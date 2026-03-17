  • धगधगत्या लाव्हारसाचा महासागर अन् वितळणारा ग्रह; अवकाशातील अविश्वसनीय वास्तव संशोधकांच्या हाती

धगधगत्या लाव्हारसाचा महासागर अन् वितळणारा ग्रह; अवकाशातील अविश्वसनीय वास्तव संशोधकांच्या हाती

Space News : पृथ्वीपासून किती दूर आहे हा ग्रह? या ग्रहाचा पृष्ठभाग उपस्थित करत आहे असंख्य प्रश्न. जगातील सर्वात मोठ्या आणि सक्षम दुर्बिणीनं सोपं केलं संशोधकांचं काम. असा ग्रह शोधला, ज्यानं दिली संशोधनाला नवी दिशा.   

सायली पाटील | Updated: Mar 17, 2026, 02:49 PM IST
धगधगत्या लाव्हारसाचा महासागर अन् वितळणारा ग्रह; अवकाशातील अविश्वसनीय वास्तव संशोधकांच्या हाती
Space News : अवकाशातील प्रत्येक लहानमोठ्या घडामोडीवर खगोलशास्त्रज्ञांचं लक्ष असतानाच त्याच्या संबंधित अनेक नवनवीन संशोधनांवर ही मंडळी सातत्यानं काम करत असतानाच आता एका अशा ग्रहाबाबतची माहिती समोर आली आहे, जो चक्क वितळत आहे. या ग्रहाची गणती संशोधकांनी 'लिक्विड प्लॅनेट'मध्ये केली असून, त्याचा संपूर्ण पृष्ठभाग जणू एखाद्या लाव्हारसाच्या महासागराइतका तप्त आहे. 

प्राथमिक निरीक्षणांनुसार या ग्रहाचं तापमान 1900 अंश सेल्सिअसच्या नजीक असून, ग्रहाच्या वातावरणात इतके भीषण वायू आहेत, की त्यांची दुर्गंधी सडलेल्या अंड्याप्रमाणं असू शकते. पृथ्वीपासून हा ग्रह जवळपास 35 प्रकाशवर्षे दूर असून, त्याला L 98-59 d असं नाव देण्यात आलं आहे. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (james Webb Space Telescope) या प्रचंड बारकावे टीपण्याची क्षमता असणाऱ्या दुर्बिणीतून हा ग्रह टीपण्यात आला आहे. 

आकारमानाविषयी सांगावं तर, हा ग्रह आकार आणि द्रव्यमानाच्या बाबतीत पृथ्वीपेक्षा थोडा मोठा आहे. या ग्रहाचा आकार पृथ्वीपेक्षा 1.63 पटींनी मोठा आणि त्याचं द्रव्यमान 1.64 पटींनी अधिक असल्याचं सांगण्यात येतं. 

खरंच हा ग्रह म्हणजे लाव्हारसाचा महासागर? 

Harrison Nicholls यांच्या मते हा ग्रह एखाद्या मोलासेस अर्थात घन द्रव्यासारखा असून त्याचा पृष्ठ आणि अंतर्गत भाग वितळलेल्या सिलिकेटपासून तयार झाला आहे. ज्यामुळं हा ग्रह एखाद्या लाव्हारसाच्या महासागरासारखाच भासतो. या ग्रहावर आजुबाजूच्या ग्रहांचा इतका प्रभाव पडतो की, तिथं असणाऱ्या लाव्हारसाच्या महासागरावर लाटाही उसळतात. L 98-59 d ग्रहावर हायड्रोजनचं प्रमाण अधिक असल्यानं तिथं सडलेल्या अंड्यांसारखी दुर्गंधी येऊ शकते असं संशोधकांचं म्हणणं. 

हा ग्रह अशाच अवस्थेत राहणार? 

सहसा ग्रह त्यांच्या उत्पत्तीसमयी अशा स्थितीत असतात. मात्र, त्यानंतर त्यांचं तापमान हळुहळू कमी होत जातं. पृथ्वीसुद्धा यास अपवाद नाही. मात्र L 98-59 d ग्रह अद्यापही वितळलेल्या स्थितीतच असून, हरितवायू परिणाम आणि शेजारी ग्रहांकडून मिळणाऱ्या टायडल हिटींगमुळं ही स्थिती टीकून असल्याचं म्हटलं जातं. जिथं या ग्रहाचा जाड आणि तप्त वातावरणाचा थर उष्णता बाहेर पडण्यास मज्जाव करतं. संशोधकांच्या अध्ययनानुसार या ग्रहावर जीवसृष्टीचं अस्तित्वं शक्यच नाही. मात्र, या ग्रहाच्या सद्यस्थितीमुळं इतर ग्रहांमधील विविधता लक्षात घेण्यासाठी संशोधकांना मदत झाली असून, जे ग्रह सुरुवातीला पाण्यानं भरललेले असल्याचा दावा केला जातो, ते प्रत्यक्षात लाव्हारसाचे ग्रह असावेत असाही सिद्धांत पुढे येतो. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

