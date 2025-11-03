English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Share Market मध्ये अब्जावधींच्या रकमेची राखरांगोळी होणार; 'या' व्यक्तीच्या भविष्यवाणीमुळं खळबळ, कुठं करावी गुंतवणूक?

Share Market Investment : शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवणाऱ्यांचा आकडा गेल्या काही वर्षांमध्ये तुलनेनं वाढला असला तरीही सध्या मात्र ही गुंतवणूक लाभदायक नसल्याचच तज्ज्ञांचं मत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Nov 3, 2025, 12:21 PM IST
Share Market मध्ये अब्जावधींच्या रकमेची राखरांगोळी होणार; 'या' व्यक्तीच्या भविष्यवाणीमुळं खळबळ, कुठं करावी गुंतवणूक?
Stock Market to get Crashed warns robert kiyosaki alerts on massive market crash saying gold silver bitcoin are safe bets

Share Market Investment : शेअर मार्केट, (SIP) एसआयपी, (Bonds) बॉण्ड, (Mutual Funds) म्युच्युअल फंड या आणि अशा गुंतवणुकीच्या कैक प्रकारांमध्ये देव्हा पैसे गुंतवले जातात तेव्हा त्यात जोखीम असल्याचं अगदी सुरुवातीलाच सांगण्यात येतं. मात्र गुंतवणुकीच्या या वाटेनं परतावाही तुलनेनं जास्त मिळत असल्यानं या क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांचा आकडा जास्त आहे. मात्र येत्या काळात यात गुंतवणुकदारांच्या पैशांची राखरांगोळी होऊ शकते, त्यांना अपेक्षित परतावा मिळू शकत नाही असा इशारा शेअर मार्केट तज्ज्ञांनी दिला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

‘Rich Dad Poor Dad’ या पुस्तकाचे विश्वविख्यात लेखक आणि अर्थतज्ज्ञ रॉबर्ट कियोसाकी  (Robert Kiyosaki) यांनी पुन्हा एकदा गुंतवणुकदारांना सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. सध्याच्या घडीला जागतिक स्तरावर शेअर बाजारात MASSIVE CRASH अर्थात एक अतिप्रचंड पडझड सुरू झाली असून, त्यामुळं अनेक गुंतवणुकदारांची संपत्ती नष्ट होत शून्यावर पोहोचू शकते अशा शब्दांत त्यांनी सावधगिरीचा इशारा जारी केला आहे. 

कियोसाकी नेमकं काय म्हणाले? 

X च्या माध्यमातून इशारा गेताना कियोसाकी यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे “MASSIVE CRASH BEGINNING: Millions will be wiped out. Protect yourself.” या एका ओळीतूनच मांडले. 'एक मोठी पडझड सुरु झालीय. अब्जावधींच्या रकमेची राखरांगोळी होणार... सांभाळा, काळजी घ्या!' असा इशारा त्यांनी देत सोनं, चांदी आणि क्रिप्टोमध्ये गुंतवणुकीत सुरक्षित संकेत असल्याची बाबसुद्धा त्यांनी अधोरेखित केली. 

इक्विटी बाजारातील अस्थैर्यापासून बचाव करण्यासाठी “हार्ड एसेट्स (Hard Assets)”मध्ये गुंतवणूक करम्याचा सल्ला त्यांनी दिला. या क्षणी  Gold, Silver, Bitcoin, Ethereum मध्ये गुंतवणूक केल्यास नुकसान टाळता येईल असे संकेत त्यांनी दिले. गुंतवणुकीचे सदर पर्याय एक प्रकारच्या सुक्षा कवचाचं काम करतात, तेसुद्धा अशा वेळी जेव्हा बाजारात मोठी पडझड झालेली असते आणि currency devaluation सुरू असतं. 

कियोसाकी सतत का देतायत हे सूचक इशारे? 

शेअर बाजारातील या घडामोडी आणि भविष्याबाबत कियोसाकी सातत्यानं सूचक इशारे करत असून, त्यांनी भविष्यातील आर्थिक गणितांची आकडेमोड केल्याचं स्पष्ट होत आहे. अमेरिकेत वाढती महागाई आणि केंद्रीय बँकांच्या धोरणांमुळं अर्थव्यवस्था आणखी कमकुवत होत चालल्याचं कियोसाकी यांचं स्पष्ट मत आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार स्टॉक आणि बॉण्डसारखे 'पेपर असेट' हा उलाढालीचा प्रकार 'फेक मनी' असून, हे सर्वकाही 'सिस्टेमॅटिक क्रॅश'मध्ये नष्ट होऊ शकतं. 

कियोसाकी यांनी वर्तवलेलं हे भाकित आता खरं होणार की नाही, हीच भीती अनेकांच्या मनात घर करत असून, सध्या गुंतवणूकदारांनी डायवर्सिफिकेशनवर भर दिला पाहिजे. फक्त शेअर किंवा बाँड नव्हे, तर सोनं, चांदीमध्येसुद्धा गुंतवणूक करत त्यात जोखमीचं नियोजन करण्याचा इशारा दिला आहे. 

FAQ

रॉबर्ट कियोसाकी यांनी शेअर मार्केटबाबत कोणता इशारा दिला आहे?
रॉबर्ट कियोसाकी यांनी जागतिक स्तरावर शेअर मार्केटमध्ये 'मॅसिव्ह क्रॅश' (प्रचंड पडझड) सुरू झाल्याचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते, अब्जावधी रुपयांची संपत्ती नष्ट होऊ शकते आणि लाखो गुंतवणूकदारांचे पैसे शून्यावर येऊ शकतात. 

कियोसाकी कोणत्या गुंतवणुकीचा सल्ला देत आहेत?
ते 'हार्ड अॅसेट्स'मध्ये गुंतवणूक करण्याचा सल्ला देत आहेत, जसे की सोने, चांदी, बिटकॉइन आणि इथेरियम. त्यांच्या मते, हे पर्याय क्रॅशच्या वेळी सुरक्षित असतात आणि चलनाच्या अवमूल्यनापासून (currency devaluation) संरक्षण देतात. 

कियोसाकी सतत हे इशारे का देत आहेत?
कियोसाकी यांच्या मते, अमेरिकेतील वाढती महागाई, केंद्रीय बँकांच्या धोरणांमुळे अर्थव्यवस्था कमकुवत होत आहे आणि राष्ट्रीय कर्ज ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचले आहे. ते सतत म्हणतात की, "Savers are Losers" कारण चलनाच्या मुद्रणामुळे (printing fake money) बचतकर्त्यांचे पैसे कचरा होतात.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
share marketnewsmarathi newslatest newsStock market crash

इतर बातम्या

Shoot At Sight चे आदेश, जाळपोळ, ऊसाचं शेत अन्...; बिबट्यामु...

पश्चिम महाराष्ट्र