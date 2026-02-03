दलाई लामांना मिळाला संगीत क्षेत्रातील सर्वोच्च पुरस्कार ग्रॅमी! का होतोय चीनचा तिळपापड?

Dalai Lama News : जगभरातील अध्यात्मिक विश्वात लोकप्रिय असणाऱ्या दलाई लामा यांना संगीत विश्वातील अतिशय लोकप्रिय अशा ग्रॅमी पुरस्कारांनी गौरवण्यात आलं आहे. ग्रॅमी पुरस्कारांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आध्यात्मिक पदावरील व्यक्तीला हा पुरस्कार देण्यात आला. मात्र, लामा यांना देण्यात आलेल्या या पुरस्कारामुळे चीनचा मात्र तिळपापड झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.
ग्रॅमी पुरस्कारांच्या 'ऑडिओ बुक, नरेशन अँड स्टोरीटेलिंग रेकॉर्डिंग' श्रेणीत दलाई लामा यांच्या 'मेडिटेशन : द रिफ्लेक्शन्स ऑफ हिज होलिनेस द दलाई लामा' या अल्बमला हा पुरस्कार मिळाला. 'हा पुरस्कार म्हणजे माझे वैयक्तिक यश नसून समस्त वैश्विक जबाबदारीला मिळालेली ओळख आहे, असे मी मानतो', असं पुरस्कार मिळाल्यानंतर दलाई लामा म्हणाले. मानवी जीवनाचं कल्याण, शांतता, करुणा, पर्यावरणाची काळजी हे मुद्दे अधोरेखित करत माणुसकीच्या एकरूपतेविषयीची समज गरजेची असून, या पुरस्कारामं भावना अधिक प्रभावीपणे सर्वत्र पोहोचेल, असंही लामा म्हणाले.
चीनविरोधातील राजकीय हेराफेरीसाठी या पुरस्काराचा दुरूपयोग केला जाऊ शकतो असा सूर आळवत या देशानं पुरस्कारांवर नाराजी व्यक्त केली. चीनमधील परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जिआन यांनी केलेल्या वक्तव्यानुसार 90 वर्षीय अध्यात्मिक गुरू फुटीरतावादी कारवाया करत असून, दलाई लामा फक्त एक धार्मिक- अध्यात्मिक व्यक्तीमत्त्वं नसून ते एक राजकीय निर्वासित असून धर्माच्या आड चीनविरोधी कटात त्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
तिबेटन मातृभूमीच्या स्वतंत्र अस्तित्वासाठी कैक वर्षांपासून सुरू असणाऱ्या मोहिमेसाठी दलाई लामा यांचं जगभरात अनेक स्तरांतून कौतुक केलं जातं. हा तोच भाग आहे ज्यावर बिजिंगकडून हक्क सांगितला जातो. दलाई लामा जेव्हा 23 वर्षांचे होते तेव्हा 1959 मध्ये चीनी लष्करापासून आपला जीव वाचवण्यासाठी ते तिबेटची राजधानी ल्हासाहून पळ काढून भारतात पोहोचले आणि तेव्हापासून ते इथंच स्थायिक झाले. तिबेटन बौद्ध धर्मियांच्या धारणेनुसार त्यांचे अध्यात्मिक धर्मगुरू आणि नेत्यांचा हा 14 वा पुनर्जन्म आहे.