धगधगत्या लाव्हारसाचा महासागर अन् वितळणारा ग्रह; अवकाशातील अविश्वसनीय वास्तव संशोधकांच्या हाती

Space News : अवकाशातील प्रत्येक लहानमोठ्या घडामोडीवर खगोलशास्त्रज्ञांचं लक्ष असतानाच त्याच्या संबंधित अनेक नवनवीन संशोधनांवर ही मंडळी सातत्यानं काम करत असतानाच आता एका अशा ग्रहाबाबतची माहिती समोर आली आहे, जो चक्क वितळत आहे. या ग्रहाची गणती संशोधकांनी 'लिक्विड प्लॅनेट'मध्ये केली असून, त्याचा संपूर्ण पृष्ठभाग जणू एखाद्या लाव्हारसाच्या महासागराइतका तप्त आहे.
प्राथमिक निरीक्षणांनुसार या ग्रहाचं तापमान 1900 अंश सेल्सिअसच्या नजीक असून, ग्रहाच्या वातावरणात इतके भीषण वायू आहेत, की त्यांची दुर्गंधी सडलेल्या अंड्याप्रमाणं असू शकते. पृथ्वीपासून हा ग्रह जवळपास 35 प्रकाशवर्षे दूर असून, त्याला L 98-59 d असं नाव देण्यात आलं आहे. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (james Webb Space Telescope) या प्रचंड बारकावे टीपण्याची क्षमता असणाऱ्या दुर्बिणीतून हा ग्रह टीपण्यात आला आहे.
आकारमानाविषयी सांगावं तर, हा ग्रह आकार आणि द्रव्यमानाच्या बाबतीत पृथ्वीपेक्षा थोडा मोठा आहे. या ग्रहाचा आकार पृथ्वीपेक्षा 1.63 पटींनी मोठा आणि त्याचं द्रव्यमान 1.64 पटींनी अधिक असल्याचं सांगण्यात येतं.
Harrison Nicholls यांच्या मते हा ग्रह एखाद्या मोलासेस अर्थात घन द्रव्यासारखा असून त्याचा पृष्ठ आणि अंतर्गत भाग वितळलेल्या सिलिकेटपासून तयार झाला आहे. ज्यामुळं हा ग्रह एखाद्या लाव्हारसाच्या महासागरासारखाच भासतो. या ग्रहावर आजुबाजूच्या ग्रहांचा इतका प्रभाव पडतो की, तिथं असणाऱ्या लाव्हारसाच्या महासागरावर लाटाही उसळतात. L 98-59 d ग्रहावर हायड्रोजनचं प्रमाण अधिक असल्यानं तिथं सडलेल्या अंड्यांसारखी दुर्गंधी येऊ शकते असं संशोधकांचं म्हणणं.
सहसा ग्रह त्यांच्या उत्पत्तीसमयी अशा स्थितीत असतात. मात्र, त्यानंतर त्यांचं तापमान हळुहळू कमी होत जातं. पृथ्वीसुद्धा यास अपवाद नाही. मात्र L 98-59 d ग्रह अद्यापही वितळलेल्या स्थितीतच असून, हरितवायू परिणाम आणि शेजारी ग्रहांकडून मिळणाऱ्या टायडल हिटींगमुळं ही स्थिती टीकून असल्याचं म्हटलं जातं. जिथं या ग्रहाचा जाड आणि तप्त वातावरणाचा थर उष्णता बाहेर पडण्यास मज्जाव करतं. संशोधकांच्या अध्ययनानुसार या ग्रहावर जीवसृष्टीचं अस्तित्वं शक्यच नाही. मात्र, या ग्रहाच्या सद्यस्थितीमुळं इतर ग्रहांमधील विविधता लक्षात घेण्यासाठी संशोधकांना मदत झाली असून, जे ग्रह सुरुवातीला पाण्यानं भरललेले असल्याचा दावा केला जातो, ते प्रत्यक्षात लाव्हारसाचे ग्रह असावेत असाही सिद्धांत पुढे येतो.