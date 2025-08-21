अवकाशातील दुसरा चंद्र कोणत्या ग्रहाभोवती घिरट्या घलतोय? NASA नं Video आणला समोर

New Moon Discovered by NASA : इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन (ISS) असो किंवा नासाचं म्हणजेच अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्थेचं मुख्यालय असो. अवकाशातील प्रत्येक बारकावे, प्रत्येत हालचालींवर लक्ष ठेवत या विश्वासंदर्भातील काही अद्वितीय संदर्भ आणि प्रात्यक्षिकं, घटनाक्रम या संस्थेनं जगासमोर आणलं आहे. अवकाश संशोधनाशी संबंधित बरीच माहिती नासाच्या विविध मोहमांच्या माध्यमातून आतापर्यंत पाहायला मिळाली आहे. याच नासाच्या जेम्स वेब नावाच्या दुर्बिणीनं आणखी एक कमाल करत अद्भूत नजारा सर्वांसमोर आणला.
(SwRI) ‘साऊथवेस्ट रिसर्स्च इन्स्टीट्यूट’च्या नेतृत्त्वाखालील संशोधकांच्या एका चमूनं नुकतंच युरेनस या ग्रहाभोवती परिभ्रमण करत असल्याची बाब हेरली होती. ज्यामुळं या ग्रहाला असणाऱ्या निनावी उपग्रहांची संख्या 29 वर पोहोचली होती. फेब्रुवारी महिन्यात यासंदर्भातील पहिलं निरीक्षण समोर आलं.
सदर मोहिमेतील वरिष्ठ संशोधक Maryame El Moutamid यांच्या माहितीनुसार अवकाळात साधारण 10-40 मिनिटांच्या लाँग एक्स्पोजर फोटोंची ही शृंखला Near-Infrared Camera (NIRCam)नं टीपण्यात आी होती. हा मुळात एक लहानसा चंद्र असला तरीही हे संशोधन मात्र अतिशय मह्त्वाचं असून ही बाब नासाच्या वॉयजर 2नंसुग्धा 40 वर्षांपूर्वीच्या उड्डाणादरम्यान हा चंद्र हेरला नव्हता. त्यामुळं हा ‘दुसरा चंद्र’ सध्या अनेकांच्याच आकर्षणाचा मुद्दा ठरत आहे.
नव्यानं टीपण्यात आलेल्या या चंद्राचा व्यास साधारण 6 मैल किंवा 10 किमी इतका आहे. त्याच्या इतक्या लहान आकारामुळंच वॉयजर 2 किंवा इतर दुर्बिणींना या चंद्र कधी हेरता आला नाही.
शास्त्रज्ञांच्या माहितीनुसार युरेनसइतके लहान चंद्र इतर कोणत्याही ग्रहाला नाहीत. या भोवती असणाऱ्या कड्यांमधील नातं एका गडद इतिहासाकडे लक्ष वेधतं. सध्या संशोधनातून समोर आलेला चंद्र हा यापूर्वी सापडलेल्या चंद्रांहून फिका आणि लहान असून, त्यासंदर्भातील कैक गोष्टींचा खुलासा अद्यापही झालेला नाही.
युरेनसच्या केंद्रापासून हा ग्रह 35000 मैलांवर असून, त्याला अद्यापही कोणतंही अधिकृत नाव देण्यात आलेलं नाही. या चंद्राला International Astronomical Union (IAU) कडून नाव दिलं जाणार आहे. थोडक्यात जेम्स वेब दुर्बिणीनं पुन्हा एकदा सौरमालेबाहेरच्या एका अशा गोष्टीची झलक टीपली आहे, जी आतापर्यंत अवकाश क्षेत्रात कोणत्याच यानाला किंवा दुर्बिणीला शक्य झाली नव्हती. त्यामुळं हे संशोधन नक्कीच रंजक आणि महत्त्वाचं आहे यात दुमत नाही.
