English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • वर्षाला 8000000000 कमाई, कोण आहे ही महिला जिचा पगार बॉस एलन मस्कपेक्षा सर्वाधिक

नेहा चौधरी | Updated: Apr 21, 2026, 03:47 PM IST
SpaceX President Gwynne Shotwell Salary : जगात असो किंवा भारतात सर्वाधिक श्रीमंत लोक कोण आहेत, याबद्दल कायम चर्चा होत असते.  या श्रीमंत लोक दिवसाला, वर्षाला किती कमाई करतात. त्यांचा पगार किती याबद्दल लोकांना कायम जाणून घ्यायचं असतं. जगातील सर्वात श्रीमंताच्या यादीत इलॉन मस्क याचं नाव येतं. पण तुम्हाला माहितीय का इलॉन मस्कच्या कंपनीतील एका महिलेचा पगार हा मस्क यांच्यापेक्षा जास्त आहे. सध्या या महिलेच्या वार्षिक कमाईची जोरदार चर्चा सुरु आहे. तुम्हालाही उत्सुकता असेल ना कोण आहे ही महिला जाणून घ्यायची. 

वर्षाला 8000000000 कमाई, कोण आहे ही महिला?

या महिलेचे नाव ग्विन शॉटवेल आहे. या महिलेची वार्षिक कमाई 85.8 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे भारतीय चलनानुसार 800 कोटी एवढी आहे. एलॉन मस्क यांच्या मालकीच्या स्पेसएक्स कंपनीच्या ग्विन शॉटवेल या अध्यक्ष आहेत. तसंच त्या शॉटवेल या कंपनीच्या मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) आहेत. त्यांची वार्षिक कमाई पाहता त्यांचा समावेश अमेरिकेतली सर्वात श्रीमंत कार्यकारी अधिकाऱ्यांमध्ये होते. त्यांच्या पगार जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. त्यांचा पगार 1 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे भारतीय चलनानुसार अंदाजे ₹9.2 ते ₹9.4 कोटी एवढी होतो. पण त्यांच्या वार्षिक कमाईमध्ये पगाराव्यतिरिक्त कंपनीच्या स्टॉक ऑप्शन्स आणि पुरस्कारांमधून पैसे मिळाले आहेत. त्यांच्या या कमाईमुळे त्यांनी आपले बॉस एलॉन मस्कला मागे सोडलंय. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Gwynne Shotwell SalarySpaceX PresidentElon Musk SalarySpaceX Gwynne ShotwellGwynne Shotwell

