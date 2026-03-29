Energy Lockdown: जगातले कोणते देश 'एनर्जी लॉकडाउन'च्या जवळ? तेल-गॅसमुळे माजलाय हाहाकार!

Energy Lockdown: इराण आणि अमेरिकेतील वाढत्या तणावामुळे होर्मुज सामुद्रधुनी पूर्णपणे प्रभावित झालीय. जगभरातील 20 टक्क्यांहून अधिक तेल पुरवठा या मार्गाने होतो. यामुळे 1970 च्या दशकातील तेल संकटासारखी भीती निर्माण झालीय. आशियातील देश सर्वांत जास्त प्रभावित झालेयत. इराणने काही देशांना सवलत दिली असली तरी बहुतेक देशांत तेल पुरवठा थांबलाय. यामुळे आता 'एनर्जी लॉकडाउन'ची परिस्थिती निर्माण होतेय. जगभरात पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आणि सीएनजीच्या किंमती वाढल्यायत. अनेक देशांत इंधन रेशनिंग सुरू झालंय. कोणत्या देशांना एनर्जी लॉकडाऊनचा धोका आहे? जाणून घेऊया.
फिलिपिन्स हा जगातील पहिला देश आहे ज्याने मध्यपूर्व युद्धामुळे 'नॅशनल एनर्जी इमर्जन्सी' जाहीर केली आहे. या देशाला 98 टक्के तेल गल्फ देशांकडून आयात करावे लागते. सामुद्रधुनी बंद झाल्याने इंधन पुरवठा पूर्णपणे ठप्प झाला. मनीला आणि इतर शहरांतील शॉपिंग मॉल्सचे उघडण्याचे वेळ कमी करण्यात आले आहेत. पेट्रोल पंपांवर लांब रांगा लागल्या आहेत. डिझेलची किंमत जवळपास 220 रुपये प्रति लिटर झाली आहे. सरकारने एका वेळी किती इंधन भरता येईल यावर मर्यादा घातली आहे. गैर-आवश्यक सरकारी कार्यालयांना वर्क फ्रॉम होम करण्याचे आदेश दिले आहेत. अनेक शाळा ऑनलाइन मोडवर आणल्या आहेत. राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर यांनी चेतावणी दिली आहे की, पुरवठा सुधारला नाही तर विमानसेवा रद्द करावी लागेल. उद्योगांना कमी दर्जाचे इंधन वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
पाकिस्तानमध्ये शाळा 2 आठवडे बंद करण्यात आल्या आहेत. सर्वत्र वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य करण्यात आले आहे. सिंध आणि इतर प्रांतांत 'स्मार्ट लॉकडाउन' लावण्याची चर्चा सुरू आहे. श्रीलंकेत इंधन वाचवण्यासाठी प्रत्येक बुधवारी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे कार्यालये आणि वाहतूक कमी होईल. दोन्ही देशांत पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती झपाट्याने वाढल्या असून सामान्य नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
व्हिएतनाममध्ये पेट्रोलच्या किंमती 50 ते 60 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. गैर-आवश्यक प्रवास आणि वर्क फ्रॉम होमवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. म्यानमारमध्ये वाहनांसाठी 'ऑड-ईवन' नियम लागू करण्यात आला आहे. अनेक पेट्रोल पंप पूर्णपणे बंद झाले आहेत. बांगलादेशात गंभीर वीज कपात सुरू झाली आहे. शाळांना रमजानच्या सुट्ट्या लवकर देण्यात आल्या आहेत. या सर्व उपायांमुळे आर्थिक कामे मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होत आहेत.
युरोप सध्या आपल्या साठवलेल्या गॅसवर अवलंबून आहे. पण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की एप्रिल 2026 च्या अखेरीस परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. जर्मनीचे अर्थमंत्री म्हणाले की, युद्ध थांबले नाही तर एप्रिल-मे महिन्यात इंधनाची तीव्र टंचाई निर्माण होईल. लवकरच डिझेल आणि जेट फ्यूलचे रेशनिंग सुरू होऊ शकते, असा इशारा युरोपियन युनियनमधील शेल कंपनीने दिलाय. यामुळे संपूर्ण युरोपियन अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे
जगभरात तेल-गॅस संकटामुळे सामान्य माणसाचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होत आहे. किंमती वाढल्याने गरिबांवर मोठा भार पडला आहे. सरकारे इंधन वाचवण्यासाठी कडक पावले उचलत आहेत. असे असले तरी युद्ध लवकर संपले तरच ही परिस्थिती सुधारेल, असे तज्ज्ञ सांगतात.