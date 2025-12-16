तुफान वाऱ्यामुळं स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी कोसळली; Video होतोय व्हायरल

Statue Of Liberty Fall: दक्षिण ब्राझीलमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रियो ग्रांडे डो सुल शहराजवळ गुआइबा शहरात असलेली स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीची भव्य मूर्ती कोसळली आहे. ही मूर्ती न्यूयॉर्कच्या स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीची प्रतिकृती होती. तुफान वाऱ्यामुळं ही मूर्ती कोसळली असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येतेय. हावन येथील रिटेल स्टोरच्या पार्किंग परिसरात ही भव्य मूर्ती ठेवण्यात आली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, मूर्ती कोसळल्यानंतर कोणतीही जिवीतहानी झाल्याचं समोर येत नाहीये. या घटनेचा मात्र व्हिडिओ व्हायरल होतोय.
स्थानिक मीडिया आणि सोशल मीडियावर या घटनेचा व्हिडिओ मोठ्याप्रमाणात व्हायरल होत आहे. व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, मूर्ती हळूहळू खाली झुकताना दिसतेय आणि त्यानंतर ती थेट खाली कोसळते. तर समोरच्या रस्त्यावर वाहनं चालताना दिसताहेत. तर, रहिवाशी आणि ड्रायव्हर सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मूर्तीच्या समोर फास्ट फूड आउटलेटदेखील होते. व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता का, तुफान वाऱ्यांनी आक्रमक रुप धारण केले आहे.
हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @BGatesIsaPyscho नावाच्या हँडलवरून शेअर करण्यात आलं आहे. व्हिडिओत मूर्ती कोसळताना स्पष्टपणे दिसतेय.काही वाहन चालक गाड्या तिथून हटवताना दिसत आहेत. कारण मूर्ती कोणत्याही क्षण कोसळू शकते. या घटनेने स्थानिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. स्थानिक नागरी संरक्षण अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पुतळा कोसळण्याचे कारण निश्चित करण्यासाठी तांत्रिक मूल्यांकन केले जाईल. भविष्यात अशा घटना टाळणे आणि सुरक्षिततेचे उपाय सुचवणे हा यामागील उद्देश आहे. अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की पुतळा कोसळल्याने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही कारण घटनेच्या वेळी परिसर मोठ्या प्रमाणात रिकामा होता. हेवन रिटेल स्टोअरने देखील याची पुष्टी केली.
BREAKING: Watch wild footage as a replica of the Statue of Liberty topples over after being battered by powerful winds. The dramatic collapse unfolded in Guaíba, Brazil as severe weather swept through the area, sending the towering structure crashing to the ground and… pic.twitter.com/jHUw5rqLNj
स्थानिक नागरी संरक्षण विभागाने जोरदार वाऱ्यांमुळे रेड अलर्ट जारी केला. अधिकाऱ्यांनी रहिवाशांना घरातच राहण्याचे, विद्युत उपकरणे बंद करण्याचे आणि सुरक्षिततेसाठी दरवाजे आणि खिडक्या बंद ठेवण्याचे आवाहन केले. ही घटना व्हायरल झाल्यानंतर, लोक सोशल मीडियावर त्यांच्या प्रतिक्रिया शेअर करत आहेत. एवढा मोठा पुतळा इतक्या सहजपणे पडू शकतो याबद्दल अनेकजण आश्चर्य व्यक्त करत आहेत, तर काहींना ते मजेदार वाटत आहे. अधिकारी या घटनेला भविष्यात मोठ्या संरचनांची स्थिरता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी पुढील पावले उचलली पाहिजेत असा इशारा म्हणून पाहतात.