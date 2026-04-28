English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • विश्व
सर्जिकल स्ट्राईकनं पुन्हा हादरला पाकिस्तान; सूडाच्या भावनेनं इमारती, विद्यापीठांवर रॉकेटचा मारा

Surgical Strike in Pakistan : सीमेपलिकडे घडतंय काय? भारतापुढं अडचणी निर्माण करण्यासाठीच्या खुरापती करणाऱ्या पाकिस्तानला पुन्हा एकदा सर्जिकल स्ट्राईकचा हादरा बसला आहे.

सायली पाटील | Updated: Apr 28, 2026, 07:38 AM IST
Surgical Strike in Pakistan : इराण अमेरिका युद्धात मध्यस्ती करण्यासाठी या न त्या मार्गानं आपलं महत्त्वं वाढवू पाहणारा पाकिस्तान आता स्वत:च अडचणीत सापडला आहे. ही अडचण आणि एक मोठं संकट म्हणजे पाकिस्तानमध्ये नुकताच झालेला सर्जिकल स्ट्राईक. अफगाणिस्ताननं या देशावर मारा करत मोर्टार आणि रॉकेट हल्ले चढवले. यामध्ये काहींचा मृत्यू ओढावला तर अनेकजण जखमी झाल्याचं वृत्त समोर आलं. या भेदक माऱ्यानंतर अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये वार- प्रतिवार सुरू झाल्याचं चित्र दिसून आलं, तर पाकिस्ताननं अफगाणिस्तानातील नागरी वस्ती असणाऱ्या भागांवर हल्ले केले.

Add Zee News as a Preferred Source

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार हल्ल्यांनंतर या दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा एकदा हल्ले सुरू झाले. ज्यामुळं काबुल आणि इस्लामाबादमध्ये सुरू असणारी शांतता चर्चा पुन्हा एकदा रुळावरून घसरताना दिसली. तिथं पाकिस्तान सरकारनं मात्र अफगाणिस्तानचे हे दावे फेटाळून लावले. मात्र, तालिबानच्या माहितीनुसार पाकिस्ताननंसुद्धा देशावर क्षेपणास्त्रांचा मारा केला.

चीनच्या मध्यस्थीनंतर झालेल्या शांतीपूर्ण चर्चेमागोमागच झालेला हा हल्ला एक मोठी हिंसक घटना म्हटली जात आहे. फेब्रुवारीपासूनच या दोन्ही देशांमध्ये तणावाची परिस्थिती असून, भीषण संघर्ष सुरु आहे. मार्चमध्ये ईदच्या निमित्तानं या स्थितीतच अस्थायी स्वरुपात युद्धविरामाची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, तत्पूर्वी 17 मार्चला  काबुलमधील नशामुक्ती केंद्रावरील हल्ल्यामध्ये 400 जणांचा मृत्यू झाल्याचा दावा पाकिस्ताननं केला होता.  

तालिबान सरकारमधील उप प्रवक्ते हमदुल्ला फितरत यांच्या माहितीनुसार पाकिस्तानच्या लष्करानं असदाबादच्या रहिवासी भागासह सह्यद जमालुद्दीन अफगाणी विद्यापीला निशाण्यावर घेतलं. ज्यामध्ये महिला, लहान मुलांचा मृत्यू ओढावला, तर अनेकजण जखमी झाले. या हल्ल्यानंतर मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती वर्तवत अफगाणिस्तान पाकिस्तानच्या या हल्ल्याचं उत्तर देईल, अशी आव्हानाही भाषाही त्यांनी केली.

अफगाणिस्ताच्या सर्जिकल स्ट्राईकनं पाकिस्तानला हादरा

रविवारी पाकिस्ताननं अंगूर अड्डा बॉर्डर इथं अफगाणिस्तावर ड्रोन हल्ले केले. या हल्ल्यानतंर तालिबाननं जशास तसं उत्तर देण्यासाठी स्पिन बोल्डक सीमा ओलांडत पाकिस्तानच्या लष्करावर सर्जिकल स्ट्राईकची कारवाई केली. पाकच्या सैनिकांचा खात्मा करत एका जिवीत सैनिकांना तालिबाननं ताब्यात घेतलं. मध्यरात्री करण्यात आलेल्या या थरारक लष्करी कारवाईमध्ये पाकिस्तानच्या सैन्याचा शस्त्रसाठासुद्धा अफगाणिस्ताननं सोबत नेला.

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील या संघर्षावर संयुक्त राष्ट्र संघटनेनंही कटाक्ष टाकला. ज्यामध्ये आतापर्यंत 94000 नागरिक बेघर झाल्याचं अधोरेखित करत संघटनेनं याची निंदा केली. सध्या या देशांमध्ये वाढणारा तणाव पाहता चीनशिवाय तुर्की, कतार, युएई आणि सौदी अरेबिया या देशांनी पाकिस्तान- अफगाणिस्तानमधील संघर्ष शमवण्याचे प्रयत्न केले असून, कोणाच्याही हाती यश आल्याचं पाहायला मिळालं नाही.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
warPakistan Afghanistan warPakistan accused of attacking Kunar UniversityPakistan accused of attacking Kunar University in Afghanistanafghanistan pakistan war

महाराष्ट्र बातम्या