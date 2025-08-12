बापरे! 47 वर्षांपासून पृथ्वीवर अवकाशातूनच येतोय एक गुप्त संदेश; कोण पाठवतंय माहितीये?

Space News : अवकाशात सध्या प्रत्येक देशाचे उपग्रह तैनात असून, त्यांना पृथ्वीवरून देण्यात येणाऱ्या इशाऱ्यांनुसार अवकाशातील हालचाली अगदी सहजपणे पृथ्वीवर पाठवण्याचं काम या उपग्रहांच्या माध्यमातून मिळते. जाणून आश्चर्य वाटेल, पण मागील 47 वर्षांपासून पृथ्वीवर अवकाशातून एक संदेशसुद्धा येत आहे.
5 सप्टेंबर 1977 मध्ये नासाच्या (NASA) वॉयजर 1 (Voyager 1) चं प्रक्षेपण करत त्याला सौरमालेचा अभ्यास करण्यासाठी प्रक्षेपित करण्यात आलं होतं. शनि आणि गुरू ग्रह हे या उपग्रहाच्या केंद्रस्थानी असणारे ग्रह होते. या दोन्ही महाकाय ग्रहांवरील माहिती टीपत ती थेट पृथ्वीवर पाठवल्यानंतर या वॉयजरनं सूर्यमालेची सीमा ओलांडली असून कोणत्याही मानवनिर्मित यानानं गाठलेला हा सर्वात दूरवरचा टप्पा आहे.
सध्याच्या घडीला पृथ्वीपासून साधारण 24 मिलियन किमी अंतरावर असणारं हे वॉयजर आता एका वेगळ्याच दुनियेतून अर्थात वेगळ्या सूर्यमालेतून काही अस्पष्ट संकेत, संदेश पाठवत आहेत. जिथं 1970 चं तंत्रज्ञान अद्यापही सक्रिय असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
ऑगस्ट 2012 मध्ये वॉयजर 1 नं हेलिओपॉस ओलांडली. ही ती सीमा आहे, जिथं सूर्यापासून निर्माण झालेल्या काही कणांच्या रिंगणातून बाह्य सूर्यमालेसाठीची वाट मोकळी करून दिली जाते. सध्याच्या घडीला हे वॉयजर त्यात असणाऱ्या 'प्लाझ्मा वेव इंन्स्ट्रूमेंट'नं काही ध्वनीलहरी पृथ्वीवर पाठवत आहे.
आजच्या घडीला हे वॉयजर 1 सर्वत ग्रहांपलिकडे असून, पृथ्वीपासून साधारण 160 astronomical units (AU) दूर आहे. ज्यामुळं त्यातून मिळणाऱ्या संदेशांना इथवर पोहोचण्यासाठी एकमार्गी 23 तासांचा कालावधी लागत आहे. हे शक्य होत आहे वॉयजरवर असणाऱ्या 3.7 मीटर हायगेन अँटीनामुळं, ज्यामध्ये अवघी 20 वॅट उर्जा वापरली जाते. या वॉयजरनं पाठवलेले संदेश आतापर्यंत नासाच्या डीप स्पेस नेटवर्कनं अर्थात एका अतिप्रचंड 'डिश अँटीना'नं कॅलिफोर्निया, स्पेन आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये टीपले आहेत. संगणकीय तंत्रानं हा संदेश Decode करण्याआधी प्रथमदर्थनी तो एखादा रेडिओ लावल्यावर त्याचा सिग्नल सापडत नाही, तेव्हा जी खरखर जाणवते काहीशी तशीच पुसटशी खरखर या संदेशात आढळल्याचं म्हटलं जात आहे.
जवळपास पाच दशकांनंतरही वॉयजर 1 चं पृथ्वीच्या संपर्कात राहणं एका उत्तम अभियांत्रीकी कौशल्याचं प्रतीक आणि काळजीपूर्वक करण्यात आलेल्या व्यस्थापनाचंही प्रतीक समजलं जात आहे. जोपर्यंत या वॉयजरमधील आरटीजी पुरेशी उर्जा निर्माण करत राहतील आणि जोपर्यंत त्याचे अँटीना जोडलेले राहतील तोपर्यंत त्यातून संदेश मिळणं शक्य असेल असं अंतराळ संशोधन संस्था आणि अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.
