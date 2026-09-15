/अवकाश बनले रणांगण: अमेरिकेकडून अवकाशात घातक शस्त्रांची तैनाती; या खुलाशाने रशिया आणि चीनसोबतचा तणाव वाढला

America Deployes Weapon In Space: इस्रायल-पॅलेस्टाईन आणि रशिया-युक्रेन संघर्षापासून ते पश्चिम आशियातील अशांततेपर्यंत, जगातील अनेक भाग सध्या युद्धाच्या छायेत आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिकेने अवकाशात शस्त्रे तैनात केली आहेत. 'यूएस स्पेस फोर्स'ने सोमवारी (१४ सप्टेंबर २०२६) ही माहिती उघड केली. या माध्यमातून, पृथ्वीच्या कक्षेत शस्त्रे तैनात करण्याची क्षमता आपल्याकडे असल्याचे अमेरिकेने प्रथमच मान्य केले आहे.
'एएफपी' (AFP) या वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, 'यूएस स्पेस फोर्स'च्या प्रवक्त्याने सांगितले की, "अमेरिकेकडे कक्षेत 'स्पेस कंट्रोल' (अवकाश नियंत्रण) करणारी शस्त्रे आहेत, जी शत्रूच्या कारवायांविरुद्ध संयुक्त दलांचे संरक्षण करण्यास सक्षम आहेत." मात्र, अवकाशात नेमकी कोणती शस्त्रे तैनात करण्यात आली आहेत, याचा तपशील प्रवक्त्याने दिला नाही.
आपल्या निवेदनात 'यूएस स्पेस फोर्स'ने स्पष्ट केले की, 'स्पेस कंट्रोल' मोहिमा म्हणजे अशा मोहिमा ज्या अवकाश क्षेत्रात आव्हान देण्यासाठी आणि वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक असतात. या मोहिमांमध्ये 'कायनेटिक' (भौतिक आघात करणारी) आणि 'नॉन-कायनेटिक' (भौतिक आघात न करणारी) अशा दोन्ही पद्धतींचा वापर करून शत्रूच्या क्षमतांवर परिणाम केला जातो. या क्षमतांचा वापर प्रामुख्याने बचावात्मक आणि आक्रमक अशा दोन्ही उद्देशांसाठी केला जातो.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, अवकाश स्पर्धा आणि अवकाशाचे लष्करीकरण यांचा इतिहास जुना आहे. १९५७ मध्ये रशियाने 'स्पुटनिक' उपग्रह कक्षेत सोडल्यापासूनच, मॉस्को आणि अमेरिका या दोघांनीही अवकाशात शस्त्रे तैनात करण्याच्या आणि उपग्रह नष्ट करण्याच्या पद्धती विकसित करण्यावर काम सुरू केले होते. एकेकाळी अवकाशात अण्वस्त्रे तैनात करणे ही एक मोठी चिंतेची बाब होती, परंतु १९६७ मध्ये अनेक देशांनी 'आउटर स्पेस ट्रीटी' (बाह्य अवकाश करार) नावाच्या करारावर स्वाक्षरी केली. या कराराद्वारे कक्षेत मोठ्या प्रमाणावर विनाश घडवून आणणाऱ्या शस्त्रांवर (weapons of mass destruction) बंदी घालण्यात आली.