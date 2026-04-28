  • NASA ला अवकाशातून दिसलं भलंमोठं हृदय; कोणाचं असेल बरं हे?

NASA Space News : इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनवरून आतापर्यंत पृथ्वीला बहुविध रुपात पाहण्यात आलं. पण, याच पृथ्वीवरील ही भारावणारी गोष्ट तुम्ही पाहिली का?

सायली पाटील | Updated: Apr 28, 2026, 02:21 PM IST
Space news Gigantic pink heart spotted in Argentina by NASA

NASA Space News : अवकाश पृथ्वीपासून प्रचंड दूर असलं तरीही विविध अंतराळ संशोधन संस्थांमुळं आणि त्यांच्या संशोधनांमुळं हेच अवकाळ प्रचंड जवळसुद्धा आलं आहे. ग्रहताऱ्यांची झलक टीपण्यापासून ते अवकाशातील अनेक हालचाली टीपत त्यामागचे बारकावे जगासमोर आणण्याचं काम हीच संशोधनं करतात. याचदरम्यान नासाला थेट अवकाशातून पृथ्नीवरील एक अशी अनपेक्षित गोष्ट दिसली आहे, जी सर्वांनाच आश्तर्याचा धक्का देत आहे. ही गोष्ट म्हणजे एक भलंमोठं हृदय.

गुलाबी हृदय आहे कोणाचं?

International Space Station अर्थात आयएसएसवरून नुकतंच पृथ्वीवरील एक असं दृश्य टीपण्यात आलं, ज्यामुळं संशोधकसुद्धा विचारातच पडले. हे दश्य होतं एका प्रचंड मोठ्या हृदयाचा आकार असणाऱ्या गोष्टीचं. अर्जेंटीनामध्ये हे ठिकाण असून, त्याची व्याप्ती 10 किमीपर्यंत असल्याचं सांगण्यात येतं. प्रथमदर्शनी या गोष्टीचा आकार एखाद्या हृदयाप्रमाणं भासत असला तरीही ही काही प्रेमाची गोष्ट वगैरे मुळीच नाही.

कसा बरं तयार झाला हा आकार?

हृदयाचा हा प्रचंड मोठा आकार सांकेतिक नसून तो नैसर्गिक प्रक्रियेतून तयार झाला आहे. ज्यामागचं मूळ कारण हे तिथं असणारा मीठाची प्रचंड पातळी असणारा जलाशय आणि त्यामध्ये असणाऱ्या रंगीत सजीवसृष्टीसह जलपर्णींमुळं असं दिसत असल्याचं सांगण्यात येतं.

अवकाशातून अंतराळवीरांनी ही छाया टीपली असून, त्या माध्यमातून पृथ्वीवर होणारे नियमित बदल समोर आले आहेत. NASA's Earth Observatory प्रोजेक्टनुसार अंतराळवीर अशा अनेक अविश्वसनीय आकारांचे फोटो अवकाशातून टीपतात. जे पृथ्वीपासून अगदी दूरवरून नेमके कसे दिसतात हे त्यातून लक्षात येतं. हृदयाच्या आकाराची ही रचना अर्जेंटीनाच्या दूरवर असणाऱ्या एका भागात दिसली जिथं निसर्गानंच त्याची किमया दाखवली.

या जलाशयाचा रंग गुलाबीच का?

अवकाशातून अतिशय मोहक अशा रुपात आणि रंगात दिललेल्या या जलायशयाच्या रंगामागे नैसर्गिक कारणांसह रासायनिक प्रक्रियासुद्धा कारणीभूत आहेत. या रचनेला सॅलाईन किंवा हायपरसॅलाईन लेक असं म्हणतात. जिथं मिठाचं अस्तित्वं काही ठराविक सूक्ष्मजीवांसाठी पूरक वातावरणनिर्मिती करतात. या जीवांचा रंग अतिशय भडक असतो. मात्र, ऋतूचक्रातील बदल, बाष्पीभवनाची प्रक्रिया आणि नेसर्गिक खनिजांचा त्यांच्या रंगावर परिणाम होतो.

डुनालिएला सलीना हा सूक्ष्मजीव नारंगी – लाल कॅरोटीनॉईड तयार करचतो. मीठात सक्रिय असणाऱ्या इतर प्रजाती अतिरिक्त रंगद्रव्य जोडतात. या साऱ्यामुळं एकत्रितरित्या गुलाबी रंग आणखी गडद होतो. इथं होणाऱ्या प्रचंड पावसामुळंसुद्धा या रचनेत बदल होतो. मात्र, पूरस्थितीनंतर या हृदयाचा आकार बदलतो हेसुद्धा तितकंच खरं.

अवकाशातून दिसलेला हा हृदयाचा आकार फक्त आखीवरेखीव नाही, तर त्या माध्यमातून या पृथ्वीबद्दलसुद्धा बरीच माहिती मिळते. या आकासारसह या रंगातून तिथं असणाऱ्या सूक्ष्मजीवांची दुनिया, खनिजसंपत्ती आणि हवामानाकडे लक्ष वेधते. जमिनीपासून कैक किमी दूर अवकाशातील निरीक्षणाच्या माध्यमातून टीपण्यात आलेलं हे दृश्य तुम्हाला कसं वाटलं?

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

