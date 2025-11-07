एका दिवसाचा पगार ₹23000000000; अफाट संपत्तीसह Elon Musk विश्वातील श्रीमंत व्यक्ती; आकडा वाचून दाखवा तर मानलं!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Elon Musk: टेस्लाचे सीईओ आणि जगातील श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत नाव येणारे एलॉन मस्क दिवसभराचा पगार किती घेतात माहितीये? तर्क लावूनही नाही सांगता येणार हा आकडा... गुगलही देतंय गुंतागुंतीचं उत्तर...   

सायली पाटील | Updated: Nov 7, 2025, 08:53 AM IST
Elon Musk Salary: स्पेसएक्स (SpaceX) आणि टेस्ला (Tesla) अशा विश्वविख्यात कंपन्यांमध्ये मोठी भागिदारी असणाऱ्या आणि जगाली धनाढ्य व्यक्तींपैकी एक ठरलेल्या एलॉन मस्क यांनी आता एक मोठा विक्रम मोडित काढण्याच्या दिशेनं वाटचाल सुरू केली आहे. जागतिक स्तरावर अर्थ आणि व्यवसाय क्षेत्रामध्ये चर्चेत असणाऱ्या वृत्तांनुसार जगातील पहिसे ट्रिलियनेयर होण्यासाठीची मस्क यांची वाट आता मोकळी झाली असून, त्यांच्या संपत्तीपुढं सारंकाही ठेंगणं दिसू लागलं आहे. 

मस्क यांच्या कंपनीतील शेअरहोल्डरकडून त्यांच्या गडगंज Salary Package साठीची तयारी दाखवण्यात आली असून, येत्या काळात टेस्ला (Tesla) कंपनीकडून अपेक्षित लक्ष्यपूर्ती झाल्यास मस्क यांची एकूण संपत्ती 1 ट्रिलियन डॉलर (म्हणजेच साधारण 83 लाख कोटी रुपये) इतक्या प्रचंड मोठ्या टप्प्यावर पोहोचू शकते अशी माहिती CNN नं प्रसिद्ध केली आहे.

Teslaच्या बैठकीत झाला अतीव महत्त्वाचा निर्णय... 

टेस्ला (Tesla) च्या वार्षिक शेअरहोल्डर बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार 75 टक्क्यांहून अधिक भागिदार आणि गुंतवणुकदारांनी मस्क यांच्या पगारात वाढ करण्याच्या प्रस्तावावर सकारात्मक पक्षात मत नोंदवलं आहे. ज्या क्षणी या बैठकीतील अंतिम टप्पा आला तेव्हा याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आणि टाळ्यांच्या कडकडाटात सर्वांनीच मस्क यांचं अभिनंदन केलं. मस्क यांनीसुद्धा भागिदारांच्या या निर्णयाचं स्वागत करत त्यांचे आभार मानले. 

खरंच मस्क यांना इतका प्रचंड पगार मिळतो? 

मस्क यांच्या पगाराचा आकडा मोठा दिसत असला तरीही प्रत्यक्षात मात्र त्यांना शब्दश: पगार मिळत नाही. तर, त्यांची संपूर्ण कमाई शेअरच्या माध्यमातून होते. दरम्यान नव्या आखणीनुसार पुढील दशकभराच्या काळात, अर्थात साधारण 10 वर्षांच्या काळात मस्क यांना 423.7 मिलियन (42.37 कोटी) शेअर मिळू शकतात. टेस्लाच्या मार्केट वॅल्यूचा विचार केल्यास हा आकडा 8.5 ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचला तर, या शेअरचीच किंमत होईल 1 ट्रिलियन डॉलर. हा आकडा गाठण्यासाठी टेस्लाच्या शेअरमध्ये 466 टक्क्यांची उसळी अपेक्षित आले. 

हेसुद्धा वाचा : फुटबॉलच्या मैदानाहून मोठं काहीतरी पृथ्वीवर विजेच्या वेगानं कोसळणार; NASA नं केलीय तयारी... उरलाय फक्त 'इतका' काळ

 

हे गणित सोपं करून पाहिल्यास, मस्क यांना या पॅकेजमधून सर्व 12 भाग मिळाल्यास त्यांचा वर्षभराता पगार 275 मिलियन डॉलर म्हणजेच 2300 कोटी दर दिवशी इतका होतो. टेस्लाच्या व्यवस्थापकीय मंडळाच्या माहितीनुसार यापूर्वीच असा इशारा देण्यात आला होता की, हा प्रस्ताव नाकारल्यास मस्क कंपनीतीच पदावरून पायऊतार होण्याचा निर्णय घेतील. सीईओपदी कायम राहण्यासाठी मस्क यांनी अधिक नियंत्रण अधिका आणि विश्वासार्हतेची मागणी केली होती. त्यांच्या या मागण्या प्रस्तावात मंजूर झाल्या असून, आता कंपनी ठरली रक्कम देण्यात यशस्वी ठरते का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

होय, जागतिक वृत्तांनुसार एलॉन मस्क जगातील पहिले ट्रिलियनेयर होण्यासाठीची वाट मोकळी झाली आहे. टेस्ला कंपनीच्या अपेक्षित लक्ष्यपूर्ती झाल्यास त्यांची एकूण संपत्ती 1 ट्रिलियन डॉलर (साधारण 83 लाख कोटी रुपये) इतकी होऊ शकते.

टेस्लाच्या वार्षिक शेअरहोल्डर बैठकीत 75 टक्क्यांहून अधिक भागिदार आणि गुंतवणुकदारांनी मस्क यांच्या पगारात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

मस्क यांना प्रत्यक्षात रोख पगार मिळत नाही, तर त्यांची कमाई पूर्णपणे शेअरच्या माध्यमातून होते. नव्या पॅकेजनुसार पुढील 10 वर्षांत त्यांना 423.7 मिलियन (42.37 कोटी) शेअर मिळू शकतात.

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

