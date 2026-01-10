पृथ्वीपासून 88 किमी उंचावर NASA ला अंतराळातून काय दिसलं? पृथ्वीवर त्राहिमाम पाहून संशोधकही हादरलेले

NASA Space News : ISS अर्थात 'इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन'वर सक्रिय असणाऱ्या आणि सातत्यानं पृथ्वीसह अवकाशात घडणाऱ्या घडामोडींवर लक्ष ठेवणाऱ्या NASA नं आणखी एकदा सर्वांना हैराण करणारी माहिती दिली आहे. ज्यामध्ये पृथ्वीवर येणारं वादळ किंवा तत्सम वातावरणीय स्थितीचा फक्त भूपृष्ठावरच नाही तर थेट अंतराळातही परिणाम होत असल्याची माहिती अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्था 'नासा'नं जारी केली आहे.
सप्टेंबर 2024 मध्ये फ्लोरिडावर 'हेलेन' नावाचं चक्रीवादळ धडकलं होतं. ज्यामुळं तयाक झालेल्या या परिस्थितीची दाहकता अंतराळातूनही दिसली ज्यामध्ये या वादळामुळं आकाशात 88 किमी उंचीपर्यंत विचित्र लाटावजा कंपनं तयार झाली. प्रत्यक्ष भूपृष्ठावरून जे पाहता आलं नाही, ती भयावह दृश्य नासाच्या अवकाशातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या कॅमेराच्या मदतीनं टीपण्यात आली. नासानं मेसोस्फीयरमध्ये या लाटा टीपण्यात आल्या.
मेसोस्फीयरमध्ये हा आभाळातात असणारा तिसरा असा थर आहे जो प्रत्यक्षात जमिनीपासून 50 ते 85 किमी दूरपर्यंत विस्तारलेला आहे. ज्यामुळं आता हवामानात होणारे बदल फक्त पृथ्वीवरी भूपृष्ठालाच नव्हे, तर संपूर्ण वातावरणाच्या थरातही परिणाम करून जातात हे स्पष्ट होत आहे.
फ्लोरिडात जेव्हा हेलेन चक्रीवादळ धडकलं होतं तेव्हा अंतराळात नासाच्या एका खास कॅमेरानं हवेत दिसणाऱ्या अजस्त्र लाटा टीपल्या होत्या. पाण्यात दगड टाकल्यास ज्याप्रमाणे लाटांसारखी रचना तयार होते, तरंग निर्माण होतात अगदी तशीच रचना इथं दिसली होती. नासानं 2023 मध्ये ISS बाहेर एक अशी यंत्रणा बसवली होती, ज्याला AWE असं म्हटलं गेलं. आभाळात अतिशय उंचीवर विविध वायूंमधून निघणारी एक हलकी लकाकी टीपणं आणि त्यावर लक्ष ठेवण्याचं काम ही यंत्रणा करते.
सदर दृश्य संशोधकांनाही घाबरवणारी होती. मात्र नासानं त्याबाबतच स्पष्टीकरण देत पृथ्वीवर आलेलं वादळ इतकं भयंकर होतं, की त्यातून एक नवी उर्जा निर्माण झाली आणि तिथपर्यंत पोहोचली जिथं पृथ्वीच्या सीमा संपून अंतराळाचं विश्व सुरू होतं. या लाटा फक्त वादळप्रभावित क्षेत्रापुरताच सिमीत राहिल्या नसून पश्चिमेला पुढे सरकू लागल्या होत्या. ज्यामुळं वादळाचा तडाखा प्रत्यक्षा एका विस्तीर्ण क्षेत्रावर पडल्यातंही स्पष्ट झालं.