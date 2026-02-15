English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • विश्व
  • वर घनदाट जंगल, खाली सोन्याचा महाप्रचंड साठा; खोदकाम न करता अशी शोधली 2000 वर्ष जुनी सोन्याची खाण! जाणून शॉक व्हाल

वर घनदाट जंगल, खाली सोन्याचा महाप्रचंड साठा; खोदकाम न करता अशी शोधली 2000 वर्ष जुनी सोन्याची खाण! जाणून शॉक व्हाल

संशोधकांनी खोदकाम न करता न करता 2000 वर्ष जुनी सोन्याची खाण शोधली आहे. घनदाट जंगलात जमिनीखाली ही खाण दडलेली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 15, 2026, 10:42 PM IST
2000 Year Old gold Mine : पृथ्वीच्या पोटात अनेत मौल्यवान धातूंचा खजिना दडलेला आहे. सर्वजण शोध घेत आहेत तो सोन्याच्या साठ्याचा. सोनं शोधण्यासाठी अनेक ठिकाणी जमीन पोखरली जात आहे. अशातच संशोधकांना 2000 वर्ष जुनी सोन्याची खाण सापडली आहे. घनदाट जंगलात जमिनीखाली दडलेली ही सोन्याची खाण खोदकाम न करता शोधण्यात आली आहे. 

संशोधकांना स्पेनमध्ये ही 2000 वर्षे जुनी एक मोठी सोन्याची खाण सापडली आहे. घनदाट अरण्यात जमिनीच्या आत दडलेली ही सोन्याची खाण  रोमन काळातील असल्याचा दावा केला जात आहे.  मांका विद्यापीठाच्या संशोधन पथकाने ही सोन्याची खाण शोधून काढली आहे.

ही सोन्याची खाण कशी सापडली?

डेली गॅलेक्सीमधील एका वृत्तानुसार, स्पेनमधील लिओन येथील एका घनदाट जंगलाखाली ही खाण सापडली. अरेया नदीच्या खोऱ्यात स्थित, ही जागा नवीनतम LiDAR ( प्रकाश शोध आणि रंगीत) तंत्रज्ञानाचा वापर करून शोधण्यात आली आहे.

हायटेक तंत्राचा वापर

LiDAR ( प्रकाश शोध आणि रंगसंगती) तंत्रज्ञानामुळे शास्त्रज्ञांना जमिनीचे नुकसान न करता जुन्या खाण पायाभूत सुविधांचे नकाशे तयार करता येतात. यामध्ये पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे स्कॅन करण्यासाठी विमानातून लेसर बीम पाठवले जातात.  लेसर डेटाचे विश्लेषण करून, संशोधकांना रोमन-निर्मित वाहिन्या आणि जलसाठ्यांचे एक जटिल नेटवर्क भौतिकरित्या उत्खनन न करता दृश्यमानतेच्या आधारे नकाशा तयार करण्यात आला. 

जवळच आहे सर्वात मोठी ओपन-कास्ट खाण 

जिथे ही सोन्याची खाण सापडली आहे जिथे जवळच रोमन साम्राज्यातील सर्वात मोठी ओपन-कास्ट सोन्याची खाण आहे. लास मेडुलासबद्दलच्या माहितीवर आधारित हा दावा केला जात आहे. नवीन ओळखली जाणारी जागा आग्नेय दिशेला आहे. ही जागा पूर्वी इतिहासकारांना ती अज्ञात होती.
"पारंपारिक हवाई छायाचित्रणाप्रमाणे, ही एअरबोर्न लेसर डिटेक्शन सिस्टीमच्या मदतीने झाडांनी व्यापलेल्या किंवा जास्त लागवडीखालील भागात कोणत्याही प्रकारचे खोदकाम न करता पुरातत्वीय अवशेष पाहता येतात. असे प्रकल्पात सहभागी असलेले भूगर्भशास्त्रज्ञ जेवियर फर्नांडेझ लोझानो यांनी सांगितले. ही नवीन पद्धत पुरातत्वशास्त्रज्ञांच्या प्राचीन स्थळांचा शोध घेण्याच्या आणि नकाशा काढण्याच्या पद्धतीत बदल घडवून आणू शकते."

उत्कृष्ट रोमन अभियांत्रिकी

या ठिकाणी सापडलेल्या कालव्यांचे आणि जलाशयांचे जाळे रोमन लोकांच्या उल्लेखनीय अभियांत्रिकी कौशल्याचा उत्तम नमुना आहे. सोने काढण्यासाठी प्रगत जल व्यवस्थापन तंत्रांची आवश्यकता होती, जी कदाचित इजिप्तमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रांपासून प्रेरित असेल. या शोधातील सर्वात मनोरंजक पैलूंपैकी एक म्हणजे सोन्याच्या खाणीच्या त्यागाच्या सभोवतालचे रहस्य. अशा मौल्यवान संसाधनाचा त्याग करण्याची कारणे अद्याप अस्पष्ट आहेत.

