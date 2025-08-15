मंगळावर जीवसृष्टी शोधणाऱ्या रोव्हरला सापडलं हेल्मेट? अवकाशातून आलेल्या फोटोंवर संशोधकांचाही विश्वास बसेना

NASA on Mars : अवकाशाशी संबंधित अनेक अशी रहस्य आहेत, ज्यांचा आजवर उलगडा झालेला नाही. अशा कैक रहस्यांवर जगभरातील विविध देशांच्या अवकाश संशोधन संस्था काम करत असून, यामध्ये भरीव योगदान दिलं आहे ते म्हणजे अमेरिकेच्या NASA या संस्थेनं.
अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्था नासानं नुकतेच त्यांच्या पर्सिवरेंस रोव्हरच्या माध्यमातून मंगळाची काही अशी दृश्य टीपली आहेत, ज्यांमध्ये मंगळ ग्रह कधीही पाहिला नव्हता इतक्या जवळून पाहण्याची संधीच मिळत आहे. पर्सिवरेंस रोव्हरनं टीपलेला हा 360 अंशांचा पॅनोरॅमिक व्ह्यू असणारा फोटो पाहताना प्रथमदर्शनी हे पृथ्वीवरीलच एखाद्या वाळवंटीय भागातील दृश्य असल्याचं स्पष्ट होत आहे. प्रत्यक्षात मात्र तो मंगळ ग्रह आहे हे मात्र विसरून चालणार नाही.
नासाच्या पर्सिवरेंस रोव्हरनं 5 ऑगस्ट रोजी मंगळावरील एका साधारण ज्वालामुखीसारख्या आकाराच्या पर्वताचाही फोटो शेअर केला. जिथं व्यवस्थित पाहिलं असता एक हेल्मेटसारखी आकृतीसुद्धा दिसत आहे. मंगळावरील जीवसृष्टीच्या शोधात असणाऱ्या या रोव्हरनं टीपलेल्या कमाल फोटोमुळं संशोधकांना पृथ्वीपासून कैक मैल दूर असणाऱ्या या ग्रहाचं एक वेगळंच रुप या फोटोमुळं पाहायला मिलत आहे.
अंतराळविषयक माहिती पुरवणाऱ्या एका संकेतस्थळाच्या माहितीनुसार मंगळावर सापडलेलं आणि काहीशी हेल्मेटच्या आकारंच भासणारं हे डोंगर या ग्रहावरील पर्यावरणीय इतिहासात डोकावण्याची संधी देईल. नासाच्या माहितीनुसार रोव्हरनं हा फोटो 'लेफ्ट मास्टकॅम जेड कॅमेरा'चा वापर करत टीपला. संशोधकांच्या मते या डोंगराचा अनपेक्षित आकार तेथील रासायनिक बदल, खनिक अवक्षेपण किंवा ज्वालामुखीय स्फोटांमुळं झालेला असू शकतो.
दरम्यान या डोंगरावर पूर्ण वर्तुळाकार स्वरुपात आढळणाऱ्या कणांची उत्पत्ती नेमकी कशी झाली याबाबत मात्र शास्त्रज्ञांमध्ये दुमत पाहायला मिळत आहे. नासाच्या जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरीमध्ये पर्सिवेरेंस टीमचे प्रवक्ता डेविड एगल यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना साधारण हेल्मेटच्या आकारासम तयार झालेली ही वस्तू स्फेर्यूल्सपासून आकारास आली असून, त्याचं नाव हॉर्नफ्लाया असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
नासाच्या या रोव्हरनं मंगळावर 'सेंट पॉल्स बे' नावाचा एक 'फ्लोट रॉक'सुद्धा पाठवला होता. 2030 पर्यंत नासा 'मार्स सँपल रिटर्न मिशन'अंतर्गत मंगळावरील हे नमुने पृथ्वीवर आणण्याच्या विचारात असून तोपर्यंत या ग्रहावरील आणखी कोणती माहिती जगासमोर येते हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.
The Curiosity rover is officially a teenager
Over the past 13 years, it’s driven over 20 miles, drilled dozens of samples, and sent back a decade of discoveries from the Red Planet. Help us wish our curious explorer a happy 13th landiversary! pic.twitter.com/gmqwFQS2tX
— NASA JPL (@NASAJPL) August 5, 2025
A few interesting sights here:
- The abrasion patch made by the rover is 2 inches (5 centimeters) wide
- These tracks are about 300 feet (90 meters) away
- This peak is 40 miles (65 kilometers) away!https://t.co/yler3uvX00 https://t.co/fz44XK3QsI pic.twitter.com/hgy2v892EY
— NASA Mars (@NASAMars) August 6, 2025
नासाच्या पर्सिव्हरन्स रोव्हरने मंगळावरील कोणत्या खास गोष्टींचा फोटो काढला?
नासाच्या पर्सिव्हरन्स रोव्हरने 5 ऑगस्ट 2025 रोजी मंगळावरील 360 अंशांचा पॅनोरॅमिक फोटो आणि हेल्मेटच्या आकाराचा डोंगर (हॉर्नफ्लाया) यांचे फोटो काढले.
स्फेर्यूल्स म्हणजे काय?
स्फेर्यूल्स हे छोटे, गोलाकार खनिज कण असतात, जे मंगळाच्या पृष्ठभागावर रासायनिक प्रक्रिया, ज्वालामुखीय क्रिया किंवा पाण्याच्या उपस्थितीमुळे तयार होतात. या कणांचा अभ्यास मंगळावरील भूतकालीन पाणी आणि जीवसृष्टीच्या शक्यतेबाबत माहिती देऊ शकतो.
पर्सिव्हरन्स रोव्हरचे मंगळावरील उद्दिष्ट काय आहे?
पर्सिव्हरन्स रोव्हरचे मुख्य उद्दिष्ट मंगळावरील जीवसृष्टीच्या खुणा शोधणे आणि भूवैज्ञानिक माहिती गोळा करणे आहे. याशिवाय, तो मंगळावरील खडक आणि मातीचे नमुने गोळा करत आहे, जे मार्स सँपल रिटर्न मिशन अंतर्गत 2030 पर्यंत पृथ्वीवर आणले जाणार आहेत.