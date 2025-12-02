English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'आम्हाला 2 महिन्यांचं बाळ...',शाळेची शिक्षिका 15 वर्षाच्या विद्यार्थ्याकडून प्रेग्नंट; लैंगिक संबंधांसाठी 'असं' अडकवलं जाळ्यात!

Crime News:  शिक्षिका करली रेने न्यायालयात धक्कादायक कबुली दिली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 2, 2025, 03:02 PM IST
विद्यार्थ्यासोबत संबंध

Crime News: शिक्षक-विद्यार्थ्याचे नाते जगातील पवित्र नात्यांपैकी एक आहे. आई-वडील जन्म देतात तर शिक्षक विद्यार्थ्यांचे आयुष्य घडवतात. पण या नात्याला काळीमा फासणारी घटना समोर आली आहे. ज्यात एक शिक्षिका शालेय विद्यार्थ्याकडून प्रेग्नेंट झाली आहे. न्यायालयात तिने याची कबुली दिलीय. काय नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया. 

ऑस्ट्रेलियातील एका 37 वर्षीय हायस्कूल शिक्षिका करली रेने न्यायालयात धक्कादायक कबुली दिली. तिने आपल्या अल्पवयीन विद्यार्थ्यासोबत अनेकदा शारीरिक संबंध ठेवले असल्याचे सांगितले. हे प्रकरण ऑक्टोबर 2024 मध्ये सुरू झाले, जेव्हा त्या विद्यार्थ्याचे वय फक्त 15 वर्ष इतके होते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तिने विद्यार्थ्याला फसवले आणि नंतर लैंगिक इच्छा व्यक्त केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. 

कशी झाली प्रकरणाची सुरुवात?

करली रे या न्यूकासलमधील हायस्कूलमध्ये शिकवत होत्या. ऑक्टोबर 2024 मध्ये तिने 15 वर्षीय मुलाला सोशल मीडियावर संपर्क साधला. स्नॅपचॅट आणि इन्स्टाग्रामवर तिने विद्यार्थ्याला आकर्षित करण्यासाठी विविध मेसेज पाठवले. उदाहरणार्थ, "शाळा सुरू होण्यापूर्वी शेवटचं भेटू, मी माझी खेळणी आणीन" किंवा "तुझ्याशी भेटणं खूप आकर्षक वाटलं" असे स्पष्ट लैंगिक संकेत असलेले मेसेज पाठवले. अशाप्रकारे फसवणूक करून तिने विद्यार्थ्याला आपल्या जाळ्यात अडकवलं. नंतर तिने संपर्क तोडण्यासाठी माफीही मागितली. पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. हा प्रकार काही महिन्यांत घडला. आणि न्यायालयात याचे पुरावे सादर करण्यात आले.

australia education australia teacher student relation teacher karly rae

न्यायालयात कबुली

न्यायालयात करली रेने 4 मुख्य आरोप मान्य केले. त्यात अल्पवयीन मुलाशी शारीरिक संबंध ठेवणे, बालकांच्या शोषणाशी संबंधित साहित्य ठेवणे आणि विद्यार्थ्याला बेकायदेशीर लैंगिक संबंध ठेवणे याचा समावेश आहे. न्यायालयात तिच्यासोबत तिचं दोन महिन्यांचं नवजात बाळही उपस्थित होतं ज्याने प्रकरणाला आणखी भावनिक वळण दिले. तिने स्वतः कबूल केले की, "मी माझ्या विद्यार्थ्याशी अनेकदा शारीरिक संबंध ठेवले." या कबुलनाम्यानंतर न्यायालयाने तात्काळ कठोर निर्णय घेतला. सजेचा निकाल मार्च 2026 मध्ये लागणार आहे.

करलीवर काय कारवाई?

न्यायालयाने करली रेला नोकरीवरुन तात्काळ हटवण्याचे आदेश दिले. तिला 16 वर्षांखालील कोणत्याही मुलाबरोबर एकटे राहण्यापासून मनाई केली. हे आदेश बालसुरक्षेसाठी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा गुन्ह्यांवर कठोर कारवाई करून शिक्षकांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण करणे गरजेचे आहे, असे न्यायमूर्तींनी सांगितले. या प्रकरणामुळे तिचे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे. तिचं नवजात बाळ न्यायालयात असल्याने प्रकरणाची तीव्रता वाढली, पण कायद्याने कोणताही भेदभाव न करता कारवाई केली.

सोशल मीडियाची भूमिका

या प्रकरणाने सोशल मीडियाच्या धोक्यांकडे सर्वांचे लक्ष वेधतले. करली रेने स्नॅपचॅट आणि इन्स्टाग्रामचा वापर करून विद्यार्थ्याला फसवले. हे प्लॅटफॉर्म्स लैंगिक शोषणासाठी कसे वापरले जाऊ शकतात, हे दाखवते. पालक आणि शिक्षकांनी मुलांच्या ऑनलाइन अॅक्टीव्हीटींवर नजर ठेवणे आवश्यक आहे. शिक्षण संस्थांमध्ये सुरक्षितता वाढावी यासाठी ऑस्ट्रेलियात अशा घटनांमुळे नवीन नियमांचा विचार केला जात आहे.

FAQ 
 
प्रश्न १: ऑस्ट्रेलियातील शिक्षिका करली रे यांनी कोणता गुन्हा केला आणि त्यांचे वय किती आहे?

उत्तर: ३७ वर्षीय हायस्कूल शिक्षिका करली रे यांनी आपल्या १५ वर्षीय नाबालिग विद्यार्थ्याशी (वय फक्त १५ वर्षे) अनेकदा शारीरिक संबंध ठेवले. तसेच त्याला सोशल मीडियावर यौन संदेश पाठवून फसवले (ग्रूमिंग) केले.

प्रश्न २: न्यायालयात काय झाले आणि सध्या करली रे यांच्यावर काय कारवाई झाली?

उत्तर: करली रे यांनी न्यायालयात सर्व आरोप मान्य केले. न्यायालयाने त्यांची शिक्षकाची नोकरी ताबडतोब काढून टाकली आणि १६ वर्षांखालील कोणत्याही मुलाबरोबर एकटे राहण्यास मज्जाव केला. सजेचा अंतिम निकाल मार्च २०२६ मध्ये होईल.

प्रश्न ३: हे प्रकरण कसे उघडकीस आले आणि यात सोशल मीडियाची काय भूमिका होती?

उत्तर: करली रे यांनी स्नॅपचॅट आणि इन्स्टाग्रामवर विद्यार्थ्याला स्पष्ट यौन संदेश पाठवले होते, जसे “शेवटचं भेटू, मी माझी खेळणी आणीन”. हे संदेश पुरावा म्हणून न्यायालयात सादर झाले. सोशल मीडियाच्या गैरवापरामुळे हे प्रकरण समोर आले आणि बालशोषणाचा धोका दाखवून दिला.

Pravin Dabholkar

