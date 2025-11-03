Share Market मध्ये अब्जावधींच्या रकमेची राखरांगोळी होणार; 'या' व्यक्तीच्या भविष्यवाणीमुळं खळबळ, कुठं करावी गुंतवणूक?

Share Market Investment : शेअर मार्केट, (SIP) एसआयपी, (Bonds) बॉण्ड, (Mutual Funds) म्युच्युअल फंड या आणि अशा गुंतवणुकीच्या कैक प्रकारांमध्ये देव्हा पैसे गुंतवले जातात तेव्हा त्यात जोखीम असल्याचं अगदी सुरुवातीलाच सांगण्यात येतं. मात्र गुंतवणुकीच्या या वाटेनं परतावाही तुलनेनं जास्त मिळत असल्यानं या क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांचा आकडा जास्त आहे. मात्र येत्या काळात यात गुंतवणुकदारांच्या पैशांची राखरांगोळी होऊ शकते, त्यांना अपेक्षित परतावा मिळू शकत नाही असा इशारा शेअर मार्केट तज्ज्ञांनी दिला आहे.
‘Rich Dad Poor Dad’ या पुस्तकाचे विश्वविख्यात लेखक आणि अर्थतज्ज्ञ रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) यांनी पुन्हा एकदा गुंतवणुकदारांना सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. सध्याच्या घडीला जागतिक स्तरावर शेअर बाजारात MASSIVE CRASH अर्थात एक अतिप्रचंड पडझड सुरू झाली असून, त्यामुळं अनेक गुंतवणुकदारांची संपत्ती नष्ट होत शून्यावर पोहोचू शकते अशा शब्दांत त्यांनी सावधगिरीचा इशारा जारी केला आहे.
X च्या माध्यमातून इशारा गेताना कियोसाकी यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे “MASSIVE CRASH BEGINNING: Millions will be wiped out. Protect yourself.” या एका ओळीतूनच मांडले. 'एक मोठी पडझड सुरु झालीय. अब्जावधींच्या रकमेची राखरांगोळी होणार... सांभाळा, काळजी घ्या!' असा इशारा त्यांनी देत सोनं, चांदी आणि क्रिप्टोमध्ये गुंतवणुकीत सुरक्षित संकेत असल्याची बाबसुद्धा त्यांनी अधोरेखित केली.
इक्विटी बाजारातील अस्थैर्यापासून बचाव करण्यासाठी “हार्ड एसेट्स (Hard Assets)”मध्ये गुंतवणूक करम्याचा सल्ला त्यांनी दिला. या क्षणी Gold, Silver, Bitcoin, Ethereum मध्ये गुंतवणूक केल्यास नुकसान टाळता येईल असे संकेत त्यांनी दिले. गुंतवणुकीचे सदर पर्याय एक प्रकारच्या सुक्षा कवचाचं काम करतात, तेसुद्धा अशा वेळी जेव्हा बाजारात मोठी पडझड झालेली असते आणि currency devaluation सुरू असतं.
शेअर बाजारातील या घडामोडी आणि भविष्याबाबत कियोसाकी सातत्यानं सूचक इशारे करत असून, त्यांनी भविष्यातील आर्थिक गणितांची आकडेमोड केल्याचं स्पष्ट होत आहे. अमेरिकेत वाढती महागाई आणि केंद्रीय बँकांच्या धोरणांमुळं अर्थव्यवस्था आणखी कमकुवत होत चालल्याचं कियोसाकी यांचं स्पष्ट मत आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार स्टॉक आणि बॉण्डसारखे 'पेपर असेट' हा उलाढालीचा प्रकार 'फेक मनी' असून, हे सर्वकाही 'सिस्टेमॅटिक क्रॅश'मध्ये नष्ट होऊ शकतं.
MASSIVE CRASH BEGININING: Millions will be wiped out. Protect yourself. Silver, gold, Bitcoin, Ethereum investors will protect you.
Take care
— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 1, 2025
कियोसाकी यांनी वर्तवलेलं हे भाकित आता खरं होणार की नाही, हीच भीती अनेकांच्या मनात घर करत असून, सध्या गुंतवणूकदारांनी डायवर्सिफिकेशनवर भर दिला पाहिजे. फक्त शेअर किंवा बाँड नव्हे, तर सोनं, चांदीमध्येसुद्धा गुंतवणूक करत त्यात जोखमीचं नियोजन करण्याचा इशारा दिला आहे.
रॉबर्ट कियोसाकी यांनी शेअर मार्केटबाबत कोणता इशारा दिला आहे?
रॉबर्ट कियोसाकी यांनी जागतिक स्तरावर शेअर मार्केटमध्ये 'मॅसिव्ह क्रॅश' (प्रचंड पडझड) सुरू झाल्याचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते, अब्जावधी रुपयांची संपत्ती नष्ट होऊ शकते आणि लाखो गुंतवणूकदारांचे पैसे शून्यावर येऊ शकतात.
कियोसाकी कोणत्या गुंतवणुकीचा सल्ला देत आहेत?
ते 'हार्ड अॅसेट्स'मध्ये गुंतवणूक करण्याचा सल्ला देत आहेत, जसे की सोने, चांदी, बिटकॉइन आणि इथेरियम. त्यांच्या मते, हे पर्याय क्रॅशच्या वेळी सुरक्षित असतात आणि चलनाच्या अवमूल्यनापासून (currency devaluation) संरक्षण देतात.
कियोसाकी सतत हे इशारे का देत आहेत?
कियोसाकी यांच्या मते, अमेरिकेतील वाढती महागाई, केंद्रीय बँकांच्या धोरणांमुळे अर्थव्यवस्था कमकुवत होत आहे आणि राष्ट्रीय कर्ज ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचले आहे. ते सतत म्हणतात की, "Savers are Losers" कारण चलनाच्या मुद्रणामुळे (printing fake money) बचतकर्त्यांचे पैसे कचरा होतात.