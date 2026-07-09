/13 एप्रिल 2029, दिवस विसरू नका! पिढ्यानपिढ्या जे घडलं नाही, तेच घडणार; आभाळ रुप बदलणार

नवी दिल्ली | अंतराळात घडणाऱ्या काही घडामोडी अशाही असतात, ज्या घडामोडी दीर्घकाळासाठी साऱ्यांच्याच लक्षात राहतात. अशीच एक घटना साधारण 5 वर्षांमध्ये घडणं अपेक्षित असून, अवकाश विश्वासाठी ही एक मोठी आणि महत्त्वाची घडामोड असेल. 13 एप्रिल 2029 रोजी ही घडामोड घडणार असून, या दिवशी लघुग्रहासम अंतराळातील एक मोठं पिंड पृथ्वीच्या अतिशय जवळून पुढं जाईल. या लघुग्रहाचं नाव अस्टेरॉईड असल्याचं म्हचलं जात आहे.
मुख्य म्हणजे आतापर्यंत अवकाशातील अनेक घटना या सामान्य डोळ्यांनी पाहणं शक्य नव्हतं. त्यासाठी अत्याधुनिक क्षमतेच्या दुर्बिणींचा वापर करावा लागतो. मात्र, 2029 मधील हा लघुग्रह कोणत्याही उपकरणाच्या मदतीशिवाय नागरिकांना पाहता येणार आहे. संशोधकांच्या मते एपोफिस पृथ्वीपासून 31600 किमी इतक्या अंतरावरून जाईल. पाहताना हे अंतर अधिक वाटत असलं तरीही अवकाशाच्या हिशोबानं मात्र ते फार कमी आहे. पृथ्वीभोवती घिरट्या घालणाऱ्या उपग्रहांपेक्षाही या लघुग्रहाचं अंतर कमी असेल.
लक्षात घ्या अवकाशातील ही घटना पृथ्वीवर प्रामुख्यानं अवकाश संशोधकांसाठी एक पर्वणी असेल. जेव्हा एपोफिस आभाळात नजरेस पडेल तेव्हा तो एखाद्या आगीच्या गोळ्यासारखा दिसणार नाही. तर, एका चमकणाऱ्या लहानशा बिंदूसारखा दिसेल. एक असा बिंदू जो हळुहळू आभाळातून पुढे सरकताना दिसेल.
नागरिकांना काही क्षणांसाठी एपोफिस पाहता येईल. प्रथमदर्शनी तो एखाद्या ताऱ्यासारखा भासत असला तरीही ताऱ्यांप्रमाणं तो निश्चित स्थानी नसेल. या संपूर्ण घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जगभरातील संशोधकांनी आतापासूनच तयारी सुरू केली असून, इतकं मोठं पिंड पृथ्वीजवळून पुढे जातं तेव्हा त्यामध्ये नेमके कोणते आणि कसे बदल होतात हे जाणून घेण्यासाठी संशोधक पुढे सरसावले आहेत. ज्यासाठी आतापासूनच दूर्बिण आणि इतर उपकरणांच्या मदतीनं एपोफिसवर लक्ष ठेवत त्यासंदर्भातील माहिती मिळवली जात आहे.
जवळपास दोन दशकांपूर्वी एपोफिसची माहिती पहिल्यांदा जगासमोर आली होती. ज्यामुळं संशोधक काही काळासाठी चिंतेतही पडले. मात्र, त्यानंतर झालेल्या निरीक्षणातून या लघुग्रहापासून पृथ्वीला कोणताही धोका नसल्याचं स्पष्ट झालं. ज्यामुळं आता या संपूर्ण घटनेकडे संकटाच्या दृष्टीकोनातून न पाहता अवकाशातील एक दुर्मिळ घडामोड या दृष्टीकोनातून पाहिलं जात आहे.