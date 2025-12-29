अंतराळातील राक्षस म्हणजे 'हा' थरथरणारा तारा; ब्लॅक होलजवळ दडलेलं 'ते' रहस्य अखेर जगासमोर...

Space Silent Black Hole Red Giant: अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्था नासाकडून सातत्यानं काही महत्त्वाच्या संशोधनांसंदर्भातील निरीक्षणं अहवालांच्या माध्यमातून प्रसिद्ध करण्यात येतात. अशीच अतिशय महत्त्वाची माहिती नासानं पुन्हा एकदा जगासमोर आणली आहे. NASA च्या TESS नावाच्या उपग्रहानं ही महत्त्वाची माहिती टीपत नव्या संशोधनानं अनेकांचेच डोळे विस्फारले आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार नासानं टीपलेला हा लाल रंगाचा तारा Gaia BH2 नावाच्या विश्वाचा एक भाग असून, तो सर्वप्रथम 2023 मध्ये युरोपीय अवकाश संशोधन संस्थेनं शोधला होता. Gaia मोहिमेदरम्यान या ताऱ्याचा उलगडा झाला होता. Gaia BH2 हे एक अजब विश्व असून, हा एक डॉरमेंच ब्लॅकहोल आहे, जो सध्यातरी आजुबाजूच्या ताऱ्याकडून कोणतीही गोष्ट स्वर:कडे आकर्षित करत नाहीये. ज्यामुळं या रचनेतून एक्स-रेसारखी वेगवान किरणंही उत्सर्जित होत नाहीयेत.
संशोधकांच्या निरीक्षणानुसार लाल रंगाचा हा तारा त्याच्या उर्जेमध्ये चढ- उतार करताना दिसत असून त्याचा प्रकाशही कमीजास्त होत आहे, या स्थितीला शास्त्रीय भाषेत स्टारक्वेक असं म्हटलं जातं. ज्याप्रमाणे पृथ्वीवर भूकंप होतात, त्याचप्रमाणे स्टारक्वेकमुळं ताऱ्यांच्या अंतर्गत भागातील हालचाली लक्षात येतात. हवाई विश्वविद्यालयातील इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमीच्या संशोधकांनी या कंपनांच्या मदतीनं ताऱ्यांच्या अंतर्गत भागाचं अध्ययन केलं.
या ताऱ्यांमध्ये वजनानं अधिक घटकांचं प्रमाण मोठं असून, असे घटक अनेक जुन्या ताऱ्यांमध्ये आढळतात. ज्यामुळं प्रारंभी हा तारा फार जुना असेल असा निष्कर्ष लावला गेला. मात्र स्ट्रारक्वेकनं हा समज मोडित काढला. संशोधकांच्या मते या ताऱ्याचं वय जवळपास 5 अब्ज वर्षे इतकं असून, ब्रह्मांडाच्या तुलनेत हे वय फारसं नाही. लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे हा तारा अतिशय वेगानं फिरत तो 398 दिवसांत एक फेरी पूर्ण करतो. लाल विशाल ताऱ्यांसाठी ही गती असामान्य असून, संशोधकांच्या मते हा वेग ताऱ्याला आपोआप मिळालेला नाही. हा तारा सुरुवातीच्या कालखंडात कोणा एका दुसऱ्या ताऱ्यावर आदळून त्याच्याशी एकरुप झाल्यानं हा वेग वाढलेला असू शकतो. ताऱ्याची वैशिष्ट्य
ताऱ्याची वैशिष्ट्य पाहता संशोधकांनी त्याची तुलना एका Gaia BH3 नावाच्या शांत ब्लॅक होलशी केली, जिथं ताऱ्यांमध्ये कोणतीही कंपनं आढळली नाहीत. दरम्यान या राक्षसी ताऱ्यासंदर्भात आता संशोधक अधिक माहिती मिळवण्याच्या प्रयत्नांत असून, त्यातून कोणता उलगडा होणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.