दिवशी काही अद्वितीय संशोधनं होत असून, आता पुन्हा या संशोधनांमध्ये आणखी एका गोष्टीची भर पडली आहे, ती म्हणजे 'नरकाचं दार'. संशोधकांना नुकतंच एक असं रहस्य सापडलं आहे, ज्यातून एका वेगळ्याच विश्वाची संकल्पना जगासमोर आली आहे. 

कुठं सापडली ही रहस्यमयी जागा?

चीनच्या दक्षिणेला खोल समुद्रात संशोधकांना एक प्रचंड मोठं विवर सापडलं असून, त्याला 'ड्रॅगन होल' असं म्हटलं जात आहे. चीनमधील संशोधकांनी जेव्हा यासंदर्भातील सखोल निरीक्षण केलं, तेव्हा त्यांच्यासमोर आलेले संदर्भ शब्दांत मांडण्यापलिकडले होते. प्राथमिक माहितीनुसार हे विवर 1000 फूट खोल असून त्यामध्ये सूर्यप्रकाश आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा शून्य आहे. 

थोडक्यात हे एक असं ठिकाण आहे, जिथं सजीवसृष्टीचं अस्तित्वं अशक्य आहे. मात्र हा खड्डा सृष्टीच्या या नियमासही अपवाद ठरला. कारण, इथं अनेक सूक्ष्मीजीवांचं अस्तित्वं सापडलं असून संशोधकही हे पाहून चक्रावले. एकदोन नव्हे तर विषाणूंच्या 1700 हून अधिक प्रजातींचं अस्तित्वं असल्याची बाब समोर येताच त्या दृष्टीकोनातून पुढील संशोधन सुरू झालं. 

सदर संशोधनात झालेल्या उलगड्यानुसार यामध्ये असे अनेक जीव आढळले असून त्याबाबत संशोधकांनाही पुरेशी माहिती नाही. किंबहुना कोणत्याही नोंदणीमध्येही या जीवाणू- विषाणूंचा उल्लेख नाही. या संशोधनामुळं पृथ्वीवरील अतिशय दुर्गम आणि आव्हानात्मक खाचखळग्यांमध्येसुद्धा जीवसृष्टी कशी तग धरू शकते याचाच खुलासा होत आहे. पृथ्वीवरील अनभिज्ञ असणारी असंख्य ठिकाणं कशा प्रकारे एका जीवसृष्टीला आधार देतात हेच या संशोधनातून सिद्ध झालं. 

चीननं पुन्हा वेधलं जगाचं लक्ष...

चीनच्या दक्षिणेकडे असणाऱ्या खोल समुद्रात असणारा खड्डा 'ड्रॅगन होल' असून, शास्त्रीय भाषेत या खड्ड्याला 'संशा योंगले ब्लू होल' असं म्हटलं जातं. कोट्यवधी वर्षांपूर्वी ही चुनखडकांची विवरं तयार झाली होती, प्रारंभी ती कोरडीठाक होती. मात्र नंतर सागरी जलस्तर वाढत गेला आणि ही विवरं पाण्यातच लुप्त होत गेली, ज्यांच्या भीती उभ्या असून जणू सागरी पृष्ठावर एखाद्या मोठ्या छिद्राप्रमाणं ती दिसतात. 

सहसा समुद्रातील पाण्याचं खवळणं सुरूच असतं. मात्र, ड्रॅगन होलची रचना अशी असते, की त्यातील पाणी सहसा बाहेर येतही नाही आणि समुद्राच्या पाण्याशी एकरुपही होत नाही. उलटपक्षी या पाण्याचेच वेगवेगळे थर तयार होतात. या विवरात जसजसं खोलवर जावं तसतसं ऑक्सिजन कमी होत जाऊन मासे आणि सागरी वनस्पतीसुद्धा इथं तग धरत नाहीत. मात्र ऑक्सिजनशिवाय जगणाऱ्या सूक्ष्मजीवांचं अस्तित्वं  मात्र या विवरांमध्ये असतं ही बाब अनेकांसाठीच आश्चर्याची. 

