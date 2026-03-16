अजब स्कूल, ग्रॅज्युएशनपर्यंत शिकता-शिकता कमवा 9.25 कोटी रुपये, नाही तर संपूर्ण पैसे परत...

Alpha School : प्रत्येक पालकांना वाटतं आपल्या मुलांना असं शिक्षण मिळावं की ज्यामुळे ते भविष्यात चांगल्या पगाराची नोकरी करु शकती. पालकांचा कल मुलं डॉक्टर, इंजिनिअर व्हावे याकडे सर्वाधिक आहे. कारण त्यातून चांगली कमाई होते. सरकारी शाळांची अवस्था पाहता पालकांचा कल हा खाजगी शाळांकडे आहे. या शाळांची फी पण तेवढीच मोठी असते. त्यात दिवसेंदिवस महागाई वाढतेय. पण आज आम्ही अशा शाळेबद्दल सांगणार आहोत, या शाळेत तुमचं मुलं गेल्यास तो करोडपती होईल. थांबा हा दावा आम्ही नाही तर त्या शाळेने केला आहे. कुठे आहे ही शाळा आणि तिची फी किती आहे, संपूर्ण गोष्टी जाणून घेऊयात.
या शाळेचं नाव आहे अल्फा स्कूल असं आहे. या स्कूलचे कॅमेरॉन सोर्सबी यांनी सोशल मिडिया प्लटफॉर्म एक्सवर अशी पोस्ट केली आहे की, उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या मुलांसाठी एक नवीन कार्यक्रम सांगितला आहे. त्यांनी या लिहिलंय की, आमचं वचन – पदवीधर होऊन अंदाजे 9.25 कोटी रुपये कमवा, किंवा तुमचे संपूर्ण शिक्षण शुल्क परत मिळवा.
हे साध्य करण्यासाठी शाळेकडे “जगातील सर्वोत्तम माणसं असणार आहे. यावर सोर्सबी यांनी भर दिला. आणि त्यासाठी अल्फा स्कूलने भरती सुरू केली आहे. ते पुढे म्हणाले, आम्ही 2-3 उत्कृष्ट प्रशिक्षक शोधत आहोत जे विद्यार्थ्यांना हे कठीण पण साध्य करण्यायोग्य ध्येय साध्य करण्यासाठी मदत करु शकतील.
त्यांनी सांगितलं की, शाळेची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे वेळेचे व्यवस्थापन आहे. सामान्य शाळा या किमान 6 ते 8 शाळा घेतात. पण अल्फा स्कूलने दावा केला आहे की, त्यांचे विद्यार्थ्यांना शाळेत फक्त दोन तासांसाठी यायचं आहे. दिवसातील दोन तासांमध्ये मुलांचं शैक्षणिक काम पूर्ण होईल असं म्हटलंय.
या शाळेचे शिक्षकही अगदी खास आहेत. ते विद्यार्थ्यांना लेचर देत नाहीत, तर चॅटजीपीटी आणि क्लाउड सारखी एआय टूल्स वापरून शकवतात.
हो, एआय प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या शिकण्याच्या क्षमतेचे विश्लेषण करतं. जर एखाद्या विद्यार्थी गणितात हुशार असेल तर एआय त्यांना अधिक आव्हानात्मक प्रश्न देऊन भविष्यासाठी तयार करतो. अन् जर कोणी कमकुवत विद्यार्थी असेल तर ते त्यांना सोप्या भाषेत समजावून त्याला अभ्यासाची गोडी लावतो. यामुळे बराच वेळ वाचतो, असा दावा केला आहे.
या शाळेचं अजून एक वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे दोन तास शैक्षणिक अभ्यास झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना भविष्यातील एलोन मस्क किंवा जेफ बेझोस बनवण्यासाठी तयारी करुन घेतली जाते. एवढंच नाही तर, स्वत:चे छोटे स्टार्टअप किंवा व्यवसाय सुरू करण्यास त्यांना प्रोत्साहित केलं जातं. त्यासाठी त्यांना विक्री, विपणन, कोडिंग, नेटवर्किंग आणि सार्वजनिक भाषण यासारखी कौशल्यात निपुण करण्यात येतं.
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे तुमच्या पाल्यांना पारंपरिक शिक्षक नाही, तर खास प्रशिक्षक त्यांना भविष्यातील करोडपती बनवण्यासाठी तयार करतात.
एवढा सुखसुविधा असलेल्या या शाळेची फीही स्वस्त नसणारच...मग या शाळेची फी किती असेल तर आम्ही तुम्हाला सांगतो अधिकृत वेबसाइटनुसार, अल्फा स्कूलची वार्षिक फी अंदाजे सुमारे 37 लाखांपर्यंत आहे. शाळेचा असा दावा आहे की, जर तुम्ही चार वर्षांत ₹1.5 कोटी शुल्क भरलं तर भविष्यात मुलाने ₹9 कोटी कमावणार आहे. जर मुलाने ₹9 कोटी कमवले नाही तर शाळेने दावा केला की, ते तुमचे संपूर्ण पैसे परत करतील.