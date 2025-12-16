English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
तुफान वाऱ्यामुळं स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी कोसळली; Video होतोय व्हायरल

Statue Of Liberty Fall: स्थानिक माध्यमे आणि सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये पुतळा हळूहळू झुकत आणि पडताना दिसत आहे, तर जवळपासचे लोक आणि वाहनचालक सुरक्षिततेसाठी धावत आहेत.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 16, 2025, 03:44 PM IST
Strong Winds In Brazil Caused The Statue Of Liberty To Collapse Causing Widespread Video Goes Viral

Statue Of Liberty Fall: दक्षिण ब्राझीलमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रियो ग्रांडे डो सुल शहराजवळ गुआइबा शहरात असलेली स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीची भव्य मूर्ती कोसळली आहे. ही मूर्ती न्यूयॉर्कच्या स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीची प्रतिकृती होती. तुफान वाऱ्यामुळं ही मूर्ती कोसळली असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येतेय. हावन येथील रिटेल स्टोरच्या पार्किंग परिसरात ही भव्य मूर्ती ठेवण्यात आली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, मूर्ती कोसळल्यानंतर कोणतीही जिवीतहानी झाल्याचं समोर येत नाहीये. या घटनेचा मात्र व्हिडिओ व्हायरल होतोय. 

स्थानिक मीडिया आणि सोशल मीडियावर या घटनेचा व्हिडिओ मोठ्याप्रमाणात व्हायरल होत आहे. व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, मूर्ती हळूहळू खाली झुकताना दिसतेय आणि त्यानंतर ती थेट खाली कोसळते. तर समोरच्या रस्त्यावर वाहनं चालताना दिसताहेत. तर, रहिवाशी आणि ड्रायव्हर सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मूर्तीच्या समोर फास्ट फूड आउटलेटदेखील होते. व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता का, तुफान वाऱ्यांनी आक्रमक रुप धारण केले आहे. 

हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @BGatesIsaPyscho नावाच्या हँडलवरून शेअर करण्यात आलं आहे. व्हिडिओत मूर्ती कोसळताना स्पष्टपणे दिसतेय.काही वाहन चालक गाड्या तिथून हटवताना दिसत आहेत. कारण मूर्ती कोणत्याही क्षण कोसळू शकते. या घटनेने स्थानिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. स्थानिक नागरी संरक्षण अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पुतळा कोसळण्याचे कारण निश्चित करण्यासाठी तांत्रिक मूल्यांकन केले जाईल. भविष्यात अशा घटना टाळणे आणि सुरक्षिततेचे उपाय सुचवणे हा यामागील उद्देश आहे. अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की पुतळा कोसळल्याने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही कारण घटनेच्या वेळी परिसर मोठ्या प्रमाणात रिकामा होता. हेवन रिटेल स्टोअरने देखील याची पुष्टी केली.

स्थानिक नागरी संरक्षण विभागाने जोरदार वाऱ्यांमुळे रेड अलर्ट जारी केला. अधिकाऱ्यांनी रहिवाशांना घरातच राहण्याचे, विद्युत उपकरणे बंद करण्याचे आणि सुरक्षिततेसाठी दरवाजे आणि खिडक्या बंद ठेवण्याचे आवाहन केले. ही घटना व्हायरल झाल्यानंतर, लोक सोशल मीडियावर त्यांच्या प्रतिक्रिया शेअर करत आहेत. एवढा मोठा पुतळा इतक्या सहजपणे पडू शकतो याबद्दल अनेकजण आश्चर्य व्यक्त करत आहेत, तर काहींना ते मजेदार वाटत आहे. अधिकारी या घटनेला भविष्यात मोठ्या संरचनांची स्थिरता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी पुढील पावले उचलली पाहिजेत असा इशारा म्हणून पाहतात.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Statue of liberty fallstatue of liberty in brazilreplica statue of libertywhere is statue of libertystatue of liberty meaning

