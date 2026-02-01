अमेरिकेनंतर 'या' मुस्लिम देशाने दिला भारताला मोठा धक्का! चार प्रकारच्या नोकऱ्यांवर घातली बंदी

Saudi Arabia gave big jolt tightens job rules : अमेरिकेच्या व्हिसा आणि नोकऱ्यांबाबत परदेशी लोकांसाठी केलेल्या कडक धोरणामुळे भारताला मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेनंतर आता सौदी अरेबियाने आता त्यांच्या व्हिजन 2030 योजनेअंतर्गत जॉब अँड वर्क व्हिसा नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या बदलांचा मुख्य उद्देश स्थानिक नागरिकांना (सौदीकरण) प्राधान्य देणे आणि कामगारांची गुणवत्ता सुधारणे आहे. सौदी सरकारच्या नवीन कठोर नियमांनुसार, चार प्रमुख व्यवसाय आता फक्त सौदी नागरिकांसाठी राखीव आहेत. याचा भारतीयांना फटका बसू शकतो.
सौदी अरेबियाचे हे नवे नियम सरकारच्या कामगार पोर्टल "किवा" द्वारे लागू करण्यात आले आहेत. यानंतर, या पदांवर परदेशी लोकांना नियुक्त करणे किंवा त्यांचे पदनाम बदलणे शक्य होणार नाही. महाव्यवस्थापक, विक्री प्रतिनिधी, विपणन विशेषज्ञ आणि खरेदी व्यवस्थापक अशी महत्त्वाची पदे आता केवळ सौदी नागरिकांसाठी राखीव आहेत. याचा अर्थ असा की या चार पदांवर प्रवेश आता परदेशी परदेशींसाठी बंद आहे. नवीन नियमांनुसार, पूर्वी महाव्यवस्थापक पदांवर असलेल्या परदेशींना कठोर अटींच्या अधीन राहून "सीईओ" किंवा "अध्यक्ष" सारखे पर्यायी पद स्वीकारण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
विक्री प्रतिनिधी पदांच्या बाबतीत, असे म्हटले आहे की आता या पदांवर सौदी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवणे बंधनकारक असेल. शिवाय, मार्केटिंग तज्ञांच्या किमान 60 टक्के पदांवर सौदी नागरिकांनीच कर्मचारी नियुक्त केले पाहिजेत. पुरवठा साखळीवर स्थानिक नियंत्रण सुनिश्चित करण्यासाठी, खरेदी व्यवस्थापकाचे पद देखील सौदी नागरिकांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.
नवीन नियमांनुसार, विक्री आणि विपणन विभागात काम करणाऱ्या सौदी कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान 5,500 सौदी रियाल वेतन द्यावे लागेल. तांत्रिक आणि अभियांत्रिकी पदांसाठी, किमान वेतन दरमहा 8,000 सौदी रियाल आहे. नियमांमध्ये असे म्हटले आहे की जर कंपन्या या आवश्यकता पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाल्या तर कर्मचाऱ्यांना स्थानिकीकरण कोट्यात गणले जाणार नाही.
या बदलांचा थेट परिणाम परदेशी कर्मचाऱ्यांवर होईल. काही विशिष्ट पदांसाठी परदेशींना नवीन वर्क व्हिसा यापुढे जारी केले जाणार नाहीत. नोकरी मिळवल्यानंतरही, पदनाम बदलणे अशक्य होईल. शिवाय, निर्धारित मर्यादा पूर्ण झाल्यानंतर, कोणत्याही कंपनीला अधिक परदेशींना कामावर ठेवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. सरकारने नवीन नियमांचे पालन करण्यासाठी कंपन्यांना त्यांच्या भरती पद्धतींमध्ये बदल करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
लागू होणाऱ्या नवीन नियमांनुसार, सौदी अरेबियाला जाणाऱ्या भारतीय कामगारांना त्यांच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पदवी पूर्व-पडताळणी करणे आवश्यक असेल. सौदी कामगार मंत्री अहमद अल-राजी यांच्या मते, हा निर्णय केवळ नोकऱ्यांची संख्या वाढवण्यासाठीच नाही तर सौदी नागरिकांना नेतृत्व आणि निर्णय घेण्याच्या भूमिकांमध्ये आणण्यासाठी घेण्यात आला आहे. सरकार हळूहळू खाजगी क्षेत्राची सूत्रे देशातील तरुणांकडे सोपवू इच्छिते आणि परकीय अवलंबित्व कमी करू इच्छिते. या निर्णयावरून स्पष्ट होते की भविष्यात सौदी अरेबियातील परदेशी लोकांसाठी संधी मर्यादित असू शकतात, विशेषतः प्रशासकीय आणि व्यवस्थापकीय पदांवर. तथापि, सौदी तरुणांसाठी, हा बदल नवीन शक्यतांचे दरवाजे उघडू शकतो.