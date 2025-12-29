English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • अंतराळातील राक्षस म्हणजे हा थरथरणारा तारा; ब्लॅक होलजवळ दडलेलं ते रहस्य अखेर जगासमोर...

अंतराळातील राक्षस म्हणजे 'हा' थरथरणारा तारा; ब्लॅक होलजवळ दडलेलं 'ते' रहस्य अखेर जगासमोर...

Silent Black Hole Red Giant: हे निव्वळ अनाकलनीय... नासाच्या नव्या संशोधनातून समोर आलेले संदर्भ भुवया उंचावणारे अन् धडकी भरवणारे....   

सायली पाटील | Updated: Dec 29, 2025, 01:44 PM IST
अंतराळातील राक्षस म्हणजे 'हा' थरथरणारा तारा; ब्लॅक होलजवळ दडलेलं 'ते' रहस्य अखेर जगासमोर...
space news Nasa gaia bh2 silent black hole red giant starquake discovery read details

Space Silent Black Hole Red Giant: अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्था नासाकडून सातत्यानं काही महत्त्वाच्या संशोधनांसंदर्भातील निरीक्षणं अहवालांच्या माध्यमातून प्रसिद्ध करण्यात येतात. अशीच अतिशय महत्त्वाची माहिती नासानं पुन्हा एकदा जगासमोर आणली आहे. NASA च्या TESS नावाच्या उपग्रहानं ही महत्त्वाची माहिती टीपत नव्या संशोधनानं अनेकांचेच डोळे विस्फारले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

उपलब्ध माहितीनुसार नासानं टीपलेला हा लाल रंगाचा तारा Gaia BH2 नावाच्या विश्वाचा एक भाग असून, तो सर्वप्रथम 2023 मध्ये युरोपीय अवकाश संशोधन संस्थेनं शोधला होता. Gaia मोहिमेदरम्यान या ताऱ्याचा उलगडा झाला होता. Gaia BH2 हे एक अजब विश्व असून, हा एक डॉरमेंच ब्लॅकहोल आहे, जो सध्यातरी आजुबाजूच्या ताऱ्याकडून कोणतीही गोष्ट स्वर:कडे आकर्षित करत नाहीये. ज्यामुळं या रचनेतून एक्स-रेसारखी वेगवान किरणंही उत्सर्जित होत नाहीयेत. 

संशोधकांच्या निरीक्षणानुसार लाल रंगाचा हा तारा त्याच्या उर्जेमध्ये चढ- उतार करताना दिसत असून त्याचा प्रकाशही कमीजास्त होत आहे, या स्थितीला शास्त्रीय भाषेत स्टारक्वेक असं म्हटलं जातं. ज्याप्रमाणे पृथ्वीवर भूकंप होतात, त्याचप्रमाणे स्टारक्वेकमुळं ताऱ्यांच्या अंतर्गत भागातील हालचाली लक्षात येतात. हवाई विश्वविद्यालयातील इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमीच्या संशोधकांनी या कंपनांच्या मदतीनं ताऱ्यांच्या अंतर्गत भागाचं अध्ययन केलं. 

या ताऱ्याचं वय जवळपास 5 अब्ज वर्षे

या ताऱ्यांमध्ये वजनानं अधिक घटकांचं प्रमाण मोठं असून, असे घटक अनेक जुन्या ताऱ्यांमध्ये आढळतात. ज्यामुळं प्रारंभी हा तारा फार जुना असेल असा निष्कर्ष लावला गेला. मात्र स्ट्रारक्वेकनं हा समज मोडित काढला. संशोधकांच्या मते या ताऱ्याचं वय जवळपास 5 अब्ज वर्षे इतकं असून, ब्रह्मांडाच्या तुलनेत हे वय फारसं नाही. लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे हा तारा अतिशय वेगानं फिरत तो 398 दिवसांत एक फेरी पूर्ण करतो. लाल विशाल ताऱ्यांसाठी ही गती असामान्य असून, संशोधकांच्या मते हा वेग ताऱ्याला आपोआप मिळालेला नाही. हा तारा सुरुवातीच्या कालखंडात कोणा एका दुसऱ्या ताऱ्यावर आदळून त्याच्याशी एकरुप झाल्यानं हा वेग वाढलेला असू शकतो. ताऱ्याची वैशिष्ट्य 

ताऱ्याची वैशिष्ट्य पाहता संशोधकांनी त्याची तुलना एका Gaia BH3 नावाच्या शांत ब्लॅक होलशी केली, जिथं ताऱ्यांमध्ये कोणतीही कंपनं आढळली नाहीत. दरम्यान या राक्षसी ताऱ्यासंदर्भात आता संशोधक अधिक माहिती मिळवण्याच्या प्रयत्नांत असून, त्यातून कोणता उलगडा होणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Gaia BH2 black holered giant starquakessilent black hole discoveryNASA TESS missionstrange star behavior

इतर बातम्या

सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमध्ये 'या' क्रिकेटर्सचं होणार...

स्पोर्ट्स