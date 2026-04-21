वर्षाला 8000000000 कमाई, कोण आहे ही महिला जिचा पगार बॉस एलन मस्कपेक्षा सर्वाधिक

SpaceX President Gwynne Shotwell Salary : जगात असो किंवा भारतात सर्वाधिक श्रीमंत लोक कोण आहेत, याबद्दल कायम चर्चा होत असते. या श्रीमंत लोक दिवसाला, वर्षाला किती कमाई करतात. त्यांचा पगार किती याबद्दल लोकांना कायम जाणून घ्यायचं असतं. जगातील सर्वात श्रीमंताच्या यादीत इलॉन मस्क याचं नाव येतं. पण तुम्हाला माहितीय का इलॉन मस्कच्या कंपनीतील एका महिलेचा पगार हा मस्क यांच्यापेक्षा जास्त आहे. सध्या या महिलेच्या वार्षिक कमाईची जोरदार चर्चा सुरु आहे. तुम्हालाही उत्सुकता असेल ना कोण आहे ही महिला जाणून घ्यायची.
या महिलेचे नाव ग्विन शॉटवेल आहे. या महिलेची वार्षिक कमाई 85.8 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे भारतीय चलनानुसार 800 कोटी एवढी आहे. एलॉन मस्क यांच्या मालकीच्या स्पेसएक्स कंपनीच्या ग्विन शॉटवेल या अध्यक्ष आहेत. तसंच त्या शॉटवेल या कंपनीच्या मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) आहेत. त्यांची वार्षिक कमाई पाहता त्यांचा समावेश अमेरिकेतली सर्वात श्रीमंत कार्यकारी अधिकाऱ्यांमध्ये होते. त्यांच्या पगार जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. त्यांचा पगार 1 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे भारतीय चलनानुसार अंदाजे ₹9.2 ते ₹9.4 कोटी एवढी होतो. पण त्यांच्या वार्षिक कमाईमध्ये पगाराव्यतिरिक्त कंपनीच्या स्टॉक ऑप्शन्स आणि पुरस्कारांमधून पैसे मिळाले आहेत. त्यांच्या या कमाईमुळे त्यांनी आपले बॉस एलॉन मस्कला मागे सोडलंय.