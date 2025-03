अंतराळवीरांना मिठी मारत असताना अचानक आला 'एलियन'; पाहताच सुनीता विलियम्स यांना बसला धक्का VIDEO VIRAL

Sunita Williams Met an Alien in ISS : गेल्या 9 महिन्यांपासून अंतराळात अडकलेल्या अंतराळवीर सुनीता विलियम्स आणि बुच विल्मोर यांना पुन्हा पृथ्वीवर आणण्यासाठी नासासह स्पेसएक्स, अमेरिकी सरकारचे प्रयत्न सुरु होते. अखेर या प्रयत्नात ते यशस्वी ठरले आहेत आणि त्यांनी तब्बल 9 महिने अंडतराळात अडकलेल्या सुनीता विलियम्स आणि बुच विल्मोर यांच्या मदतीसाठी SpaceX ड्रॅगन कॅप्सुल पाठवण्यात आली आहे. तर या कॅप्सुलमध्ये असलेल्या एका 'एलियन' नं इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन ( ISS) वर त्यांचं स्वागत केलं आहे. ISS मध्ये एलियनला पाहून सुनीता विलियम्स यांना देखील आश्चर्याचा धक्का बसला पण काहीच क्षणात त्या हसू लागल्या. अखेर ISS मध्ये एलियन कसा आहा हा प्रश्न सगळ्यांना पडला आहे.

खरंतर, हा एलियन NASA चा अंतराळवीर निक हेग आहे. तो आधीच ISS वर तैनात होता. त्यानं क्रूचा एलियन मास्क घालून स्वागत केलं. इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशननं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सवर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. त्यात हेगला एलियन मास्क घालून स्पेसक्राफ्टच्या हॅचमध्ये येत असल्याचं पाहायला मिळालं . तर या व्हिडीओत सुनीता विलियम्स आणि बुच विल्मोर हसताना दिसले.

नासा आणि स्पेस एक्सच्या क्रू-10 मिशन यावेळी ISS वर आहे. क्रू-10 अंतराळीवर फाल्कन 9 रॉकेटच्या मदतीनं पाठवण्यात आलेल्या ड्रॅगन स्पेसक्राफ्टनं आयएसएस पोहोचले. याच्या यशस्वी डॉकिंगनंतर हॅच उघडला आणि मग सुनीता विलियम्स आणि बुत विल्मोर यांनी तिथे आलेल्या सगळ्या अंतराळवीरांना मिठी मारली. सोशल मीडियावर त्याचा एक व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होत आहे.

Well, an alien just boarded the I.S.S. (International Space Station). Nothing to see here.

And, yes, this is real. It just aired on @NASA TV. pic.twitter.com/BH6mp7I6QH

— Justin Sluss (@justinsluss) March 16, 2025