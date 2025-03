हुर्रेssss! 17 तासांच्या थरारक प्रवासानंतर Sunita Williams पृथ्वीवर परतल्या; समुद्रात कसं उतरलं स्पेसक्राफ्ट? पाहा

Sunita Williams Return From Space : आठवड्याभराच्या मुक्कामासाठी अवकाशात गेलेल्या सुनिता विलियम्स आणि बुच विल्मोर यांच्या यानात बिघाड झाला आणि बोईंग स्टारलायनरची ही मोहिम तिथंच रखडली. तब्बल 9 महिने या अंतराळवीरांना पृथ्वीपासून कैक मैल दूर राहावं लागलं आणि त्यांच्या परतीच्या प्रवासासाठी शिकस्तीचे प्रयत्न नासानंही सुरू केले. एलॉन मस्क यांच्या स्पेसएक्स कंपनीच्या मदतीनं, अमेरिकी सरकार आणि नासाच्या या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना अखेर यश लाभलं असून, नासासाठी काम करणाऱ्या भारतीय वंशाच्या अंतराळवीर सुनिता विलियम्स, त्यांचे सहकारी बुच विल्मोर आणि इतर दोन अंतराळवीर अखेर पृथ्वीवर यशस्वीरित्या परतले आहेत.

भारतीय प्रमाण वेळेनुसार बुधवारी पहाटे 3 वाजून 27 मिनिटांनी त्यांचं स्पेसक्राफ्ट यशस्वीरित्या फ्लोरिडातील समुद्रात लँड अर्थात स्प्लॅशडाऊन झालं आणि साऱ्या जगानंच सुटकेचा नि:श्वास सोडला. तब्बल 17 तासांच्या थरारक प्रवासानंतर विलियम्स पृथ्वीवर परतल्या आणि नासाच्या मुख्यालयासह इथं भारतातही एकच जल्लोष पाहायला मिळाला. तब्बल 286 दिवसांच्या या मुक्कामामध्ये विलियम्स यांनी ISS वर असताना पृथ्वीला 4576 वेळा फेरी मारली. हा संपूर्ण प्रवास 19 कोटी 50 लाख किमी अंतराचा असल्याचं आकडेवारीतून स्पष्ट होतं.

Welcome back to Earth, Sunita Williams! After an extended mission, your resilience and dedication continue to inspire. Wishing you a smooth recovery! #SunitaWilliams #sunitawilliamsreturn #SpaceX pic.twitter.com/kAvCzirE45 — Nigel D'Souza (@Nigel__DSouza) March 19, 2025

We're getting our first look at #Crew9 since their return to Earth! Recovery teams will now help the crew out of Dragon, a standard process for all crew members after returning from long-duration missions. pic.twitter.com/yD2KVUHSuq — NASA (@NASA) March 18, 2025

Tune in for a splashdown!@NASA_Astronauts Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore, and cosmonaut Aleksandr Gorbunov are returning to Earth in their @SpaceX Dragon spacecraft. #Crew9 splashdown is targeted for 5:57pm ET (2157 UTC). https://t.co/Yuat1FqZxw — NASA (@NASA) March 18, 2025

सुनिता विलयम्स यांच्यासह बुच विल्मोर, निक हेग आणि रशियाचे अंतराळवीर अलेक्सांद्र गोरबुनोव यांचीसुद्धा घरवापसी झाली. यावेळी ड्रॅगन कॅप्सुल ज्यावेशळी समुद्रात उतरलं तेव्हा चार पॅराशूटच्या मदतीनं त्याचं पाण्यावर स्प्लॅशडाऊन झालं. समुद्रात ते लँड झाल्यानंतर 10 मिनिटांसाठी या स्पेसक्राफ्टचं सिक्युरिटी चेक करण्यात आलं. नियमानुसार हे कॅप्सुल लगेचच उघडता येत नसून त्याच्या अंतर्गत भागातील तापमान आणि बाह्य भागातील तापमानाचं परीक्षण केल्यानंतरच ते उघडण्यात येतं. कॅप्सुल जेव्हा पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करतं तेव्हा ते इतकं उष्ण होतं की त्याचं बाह्य आवरण पूर्णत: लालबुंद होतं. ज्यामुळं समुद्राच्या पाण्यात उतरल्यानंतर त्याचं तापमान सामान्य होण्याची प्रतीक्षा केली जाते. इथंही ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर आणि स्पेसक्राफ्ट पाण्यातून बाहेर काढल्यानंतर त्यातील अंतराळवीरांना स्ट्रेचरवरून बाहेर काढण्यात आलं.